DIE ZEIT: Herr Asisi, Sie sind Atheist. Ihr Vater war iranischer Kommunist. Warum haben Sie sich das Glaubensgroßthema 1517 ausgesucht?

Yadegar Asisi: Weil es auch heute Glaubenskämpfe gibt. Mein erstes Panorama, das mit Religion zu tun hatte, hieß Rom 312. Es zeigte, wie Kaiser Konstantin das Christentum mit zur Staatsreligion erhob. Mit dem Aufstieg der Kirche begann auch ein Abstieg, der für die Menschheitsgeschichte typisch ist: Eine gute, kraftvolle Idee wird durch Machtpolitik zerstört, bis sie so kaputt ist, dass einer aufstehen und fordern muss: Zurück zum Anfang! So war das im Fall von Martin Luther.

ZEIT: Was war seine Stärke?

Asisi: Sein Selbstbewusstsein. Dass er mit der Bibel direkt zu Gott finden wollte und dass er das Wort Gottes für alle lesbar machte. Bei Besuchen im Iran habe ich mich immer gewundert, dass der Koran nur auf Arabisch gedruckt wird und die wenigsten ihn verstehen.

ZEIT: Seit wann leben Sie in Deutschland?

Asisi: Mein Vater war in den fünfziger Jahren im Iran Mitglied der Kommunistischen Partei, gehörte zu einer geheimen Zelle gleichgesinnter Offiziere in der Armee. Als das Schahregime unter Mohammed Reza Pahlevi an der Macht war, wurde diese Zelle verraten – und mein Vater 1954 hingerichtet. Die Offizierswitwen durften in die Ostblockstaaten flüchten. So gelangte meine schwangere Mutter über Wien, wo ich 1955 geboren wurde, in die DDR. Heute müssen die Iraner immer noch Geschichte ausschwitzen: Missionierung, Kolonisierung, islamische Kriege. Wie konnte das Land nach 1978 so schnell islamisiert werden? Meine Mutter hat mir immer erzählt, wie modern der Iran ist. Als ich selbst hinfuhr, merkte ich: Es ist schon ein sehr traditionelles, religiöses Land.

ZEIT: Was reizt Sie am Jahr 1517?

Asisi: Wie die Weltgeschichte in das kleine Wittenberg einbricht. Seit der Verbrennung von Jan Hus hundert Jahre zuvor war das Papsttum in der Krise, und nun wurde ein Medici Papst, der den Ablasshandel so sehr forcierte, dass Luther als aufrechter Mönch sich empörte. Ich habe eine ganze Reihe Porträts von ihm gezeichnet, um seinen inneren Zustand zu ergründen. Mich interessierte nicht die Frage nach Gott, sondern wie Menschen sich mithilfe eines Glaubens einigen – oder sich deswegen die Köpfe einschlagen.

Yadegar Asisi Infobox Asisis Panoramen Er verwandelt welthistorische Ereignisse in 360-Grad-Panoramen. Sie sind bis zu 32 Meter hoch, haben Umfänge bis zu 110 Metern. Yadegar Asisi, 61, hat persische Wurzeln, er studierte in Dresden und Berlin. Das erste Riesenrundbild des Künstlers und Architekten hieß "8848 Everest", es folgten unter anderem "Dresden 1945", "Pergamon" und "Die Mauer". Vom 22. Oktober an zeigt er in Wittenberg "Luther 1517".

ZEIT: Sehen Sie als Sohn eines Kommunisten die Religion als Übel, das überwunden werden muss?

Asisi: Nein, sie ist ein tolles Kopf- und Herzkonstrukt. 99 Prozent der Gläubigen auf der Welt würden sicher sagen: Wenn einer etwas anderes glaubt, lass ihn doch leben.

ZEIT: Und das eine Prozent?

Asisi: Ich nähere mich ihm über einzelne Motive, etwa die Huldigung. Kein Mensch hat ein Recht, dass man ihm huldigt. Dankbarkeit und Respekt ja, aber Huldigungen sind das Ende des Miteinanders. Ich habe drei Szenen mit Kniefällen eingebaut, die das zeigen. Vorm Kurfürsten, vorm Gesandten aus Rom, vorm Bischof fallen Menschen auf die Knie: Der ist oben, ich bin unten, also bin ich nichts.