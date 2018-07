Inhalt Seite 1 — "Manches Mal raubt es mir den Schlaf" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Edmund Stoiber

"Die Barbarei und das grausame Morden in Aleppo, die geringe Empathie in vielen Teilen der Welt, aber auch die Hilflosigkeit der UN als Stimme der Weltgemeinschaft deprimieren mich zutiefst.

Die EU ist vom Bürgerkrieg in Syrien allein aufgrund ihrer Nähe zum Kriegsschauplatz viel stärker betroffen als die USA oder Russland. Dennoch saßen die Europäer bei den Verhandlungen in Lausanne nicht einmal am Katzentisch. Um von den Konfliktparteien ernst genommen zu werden, muss erstens ein Gipfeltreffen der EU-Regierungschefs eine diplomatische Offensive der EU vorbereiten. Zweitens brauchen wir eine verstärkte Zusammenarbeit Europas in der Verteidigungspolitik."

Edmund Stoiber (CSU) war von 1993 bis 2007 bayerischer Ministerpräsident

Omid Nouripour

"Die Bilder aus Aleppo sind grausam und für mich kaum zu ertragen. Es ist außerdem schlimm, zu sehen, dass die Einzigen, die den Menschen gerade helfen, verdammte Dschihadisten sind. Wir verlieren die Stadt und die Menschen.

Wir müssen mutig genug sein, Druckmittel gegen Russland zu nutzen, damit die Bombardements auf Aleppo endlich aufhören. Außerdem muss es zur Umsetzung einer Luftbrücke kommen. Und wir sollten zivile Gruppen wie die 'White Helmets', die in Aleppo Unglaubliches leisten, unterstützen."

Omid Nouripour ist Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen

Frank-Walter Steinmeier

"Das, was in Aleppo geschieht, lässt mich an vielem zweifeln. Dass unschuldige Kinder, Frauen und Männer so sehr leiden müssen, macht mich wütend, traurig, entsetzt, bitter – all das. Gleichzeitig bin ich umso entschlossener, alles dafür zu tun, dass dieser Irrsinn und dieses Unheil ein Ende finden.

Nicht und niemals aufgeben. Das sind wir den Hunderttausenden, die in Ost-Aleppo und an anderen Orten in Syrien eingeschlossen sind und schlimmstes Leid erdulden müssen, schuldig. Deshalb geht es – vor allen anderen Dingen – darum, dass die Luftangriffe aufhören und dass es möglich wird, dass humanitäre Helfer ein Mindestmaß an Versorgung sicher zu den Menschen bringen können. Viele sehen in Aleppo ein Fanal, offen zur Schau gestellten Zerstörungswillen, brutales Chaos. Auch ich bin überzeugt, dass unsere politische Verantwortung, unsere moralische Glaubwürdigkeit, unsere Menschlichkeit auf dem Prüfstand stehen.

Was ich dagegensetze: das beharrliche Bemühen, immer wieder lose Enden aufzulesen, Verhandlungsmöglichkeiten herzustellen und zu nutzen, eine Verständigung über Bedingungen für einen Waffenstillstand herbeizuführen. Das ist harte diplomatische Arbeit, oft hinter den Kulissen, die viel Kraft kostet und mir manches Mal auch den Schlaf raubt. Der große Wurf oder der schnelle Durchbruch lässt sich da nicht erzielen. Das muss auch denen, die nach einer anderen als einer politischen Lösung rufen, klar sein: Weder harte Worte noch Sanktionen werden den Wahnsinn in Aleppo beenden. Und wer über militärische Maßnahmen spekuliert, muss das bis zum Ende denken – das heißt, auch Bodentruppen wollen."

Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist Bundesaußenminister