DIE ZEIT: Hier sind wir – drei Frauen aus drei Generationen. Obwohl der Feminismus ständig totgesagt wird, ist er plötzlich wieder cool. Kann mir einer erklären, wieso der Feminismus ständig neu erfunden werden muss?

Mithu M. Sanyal: Ist das so? Glaube ich gar nicht. Oder doch?

Margarete Stokowski: Also es wäre ja tragisch, wenn man jedes Mal neu anfangen müsste. Jede neue Welle des Feminismus ist doch eine Anreicherung von dem, was in der Zeit passiert, und dem, was vorher gewesen ist.

ZEIT: Ist Anreicherung ein schönes Wort für – unerledigt? Thema Beruf! In den fünfziger Jahren brauchten Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um arbeiten zu gehen. Heute dürfen Frauen arbeiten – und reduzieren für Kinder ihren Job, anschließend liegt die Armutsquote der Alleinerziehenden bei über 40 Prozent. Und die Feministinnen, die das vorbringen, gelten als ewig gestrige Zicken.

Stokowski: Das Klischee der verbissenen Feministin gibt es, seit es Feministinnen gibt. Ungenügsamkeit und Hässlichkeit scheint das Schlimmste, was man Frauen vorwerfen kann. Heute denken viele beim Thema Feminismus immer noch an Bilder, die sie aus den Siebzigern kennen. Und nur deshalb hat es den Anschein, es passiere nichts. Während sich die Bewegung in Wirklichkeit stark diversifizierte, etwa im Punk, an den Universitäten, wo die Genderstudies entstanden. Aber immerzu werden die alten Vorurteile aufgetischt. Angeblich hassen Feministinnen Männer und sind gegen Penetration.

Mithu M. Sanyal ist promovierte Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Autorin von Hörspielen. Ihre Studie Vulva erschien 2009, nun veröffentlichte sie Vergewaltigung – Aspekte eines Verbrechens. Geboren 1971 als Tochter einer Polin und eines indischen Vaters, lebt sie heute mit ihrem Partner, einem englischen Musiker, und zwei Kindern in Düsseldorf.

ZEIT: Verrückter Vorwurf – ausgerechnet gegenüber Leuten, die sich auf Rockfestivals unter freiem Himmel liebten!

Sanyal: Jedenfalls sind viele auf das Image der Sexfeindlichkeit aufgesprungen. Allein der wirre Mythos von den hysterischen Feministinnen, die ihre BHs verbrannten. Wenn man recherchiert: Ein Mal wurden 1968 aus Protest bei einer Misswahl BHs – weggeworfen! Es gab aber tatsächlich in der feministischen Diskussion viele Missverständnisse. Etwa, dass Sex für Männer immer befreiend sei und für Frauen immer Unterdrückung. Was kein Konzept ist, das die Frauenbewegung erfunden hat – es gehörte immer zum abendländischen Denken, dass Frauen Sexualität nicht so genießen wie Männer. Innerhalb des feministischen Diskurses wurde das übrigens nur von einem kleinen Teil der Bewegung vertreten.

Margarete Stokowski studierte Philosophie und Sozialwissenschaft in Berlin. Die Journalistin wurde 1986 in Polen geboren. Ihre Kolumnen für die taz (2012–2015) und für Spiegel Online sind Kult. 14.600 Follower hat sie auf Twitter! Jetzt erschien Untenrum frei, eine feministische Studie zu Macht und Autonomie.

ZEIT: Wurde der Feminismus auch durch die Beharrlichkeit der Klischees ausgebremst?

Stokowski: Es gibt jedenfalls in den Köpfen der Leute immer diese starken Bilder von wütenden Frauen, mit Postern "Mein Bauch gehört mir!". Wenn man Feminismus googelt, kommen sofort diese Bilder hoch. Obwohl im Kontext feministischer Proteste Demos gar kein besonders relevantes Mittel sind.

Sanyal: Und auf allen Bildern sieht man weiße Frauen, mit und ohne Sonnenbrille.

ZEIT: Auch ein blödes Klischee! In jeder WG hing in den Siebzigern ein Poster von Angela Davis mit ihrem riesigen Afro. Eine Schwarze ! Glamourös! Philosophie-Professorin! Das ultimative Rollenmodell! Es gab allerdings eine deprimierende Themenpalette des Feminismus – Beschneidung, Abtreibung, Pornografie. Es verblüfft mich, Frau Sanyal, dass Sie es wagen, mit dem Buch Vergewaltigung aufzuschlagen.

Sanyal: Wer es verschwörungstheoretisch mag, kann sagen, ich hätte mir die Übergriffe auf Frauen in Köln als PR-Trick organisiert.

ZEIT: Sie beschreiben, wie über Jahrhunderte Diskurse und Gesetze das Bild einer "vergewaltigbaren Frau" formten – einer Frau, die kein eigenes Begehren hat, die zum Sex überredet werden muss. Gedankliche Muster, die bis in die Selbsterfahrung von Frauen wirken – bis hin zu jener Frau, die Jörg Kachelmann fälschlicherweise einer Vergewaltigung bezichtigte und vor Gericht das bleiche Opfer gab.

Sanyal: Ich hatte große Angst, man könnte mir vorwerfen, ich würde Vergewaltigung relativieren. Vergewaltigung ist ein komplexes Geschehen. Das fängt damit an, dass wir lernen, nett zu sein und den Männern nicht auf die Füße zu treten und niemandem wehzutun durch Abweisung. Beim Sex sollen wir plötzlich wissen, wo wir Grenzen setzen. Es ist aber schwierig, den Punkt zu finden, wo man abspringt. Was macht man, wenn einem jemand in der Bahn zu nahe kommt? Wie schwierig ist es, zu sagen: "Also, das hier ist eigentlich mein Platz." Und ich spreche ja auch mit Männern, und sie erzählen, wie sie gehalten sind, sich so zu verhalten, dass sie Frauen gefallen, und immer den ersten Schritt tun sollen und dadurch diejenigen sind, die es falsch machen. Sie sind immer in Gefahr, Grenzen zu verletzen. Und wissen oft gar nicht, wo diese Grenzen sind, weil sie von Frauen wirre Botschaften kriegen.

ZEIT: In Ihrem Buch, Frau Stokowski, gibt es eine Szene, in der Sie belästigt werden, nachts, auf dem Heimweg – und die drohende Vergewaltigung wird zum Erweckungserlebnis. Wieso braucht eine Philosophiestudentin diese Erfahrung, um ein feministisches Buch über Macht, Autonomie und Frauen zu schreiben?

Stokowski: Es gab tatsächlich mehrere Punkte, die mich zum Feminismus brachten. Aber das Gewalterlebnis war krass, weil ich eine starke Sicherheit gehabt hatte, dass ich den Mann einfach wegignorieren könne. Man bekommt ja Ratschläge. Wegrennen macht es nur schlimmer! Weil man Angst zeigt. Man soll sich nicht körperlich anlegen! Weil man einen halben Meter kleiner ist und nur verlieren kann ...

Sanyal: Man soll nicht um Hilfe rufen, weil sowieso keiner reagiert ...