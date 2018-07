In diesen Tagen der Anspannung klettert Judith Peters gern durch komplizierte Gedankengerüste. Das "Oben-Unten-Konzept" beschäftigt sie. Es präge alles auf unserem Planeten, sagt Peters, beeinflusse das Denken jedes Menschen. "Die Schwerkraft schafft ein Oben und ein Unten. Daran orientiert sich unser Körper und unsere Vorstellung vom Dasein." Ob in der Physik, bei der Nahrungskette, in der Karriere – überall gebe es ein Oben und ein Unten. Judith Peters, 26 Jahre, dunkelblond, neugierig, hochbegabt, fragt sich schon lange, wie es wäre, dieses alles bestimmende Konzept einmal hinter sich zu lassen. Von ganz unten einmal ganz nach oben zu kommen. Hinauf in die Schwerelosigkeit. Ins Weltall.

Eine von 408. Das war Judith Peters, als sie sich bei der Ausschreibung für "Die Astronautin" beworben hat. Ein Projekt mit einem klaren Ziel: Bis 2020 soll die erste deutsche Frau auf eine mehrwöchige Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) entsendet wird. Ob das tatsächlich geschieht, ist noch nicht sicher. "Die Astronautin" ist eine private Initiative, ins Leben gerufen von der renommierten Raumfahrtingenieurin Claudia Kessler, die schon häufig Auswahlprogramme für Missionen ins All konzipiert hat und immer wieder feststellen musste, dass die Bewerbungen von Frauen mit wenig Selbstvertrauen daherkommen. Ihre Initiative kooperiert mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Europäische Weltraumbehörde aber zum Beispiel ist gar nicht eingebunden. Für die Finanzierung des Vorhabens heißt das: Das Geld reicht gerade für das mehrstufige Auswahlverfahren. Für die Ausbildung der Auserwählten und die Reise zur ISS sollen Sponsoren gewonnen und ab Anfang 2017 ein Crowdfunding gestartet werden. Der Plan klingt irrsinnig, der Erfolg ist ungewiss – die Zahl der Bewerberinnen ist riesig. "Ein Kaleidoskop an interessanten und hochtalentierten Menschen", sagt Claudia Kessler.

Judith Peters sitzt auf ihrer Couch im Reihenhaus in einem Bremer Vorort. Seit zehn Minuten redet sie ohne Pause. Die Aussicht, ins All zu fliegen, verleiht ihr Auftrieb. Schnelle Sätzen von einer außergewöhnlichen Frau, die bisher ein eher gewöhnliches Leben lebt.

Was wird man über Judith Peters sagen, wenn sie vielleicht eines Tages als Astronautin in die Kameras winkt? Geboren 1990, ihre Mutter Tierärztin und alleinerziehend. Früh wird Judith Peters eine Hochbegabung attestiert, mit fünf kommt sie in die Schule, später überspringt sie die 10. Klasse. Als sie 2007 ihr Abiturzeugnis in der Hand hält, hat sie gerade ihren 17. Geburtstag gefeiert. Eigentlich will sie Biologie studieren, die Wissenschaft vom Leben, auch Geschichte wäre spannend, genau wie ein Dutzend anderer Fächer. Aber weil das Geld zu Hause manchmal knapp war, siegt der Wunsch nach Sicherheit. Sie studiert Informatik, spezialisiert sich auf die Interaktion von Mensch und Maschine, promoviert und bewirbt sich bei OHB, einem Bremer Unternehmen, das sich auf Luft- und Raumfahrttechnologie konzentriert. Sie wird als Systemingenieurin direkt eingestellt im Bereich Bodenstationen für Satelliten.

Judith Peters hat wenig riskiert in ihrem Leben. Alles, wofür sie sich entschied, war vor allem: vernünftig.

Für ihre Bewerbung als Astronautin ist das kein Nachteil. "Man könnte meinen, wir suchen halsbrecherische Abenteurerinnen mit überzogenem Mut zum Risiko. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wichtig ist vor allem, dass die Menschen verantwortungsbewusst sind." Aber das reicht natürlich nicht aus, um ins All zu fliegen. Sonst könnte jeder Beamte Astronaut werden. Es braucht den unbedingten Willen, die Leidenschaft. Verfügt Judith Peters über diese Eigenschaften?

Sie hat die Frage erwartet. "Schon früh hatte ich ein riesiges Interesse am Universum." Dann erzählt sie von ihrem Onkel, einem Physiker, den sie bei jedem Besuch ausquetschte: Wie funktioniert das Weltall? Wie weit sind die Sterne entfernt? Gibt es irgendwo nichts, gar nichts, nicht einmal Luft? "Im Nachhinein ist es gar nicht verwunderlich, dass ich jetzt mit Satellitensteuerung arbeite", sagt Peters. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden – was der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagte, gilt auch für Judith Peters. Vielleicht wird sie eines Tages von der ISS dem Onkel einen Gruß schicken. Bisher spricht – abgesehen von ungünstigen Wahrscheinlichkeiten – nicht wirklich etwas dagegen.