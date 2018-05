Neulich, eine politische Talkshow im Fernsehen, es geht um Armut in Deutschland. Ein engagierter, liebenswerter Vertreter der Armen diskutiert mit einem Ökonomen. Dem Engagierten passen die Zahlen des Wissenschaftlers nicht in seine Geschichte, darum sagt er: "Wie es uns im Durchschnitt geht, ist völlig uninteressant. Den Durchschnitt gibt es nur auf dem Papier! Den Durchschnitt", ruft der Engagierte, "lebt keiner!" Das Publikum applaudiert. Der Ökonom wendet ein, dass sich das Armutsrisiko doch nun mal relativ zu einem Mittelwert bemesse. Kein Applaus dafür.

Eine kleine Szene, die zeigt, wie heute über die großen ökonomischen Fragen diskutiert wird: mit viel Empörung, aber ohne Interesse an den Zahlen, aus denen Ökonomie sich nun mal zusammensetzt, ob man will oder nicht. Man kann das nicht nur auf der Bühne der Fernsehtalkshows feststellen, sondern auch auf der Bühne der Bühnen: im Theater. Im Thalia zum Beispiel, am vergangenen Samstag. Premiere von Geld, der neuen Inszenierung von Luk Perceval. Teil zwei seiner Trilogie meiner Familie, für die er den großen Romanzyklus des französischen Schriftstellers Émile Zola bühnentauglich gemacht hat. Das Stück erzählt Stränge aus den Werken Das Geld, Nana und aus Paradies der Damen, in dem Zola von einem Pariser Großkaufhaus Ende des 19. Jahrhunderts berichtet. In Percevals Bearbeitung sind die drei Romane verknüpft durch die Figur Saccard (Sebastian Rudolph), ein Kaufhausbesitzer und Großspekulant.

Worauf genau er spekuliert, warum er am Ende alles verliert und was das über das ausgehende 19. Jahrhundert verrät (oder gar über den Anfang des 21. Jahrhunderts), all das weiß man nach dem zwei Stunden langen Abend leider immer noch nicht. Denn immer wenn es tatsächlich mal ums Geld geht, wenn Zolas Erklärungen zum Spekulationsgeschäft und Bankwesen einfließen, werden sie von den Schauspielern so gelangweilt wie möglich weggesprochen. Die Livemusiker tun ihr Bestes, um mit Percussion und Klanginstallationen zu übertönen, was an ökonomischen Erklärungsversuchen übrig bleibt. Und die Schauspieler führen dazu einen Tanz auf, schütteln sich epileptisch, reiben ihre Geschlechtsteile aneinander und gucken wie Affen, denen gerade jemand beibringen will, wie Hochfrequenzhandel funktioniert. Als Saccards Angestellte und Geliebte Denise (Patrycia Ziolkowska) einmal über Marx und die Abschaffung des Hartgelds spricht, wird dazu Ringelpiez getanzt.

Gewöhnlich ist der Vorwurf, das zeitgenössische Theater sei pubertär, ein Ressentiment. Doch wenn die Mittel des Regietheaters eingesetzt werden, um alles Komplizierte und Anstrengende mit Sexgesten zu verjagen, geht das Klischee auf. Man denkt tatsächlich an Mittelstufenjungs, die im Matheunterricht Penisse auf die Tafel malen.

"Man predigt immer zur eigenen Kirche, das finde ich auch so frustrierend am Stadttheater", sagte Perceval gerade dem Abendblatt. Mindestens so frustrierend für den Stadttheaterbesucher ist die Analyse-Phobie. Im Durchschnitt lebt ja sowieso niemand – und dass eigentlich der Median gemeint ist, wen stört’s.

Die Theatermacher wollen die Kapitalismuskritik nicht aufgeben. Verständlich. Aber vielleicht könnten sie mal herausfinden, wie man ökonomische Theorie auf die Bühne kriegt, ohne die im gleichen Atemzug als Eierkopfmasturbation zu denunzieren. Das wäre schockierender als alles Geschlechtsteilgereibe der Welt.

"Geld", Thalia Theater, Alstertor Weitere Aufführungen: 6.10.; 28.10.; 4.11.; 22.11.: 20 h; 5.12.: 19.30h