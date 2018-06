Als Arkadiusz Jóźwik zum ersten und letzten Mal in seinem Leben die Tür von TGF Pizza aufstößt, kann er nicht ahnen, dass sein Besuch eine Krise zwischen Großbritannien und Polen auslösen wird. Das Lokal steht in Harlow, einem grauen Städtchen im südenglischen Essex, dessen herausragende Eigenschaft die Lage zwischen London und dem Flughafen Stansted ist.

Der 40-Jährige, der von allen nur Arek genannt wird, ist erschöpft, den ganzen Tag hat er zusammen mit einem Freund die Wohnung seiner Mutter gestrichen. Er geht nicht gern aus, weil sein Englisch noch immer zu schlecht ist, um sich in der Gesellschaft fremder Menschen wohlzufühlen, doch heute hat ihn sein Freund überredet. Sie verlassen das Geschäft mit einer XXL-Pizza für 9,99 Pfund und lassen sich auf der kleinen Mauer gegenüber der Pizzeria nieder. Die umliegenden Geschäfte haben ihre Rollläden schon heruntergelassen, sie plaudern auf Polnisch.

Der 27. August ist ein ruhiger Sommerabend. Wären da nicht diese Teenager.

Sie sind nicht mal 18 Jahre alt, auf den Kamerabildern der Polizei sieht man ein Dutzend Jugendliche in Shorts und T-Shirts, manche tragen Jeans und Kapuzenpullis. Rauchend und trinkend sitzen sie auf den beiden Holzbänken neben der Mauer, einige fahren auf ihren Fahrrädern herum. Wer wen provoziert hat, lässt sich im Nachhinein nicht sagen. Doch laut Zeugenaussage ruft irgendjemand irgendwann: "Polnischer Abschaum!" Gegen 23.35 Uhr kommt es zu einer Prügelei. Jóźwiks Kopf knallt auf die Pflastersteine neben dem Mülleimer, Blut fließt aus seinem Ohr. Zwei Tage später stirbt er im Krankenhaus.

Wäre Jóźwik nicht Pole gewesen, hätte die Geschichte wohl als dreizeiliger Nachruf in der Lokalzeitung Harlow Star geendet. Doch seit dem Brexit überschwemmt eine Welle von Hasskriminalität das Land – mehr als 6.000 fremdenfeindliche Übergriffe wurden in dem Monat nach der Abstimmung angezeigt, deutlich mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Polen, mit einer Million Menschen die größte Einwanderergruppe im Land, sind besonders betroffen. In der Woche nach dem Referendum wurde das Zentrum für Polnische Kultur in London mit "Fuck off" beschmiert. In Cambridgeshire wurde ein Flugblatt verteilt: "Geht zurück nach Polen, ihr Ratten." In Plymouth wurde der Schuppen einer polnischen Familie angezündet, ein Brief mahnte: "Ihr seid als Nächstes dran." So sagt es Jakub Krupa von der polnischen Nachrichtenagentur.

Wer genau warum genau für Jóźwiks Tod verantwortlich ist, versucht die Polizei noch herauszufinden. Doch für viele ist die Antwort schon jetzt klar: Er starb, weil der Brexit einen neuen Rassismus heraufbeschworen hat.

"Europa wird niemals akzeptieren, dass polnische Arbeiter in den Straßen von Essex beleidigt, verprügelt oder sogar umgebracht werden", mahnte EU-Kommissionspräsident Juncker. Das russische Fernsehen und die New York Times haben groß über den Hassmord von Harlow berichtet. Der polnische Boulevard schreibt von Hetzjagden auf Landsleute. Der Außenminister und der Innenminister waren da, ebenso der Chef der polnischen Staatspolizei.

Ist es möglich, dass dieses einst so weltoffene Land fremdenfeindlich geworden ist?

Das Opfer

Arek Jóźwik war 36 Jahre alt, als er vor vier Jahren seiner Familie auf ihrer Suche nach einem besseren Leben nach England folgte. Viele Bekannte aus seiner kleinen Heimatstadt in Zentralpolen hatten sich in Harlow niedergelassen, weil die Wohnungen dort billig sind und man schnell in der Heimat ist: Vom Flughafen Stansted starten Direktflüge in elf polnische Städte. Es gibt in Harlow eine polnische Kirche, eine Wochenendschule, drei Lebensmittelgeschäfte, sogar einen Beautysalon.

Jóźwik, ein stämmiger Mann mit rundem Gesicht und kurz geschorenen Haaren, fand Arbeit in der Wurstfabrik, in der auch seine Mutter beschäftigt war. "Er ging mit ihr in die Fabrik, ging mit ihr nach Hause, dann kochte sie für ihn", erzählt sein Freund Eric Hind. Ihm zufolge waren 80 Prozent von Jóźwiks Kollegen Landsmänner. Es war ein stinkender, kalter Job, den kaum ein Einheimischer annehmen würde. Jóźwik aber war froh über das sichere Einkommen.