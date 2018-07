Sie ist Juristin, Bürgerrechtlerin, Hochschullehrerin und Autorin eines Buchs, das die US-amerikanische Öffentlichkeit aufgewirbelt hat: The New Jim Crow, zuerst erschienen 2010, wurde zum Bestseller. In diesem Buch legt die Anwältin dem heutigen US-Justizsystem zur Last, dass es durch die Masseninhaftierung vor allem schwarzer Männer und Jugendlicher ein rassisches Kastensystem schaffe, das Menschen oft lebenslang ausschließe. 13,3 Prozent der US-Bevölkerung sind Afroamerikaner, in den Gefängnissen aber bilden sie die Mehrheit. Seit dem Erscheinen des Buchs ist die 49-jährige Mutter dreier Kinder zu einer viel beachteten Stimme des schwarzen Amerikas geworden.

Jetzt ist das Buch auf Deutsch zu lesen: The New Jim Crow. Masseninhaftierung und Rassismus in den USA; aus dem Englischen von Thomas Wollermann und Gabriele Gockel; Verlag Antje Kunstmann, München 2016; 352 S., 24,– €, als E-Book 18,99 €. Die Sphären des Rechts und der Macht lässt Michelle Alexander nun für einige Zeit hinter sich, denn sie will ihre Arbeit jetzt der Spiritualität einer künftigen Demokratie Amerikas widmen: Von diesem Herbst an lehrt sie am Union Theological Seminary in New York, an dem 1930 auch der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer arbeitete.

In diesen Tagen wird Michelle Alexander mit dem ebenso hoch dotierten wie angesehenen Heinz Award ausgezeichnet, der neue Ansätze in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft würdigt.