Bis zuletzt blieb Samsung so vage wie möglich. Noch am Montag dieser Woche teilte das Unternehmen mit Sitz in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul mit, es werde "die Produktionsplanung des Galaxy Note 7 vorübergehend anpassen, um Sicherheit und Qualität zu gewährleisten". Zuvor hatte die koreanische Börse wissen wollen, ob die Berichte lokaler Medien zuträfen, wonach Samsung die Fertigung seines jüngsten Smartphone-Modells vollständig stoppen werde. Beantwortet hatte Samsung die Frage mit dem knappen Statement über "Anpassungen" natürlich nicht. Und mehr schien das Unternehmen auch nicht sagen zu wollen. Weitergehende Informationen werde man erst wieder "bei wichtigen Entwicklungen oder innerhalb eines Monats" veröffentlichen.

Es dauerte dann doch bloß Stunden, bis Samsung konkreter wurde und die Gerüchte bestätigte. "Die Produktion des Galaxy Note 7 wird nicht weiter fortgesetzt", sagte ein Sprecher der deutschen Niederlassung am Dienstagvormittag. "Im Interesse der Sicherheit unserer Kunden haben wir uns entschlossen, sowohl den Verkauf als auch den Austausch des Galaxy Note 7 zu stoppen."

Produktionsstopp, Verkaufsstopp, Ende des Austauschprogramms: Für Samsung hätte es kaum schlimmer kommen können. Das südkoreanische Unternehmen ist weltweit der größte Hersteller von Elektronikgeräten aller Art, von Fernsehern über Waschmaschinen bis zu Kühlschränken. Bekannt ist es aber vor allem für Smartphones. Niemand verkauft mehr davon – 77 Millionen waren es allein im zweiten Quartal dieses Jahres. Die Modellreihe Galaxy Note 7 sollte diese Erfolgsgeschichte fortschreiben, doch nachdem weltweit Dutzende Exemplare in Flammen aufgingen, ist daran nicht mehr zu denken. Verbraucher sollten die Geräte ausschalten und nicht weiter benutzen, sagte Elliot F. Kaye, Chef der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde Consumer Product Safety Commission (CPSC). Und am Montag wurde es sogar der Federal Aviation Administration zu riskant, die für die Sicherheit des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten zuständig ist. Sie forderte Flugpassagiere "dringend" auf, Galaxy-Note-7-Smartphones an Bord ab sofort "nicht zu benutzen, zu laden oder im aufgegebenen Gepäck zu verstauen".

An der koreanischen Börse fiel der Aktienkurs von Samsung Electronics nach Bekanntgabe des Produktionsstopps um mehr als acht Prozent. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge könnte der finanzielle Schaden für das Unternehmen bis zu 17 Milliarden Dollar betragen – so viel Umsatz hätte das Galaxy Note 7 wohl gebracht. Und es ist gut möglich, dass damit nun das letzte Kapitel in der sagenhaften Geschichte von der Eroberung des globalen Smartphone-Markts beginnt.

Wann der Kampf um die Marktherrschaft begann, lässt sich vergleichsweise leicht feststellen. Es war der 9. Januar 2007, als Apple-Chef Steve Jobs in San Franciso das erste iPhone vorstellte. Damit setzte er Maßstäbe, die bis heute gelten: ein großes und berührungsempfindliches Display; eine Vielzahl an Apps, die Kunden immer neue Nutzungsmöglichkeiten verschafften; und ein passendes Geschäftsmodell. Das iPhone ist dafür verantwortlich, dass Apple – gemessen am Börsenwert – heute das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Den Absatzzahlen nach ist Apple aber schon lange nur noch Nummer zwei. Die Beratungsfirma IDC schätzt, dass Apple im zweiten Quartal dieses Jahres gut 40 Millionen Smartphones verkauft hat, gut halb so viele wie Samsung. Dahinter folgen mit großem Abstand einige chinesische Firmen, die vergleichsweise preiswerte Modelle anbieten. Andere, wie Nokia oder BlackBerry, spielen längst keine Rolle mehr.

Nach fast einem Jahrzehnt ist der SmartphoneMarkt weitgehend gesättigt, das Wachstum lässt nach. Wurden 2014 noch 28 Prozent mehr neue Geräte verkauft als im Jahr zuvor, sank die Rate im Jahr darauf auf elf Prozent. In diesem Jahr erwarten Marktforscher bloß noch ein Plus von 1,6 Prozent. IDC-Analyst Jitesh Ubrani sagt, dass es nun "stärker darum geht, vorhandene Geräte zu ersetzen, als neue Nutzer zu gewinnen". Wer jetzt noch wachsen will, muss seine Konkurrenten verdrängen.

Der Wettlauf zwischen Samsung und Apple könnte auch für die Probleme beim Galaxy Note 7 verantwortlich sein. Denn das Smartphone-Geschäft hängt stark von den jeweiligen Spitzenmodellen der Anbieter ab. Apple präsentierte das neueste iPhone – das ebenfalls die Nummer 7 trägt – am 7. September in San Francisco. Und auch wenn die große Begeisterung für die neuesten Produkte des kalifornischen Konzerns nachgelassen hat, war Apple die Aufmerksamkeit rund um diese Veranstaltung dennoch sicher. Gut möglich, dass Samsung mit seinem Galaxy Note 7 einfach auf dem Markt sein wollte, bevor alle tagelang wieder über Apple reden.