Die Todessehnsucht, die man den Wienern weithin andichtet, erscheint einem in diesen düsteren Tagen als eine durchaus erstrebenswerte Lebensart. Es ist also nur gerecht, dass das Wienerische der Pop-Soziolekt du jour ist. Die Bands Bilderbuch und Wanda tragen den Schmäh schon seit einer Weile würdevoll ins Piefkeland, der King of Wienerisch ist aber ein anderer: Voodoo Jürgens. Eine Gestalt wie aus einem Jörg-Fauser-Roman: mittellange Haare, die ihm ungeordnet ins Gesicht fallen, bisschen Bart, Kippe im Mund, Achtziger-Jahre-Hemden, Goldkette. Die Wiener nennen solche Typen: Strizzis. Was so viel wie Zuhälter oder Strolch bedeutet.

Und so, wie der Mann aussieht, klingt auch die Musik auf seinem neuen Album Ansa Woar: rotzig, schludrig, düster, traurig, dennoch liebevoll. Voodoo Jürgens alias David Öllerer, geboren in Tulln an der Donau, erzählt von den Rändern der österreichischen Gesellschaft, von Boxern und von Typen, die an Drogen verrecken. Es hagelt Watschen, einer will den anderen hamdrahn, also auf Hochdeutsch: abmurksen – bei den Strizzis geht’s derb zu. Um seine Rollenprosa im Wortlaut zu verstehen, muss man sich einlesen in seine Sprache, die so wenig mit Deutsch zu tun hat wie das Verlan der Banlieue-Kids mit Hochfranzösisch. (Der Albumtitel Ansa Woar, verrät Google, bedeutet zum Beispiel "Einserware".)



Man kann sich das aber auch sparen, weil Voodoo Jürgens so detail- und sprachverliebt textet, dass man schon über den Klang der Wörter zu verstehen meint, wovon er erzählen will: vermutlich von vollgerauchten Kaffeehäusern und Kerlen, die liebenswürdig und klug sind, beim Saufen aber selten ein gutes Ende finden. Überhaupt ist das Morbide auf Ansa Woar selbst für Wiener Verhältnisse besonders ausgeprägt. Spätestens wenn eine Gruselorgel zum Einsatz kommt, wie im Sechziger-Jahre-Hit Monster Mash, schlägt es zur Geisterstunde. In Wien, das bei Nacht sowieso einer Geisterstadt gleicht, sind dann nur noch Existenzverzweifelte wie Voodoo Jürgens unterwegs.

Freilich: Gitarrengriffe, Akkordeonspiel und Leierkasten-Klänge kennt man schon. Die Musik auf Ansa Woar recycelt vor allem Altbekanntes. Aber Öllerer singt ja selbst beschwingt dazu: "Heite grob ma Tote aus", und tatsächlich war der Mann mal Friedhofsgärtner, bevor er Voodoo Jürgens wurde. Er kennt sich aus damit, wie man innen Verrottendes äußerlich fesch hält.



Voodoo Jürgens: Ansa Woar (Lotterlabel/Broken Silence)