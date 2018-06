Frank Schulz ist ein norddeutscher Heimat- und Heimatkrimi-Schriftsteller, der ein treues Publikum gefunden hat. Sich in eine solche Beziehung einzumischen gilt im Allgemeinen nicht als Aufgabe von Rezensionen; kritische Maßstäbe scheitern meist an den Motiven der Lesertreue. Unglückseligerweise ist Schulz jedoch schon unter die Rezensenten gefallen, die ihn aus der trauten Nische geholt und unter den Himmel der allgemeinen deutschen Gegenwartsliteratur versetzt haben. Die Sonne scheint dort greller, und wenn jemand von einem Werk behauptet, es könne ihr standhalten, seine Sprache zeige sogar "barocke beziehungsweise expressionistische Prachtentfaltung" (Frank Schäfer in der Neuen Zürcher), es sei ein "humoristisch-realistisches Monumentalwerk" (Michael Kohtes in der ZEIT), "das beste deutsche Buch des Jahres (Stephan Maus in der Süddeutschen), erlaube die ganze deutsche Literatur der letzten 30 Jahre "auszusortieren" (Jürgen Roth in der Frankfurter Rundschau) – dann muss man leider prüfen, ob das angehen kann.

Jedenfalls wenn der Autor immer weiter publiziert und immer weiter in einen gefährlichen Himmel gehoben wird. Die ersten Lobeshymnen galten dem Kneipenroman Kolks blonde Bräute und seiner ebenfalls gut alkoholisierten Fortsetzung Das Ouzo-Orakel; beide bilden zusammen mit einem dritten Buch die sogenannte Hagener Trilogie, benannt nach einem Ort bei Stade an der Unterelbe, in dem es recht ländlich-plattdeutsch, aber offenbar auch prekär zugeht. Man hat es nicht leicht als Romanfigur von Frank Schulz, man ist schon mit dem Leben geschlagen und muss sich auch noch mit den Frauen herumschlagen, man scheitert, und darum kippt man sich einen hinter die Binde. "Die Weiber und der Suff / die reib’n den Manne uff", würde der Berliner sagen. "Schulz ist und war immer schon ein Schriftsteller für Männer. Diesmal nur für die härtesten", formuliert es Thomas Lindemann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Was bleibt, ist eine Art Demut, eine Daseinszartheit", folgert Jürgen Roth in der Frankfurter Rundschau. "Dieser einsam herausragende Erzähler", jauchzt Edo Reents in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

In Frankfurt hat man augenscheinlich ein Herz für Trinker. Diesen Herbst hat Frank Schulz eine zweite Trilogie abgeschlossen (falls sie sich nicht noch zur Tetralogie oder gar Serie weitet), mit dem Band Onno Viets und der weiße Hirsch. Onno Viets ist ein maßvollerer Trinker, maßvoller sind seine Probleme mit Frauen, aber dafür ist er psychisch noch labiler, er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, nachdem er im ersten Band beinahe durch den "Irren vom Kiez" totgeschlagen worden wäre. Was bringt jemanden wie Onno, der am liebsten nur herumhängt, Tischtennis spielt oder bei den Schwiegereltern in der Heide Kaffee und Kuchen genießt, in die Nähe eines berüchtigten St.-Pauli-Schlägers?

Onno ist Privatdetektiv, ein literarisch gut eingeführter Beruf für depressive Verlierer. Er sitzt gerne herum, er kann gut warten und gut beobachten und denkt sich sein Teil. Mehr muss er auch nicht tun, denn die Spuren der Verdächtigen werden ihm von dem Erzähler ins Blickfeld getragen, so ungefähr wie Kulissen vor dem Zuschauerauge auf die Bühne geschoben werden. Das ist eine interessante Umkehrung des Krimi-Prinzips, der Detektiv recherchiert nicht der Wirklichkeit hinterher, die Wirklichkeit recherchiert sich selbst in seinen Kopf hinein. Das ist lustig, eine originelle Idee, die Frank Schulz nebenbei erlaubt, sein eigentliches Talent, die äußerst präzise und äußerst ausschweifende Sachbeschreibung, zu entfalten.

Es ist allerdings auch außerordentlich langweilig, seufz. Und noch langweiliger als die Beschreibung der Außenwelt (das Heidedorf der Schwiegereltern könnte man am Ende mit geschlossenen Augen zeichnen) ist die Beschreibung der Gespräche und Mahlzeiten. Kaffee und Kuchen, Kuchen und Kaffee, Grilladen auch wohl mal, vor allem aber die liebevollen Dialoge der liebevollen Schwiegerelternfamilie, wie lieb sich alle haben und wie sie je ihre liebenswerten Schrulligkeiten entfalten: Das sind die Hauptgegenstände des Romans. Das schöne einfache Leben der einfachen Leute auf dem einfachen Land, ein schlimmer Heimat- und Einfache-Leute-Kitsch, das neue Biedermeier – ist es das, was die Frankfurter und Berliner Asphaltkritiker entzückt?

Der liebste Mensch von allen, ein richtiggehender Gemütsmensch, wie man in älteren Zeiten gesagt hätte, ist natürlich unser Onno. Wie ihm die Heimaterde und die Familie guttun, das Blut und der Boden, von denen ältere Zeiten auch gerne gesprochen haben. Naheliegende Vermutung: Vielleicht trieb es Schulz in seinen früheren Büchern noch nicht so arg? Und erst der fatale Onno Viets hat das Äußerste an Bodenständigkeit aus ihm herausgepresst? Keineswegs. Schon die ersten Bücher wurden als "furiose Mischung aus Schelmen-, Heimat-, Sitten- und Sozialroman" (Michael Kohtes) gerühmt, als "ein Bravourstück literarischer Diplomatie, das Kitsch- und Kunstprinzip so harmonisch versöhnt" (Frank Schäfer).

Und bei dem ersten Buch aus der Krimi-Trilogie, Onno Viets und der Irre vom Kiez, wurde die Heimatorgel auch wieder angeworfen, der Autor "als genialer Heimatdichter", geradezu als "Heimatroman-Virtuose" besungen (Oliver Jungen in der Frankfurter Allgemeinen). Man wird also nicht behaupten können, Haupteigenschaft und Hauptreiz der Bücher hätten sich wesentlich gewandelt. Das Einzige, was auch der nicht solchermaßen besoffene Leser feststellen wird, ist eine gewisse leicht abnehmende Binnenspannung zwischen sozialer Verwahrlosung und Erdverbundenheit des Helden. Zum Ausgleich wird die Reichweite des Heimatbegriffs ausgedehnt. Im neuen Buch kommen endlich auch die verlorenen deutschen Ostgebiete in den Blick. Der Schwiegervater hat seine Vertreibung unzureichend betrauert, das hat ihn so schrullig gemacht. Jetzt endlich dürfen die Tränen um den Warthegau fließen. Ergebnis: Der brave Mann wird, falls irgend möglich, noch liebevoller.

Tja. ("Tjorp", sagen Schulzens norddeutsche Leutchen.) Die kritische Musterung kann selbstverständlich nicht dem Autor zum Nachteil ausgelegt werden; er macht seine Sache im Rahmen dieser Sache sehr gut, wenn nicht glänzend, höchstens etwas speckig im Sinne des hausgeräucherten Heidespecks. Kritisch hinterfragt werden müssen freilich seine Rezensenten. Entfaltet sich im Rücken des aufgeklärten Bewusstseins dieser Intellektuellen eine Nostalgie nach dem Echten und Altdeutschen? Immerhin wird von einigen der Kitsch zugegeben. Aber wo ist das Kunstprinzip, das ihn angeblich ausbalancieren soll? Steckt die Kunst am Ende in den Passagen, die eine zunehmende Erregung der Helden durch eine zunehmende Verwirrung der Buchstaben ausdrücken wollen? "Die Ätse ab deb Kefrin sheen aus wie Stgseieien, Es lsöt scih aells auf. Alels lsöt scih auf. Er sleebr lsöt scih auf. In Slcud."

Himmel hilf – wenn das schon ein Kunstprinzip ist. Vielleicht haben die Frank-Schulz-Lobredner nicht hinreichend bedacht, dass man ihnen, nachdem sie hier als Gimpel aufgeflogen sind, auch bei tatsächlich lobeswürdigen Werken keinen Gluaben mehr schenken wird.

Frank Schulz: Onno Viets und der Irre vom Kiez. Rowohlt Verlag, Reinbek 2016; 368 S., 9,99 €, als E-Book 9,99 €



Frank Schulz: Onno Viets und der weiße Hirsch. Galiani Verlag, Berlin 2016; 368 S., 19,99 €, als E-Book 17,99 €