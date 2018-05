Um den Briefwechsel zwischen dem Philosophen Martin Heidegger und seinem Bruder Fritz herrschte seit Längerem Raunen und Rätselraten. Wer in den mehr als 500 Briefen gelesen hatte, die seit 2014 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach lagern, kannte zwar deren Brisanz, durfte aber auf Geheiß der Heidegger-Erben nicht daraus zitieren (ZEIT Nr. 11/15). Nun haben die Erben offenbar auf die heftige internationale Diskussion über den Antisemitismus Heideggers in den seit drei Jahren erscheinenden Schwarzen Heften reagiert und einer gekürzten Veröffentlichung der Briefe zwischen 1930 und 1946 in dem jetzt erscheinenden Band Heidegger und der Antisemitismus zugestimmt. Darin sind die philosophischen und politischen Teile der Korrespondenz enthalten – wir veröffentlichen vorab daraus erstmals besonders markante Passagen.

Sensationell neu ist daran die ungeschminkte Selbstauskunft über die politische Gesinnung. Liest sich Heideggers Antisemitismus in den Schwarzen Heften, einer Art Denktagebuch, noch seinsphilosophisch überhöht, zeigt er sich hier ganz direkt und unverhohlen antisemitisch. Zudem kann man in den persönlichen Briefen detailliert sehen, dass der – anders als bislang gedacht – politisch bestens informierte Freiburger Professor ein früher und leidenschaftlicher Anhänger des Nationalsozialismus ist, spätestens seit 1931. Sein Engagement für Hitlers Staat inklusive NSDAP-Beitritt erweist sich somit als logische Konsequenz eines weltanschaulichen Gesinnungstäters. Keineswegs ist es die Entscheidung eines opportunistischen Karrieristen oder die ahnungslose Verirrung eines Unpolitischen, wie man es jahrzehntelang zur Entlastung des Philosophen hören konnte. Auch dürfte die Annahme eines sehr eigenwilligen Nationalsozialismus Heideggers, der angeblich frei von jedem Rassismus sei, nun endgültig revidiert sein.

Der Bankkaufmann Fritz Heidegger (1894 bis 1980) war zeitlebens die wichtigste Vertrauensperson für den Philosophen: "Der einzige Mensch, den er wirklich hat, ist sein Bruder", schrieb Hannah Arendt 1952. Deutlich weniger Briefe von ihm als von seinem Bruder haben sich erhalten; in denen wirkt dieser zwar ebenfalls republikfeindlich, aber distanzierter gegenüber dem Nationalsozialismus als Martin, der ihn ständig politisch überzeugen will. Kurios allerdings können Fritz’ Assoziationen durchaus werden: "Ich weiß nicht, ist es reine Täuschung oder nicht: Manche Haltung und der Blick Hitlers auf den jetzigen Bildern erinnern mich oft an Dich. Dieser Vergleich allein führte mich schon manchmal zu der Folgerung, daß Hitler ein außergewöhnlicher Kerl sei." (3. April 1933)

Die Parteinahme für das NS-Regime verschwindet nach 1934 aus Heideggers Briefen, der Philosoph hatte nicht so reüssiert wie erhofft und war eher einflusslos geblieben. Zwar erinnert sein Enkel Arnulf Heidegger im Vorwort zur Briefedition daran, dass die Vorlesungen seines Großvaters von den Studenten während des Krieges als mutig und zeitkritisch verstanden wurden. Aber die Briefe beweisen, dass Heideggers Denken keine Läuterung erlebt. Der Krieg ist für ihn analog zum Nationalsozialismus ein Verteidigungskampf von "Abendland" und "Deutschtum" gegen die "große Bedrohung" von "Bolschewismus" und "Amerikanismus" (29. Januar 1943). Er fragt sich, warum "unsere Propaganda" nicht den "Amerikanismus in all seiner Maßlosigkeit" zeigt (7. Juni 1942), um schließlich zu rätseln: "Was der ›Weltgeist‹ mit den Deutschen vorhat, ist ein Geheimnis. Gleich dunkel ist, warum er sich der Amerikaner und Bolschewisten als seiner Schergen bedient." (18. Januar 1945) Nach Kriegsende bleibt Heidegger bei dieser Opferidee – für Deutschland und sich selbst. Die Vertreibung der Deutschen übersteige "alle organisierten Greueltaten von Verbrechern" vor 1945 (April 1946). Und die Juden? Eine "Heinrich-Heine-Straße finde ich wirklich ganz überflüssig, weil sinnlos in Meßkirch" (31. Juli 1945).

Der Band präsentiert neben dieser Korrespondenz Aufsätze wichtiger Heidegger-Experten (Heidegger und der Antisemitismus. Positionen im Widerstreit. Hrsg. v. Walter Homolka und Arnulf Heidegger; Herder Verlag, Freiburg 2016; 447 S., 24,99 €). Kurios mutet der apologetische Stellenkommentar zum Briefwechsel durch Bruno Pieger an, dem auch die in einigen Jahren anstehende Komplettedition in der Gesamtausgabe von Heideggers Schriften übertragen wurde. Schönzureden ist nämlich nichts mehr: Der Fall Heidegger ist ein intellektuelles wie moralisches Desaster deutscher Geistesgeschichte.