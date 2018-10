Die Inflation kehrt zurück. Lange wurde sie beschworen, herbeigebetet, vorhergesagt, jetzt zieht die Geldentwertung in Europa wirklich an. Der Ölpreis hat sich seit einem Tief im Januar fast verdoppelt, andere Rohstoffpreise folgen. Noch in diesem Jahr sollen wir es spüren, und 2017 dürfte die Inflationsrate von unter einem halben Prozent auf deutlich über ein Prozent ansteigen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die das Gegenteil befürchtet hatten: Deflation als Vorbote einer Depression. Aber damit beginnt eine neue Phase in der Euro-Krise. Für die deutschen Sparer – damit auch für die Politik – ist es die heiße Phase.

Obwohl viel geklagt wurde, ist den Sparern bislang kaum etwas geschehen. Zwar bekamen sie zuletzt praktisch keine Zinsen mehr auf Sparbücher und Bankkonten, aber es gab auch so gut wie keine Inflation. Das Geld behielt also mehr oder weniger seinen Wert.

Inflation ohne Zins: Das wird jetzt zur deutschen Krisenerfahrung

Das ist jetzt vorbei. Der Zins bleibt erst einmal bei null. Doch die deutsche Inflationsrate soll im nächsten Jahr auf 1,5 Prozent steigen. So sagen es Währungsfonds und Zentralbanken voraus. Mit jedem Zehntel Prozentpunkt schmilzt die Kaufkraft des Spargeldes ab wie ein Alpengletscher durch die Erderwärmung.

Das Brisante daran: Es ergeht nicht etwa allen Euro-Nationen gleich. Zuerst und am stärksten trifft es die Deutschen. Ihre Wirtschaft läuft, die Löhne wachsen schneller als das Bruttosozialprodukt. Daher eilt auch die Inflation dem Rest der Euro-Zone voraus. Gleichzeitig gelten Staat und Wirtschaft in Deutschland als sehr solvent und können sich günstig verschulden. Das heißt umgekehrt: Wenn die Kredite den Banken nur wenig eintragen, können auch die Sparer nichts erwarten. Und tatsächlich erzielen die Deutschen bei ihren Banken und Sparkassen niedrigere Zinsen als Sparer in Frankreich oder in Italien.

Inflation ohne Zins: Das wird nun zur deutschen Krisenerfahrung, weil die Europäische Zentralbank so schnell nicht mit höheren Zinsen gegensteuern will. Ihr Präsident Mario Draghi strebt zwei Prozent Inflation für die gesamte Währungsregion an und glaubt, das Ziel könne er Anfang 2019 erreichen – wenn er Europa weiter mit billigem Geld flutet.

Somit geht die Schere zwischen Inflation und Zins genau im Wahljahr 2017 auf. Natürlich erwischt sie nicht alle Bürger, rund ein Sechstel der Deutschen profitiert von steigenden Aktienkursen. Genauso freuen sich viele Hausbesitzer, dass die Preise ihrer Immobilien klettern. Aber die Mehrheit hat weder Aktien noch Häuser in städtischen Gegenden und zahlt zunehmend drauf.

Viele deutsche Unternehmen profitieren vom Euro, und so mancher Arbeitnehmer verdankt ihm seinen Job. Trotzdem war schon vor der Flüchtlingskrise die Wut darüber groß, dass deutsche Sparer für den Euro aufkommen müssen. Dabei war das damals bloß Theorie, aus der erst jetzt bittere Praxis wird. Und die Frage ist, wie lange die Deutschen die Geldschmelze ertragen, bevor sie antieuropäisch wählen.

Man muss kein Hellseher sein, um vorherzusagen, dass die Spannungen im Euro mit der Inflation wachsen werden. Solange die Franzosen ihre Wirtschaft nicht umbauen und die Griechen bei ihren Reformverpflichtungen schummeln, ziehen sich die Nullzinsphase und das deutsche Leiden daran weiter hin. Vor allem aber spitzt sich der Konflikt zwischen Draghi und den Deutschen zu. Schon früher hat Wolfgang Schäuble der Zentralbank eine Mitschuld am Aufstieg der AfD gegeben. Jetzt schimpfen nicht nur Politiker, die Klage kommt aus der Mitte der Wirtschaft, ob zu Recht, sei dahingestellt. Und es ist noch nicht einmal 2017.

Draghis Mantra gegenüber seinen Kritikern: Er sei für alle Euro-Länder zuständig und nicht bloß für die Deutschen. Trotzdem kann die Zentralbank endlich einmal zeigen, dass es nicht ewig so weitergeht mit der Geldschwemme. Sie sollte den Strafzins für Einlagen der gebeutelten Banken abschaffen, er bringt der Wirtschaft nichts. Und sie müsste, wenn sie bald die Laufzeit für ihr Anleihen-Kaufprogramm verlängert, wenigstens den monatlichen Betrag unter die gegenwärtigen 80 Milliarden Euro senken.

Dann erzittert vielleicht die Börse, aber was soll’s? Nicht nur wohlhabende Aktionäre brauchen Hoffnung, sondern auch deutsche Durchschnittssparer. Sie sind es, die nun die Rechnung bekommen für eine halb fertige Währungsunion ohne gemeinsame Wirtschaftspolitik, in der die einzelnen Nationen so verschiedene Wege gehen. Gerecht ist das nicht.

