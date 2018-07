Seit Jahren jammern die Insassen der westlichen Wohlstandsblase darüber, dass sich der beste Freund des Menschengeschlechts, der Fortschritt, aus dem Staub gemacht hat, einfach weg, auf und davon. Welch ein Irrtum! Der Fortschritt war nie verschwunden, er hat nur ein Weilchen still gebrütet und ist zurück in alter Pracht und Herrlichkeit. Wie der Spiegel aufgeregt berichtet, will der italienische Neurochirurg Sergio Canavero einen menschlichen Kopf auf einen Fremdleib verpflanzen und beiden zu neuem Leben verhelfen. Es ist ein kleiner Schnitt für den Professor, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Endlich, so glaubt Herr Canavero, ziehe sie ihren Kopf aus der Schlinge der Vergänglichkeit.

Und die Seele? Die alte Seele werde sich an den neuen Körper schon noch gewöhnen – vermutlich genauso, wie sich die Menschen an die Ektogenese gewöhnen werden. Gemeint ist damit eine künstliche Gebärmutter mit synthetischem Fruchtwasser, kurz: eine Mama-Maschine, die in nicht allzu ferner Zukunft eine komplette Schwangerschaft außerhalb des weiblichen Körpers möglich machen soll ("schwanger war gestern"). Die mütterliche Stimme kommt vom Band, und auch die Rundumbeschallung mit klassischer Musik und hochwertigen Naturgedichten ("Schläft ein Lied in allen Dingen") wird gegen Aufpreis gewiss jederzeit erhältlich sein.

Es sind wieder einmal die Japaner, die in der Reproduktionstechnik die Nase vorn haben, und in Japan ist dieser Tage auch die menschliche Fortpflanzung revolutioniert worden. Forschern gelang es, aus den gewöhnlichen Körperzellen einer Maus reife Eizellen herzustellen und elf Babymäuse auf die Welt zu bringen. Warum das spektakulär ist? Ganz einfach: Hat der Mensch erst einmal die Kontrolle über seine Keimbahn erlangt, ist der Weg frei zur Fabrikation von Wunschsubjekten, von Menschen nach Maß. So nimmt sich im Vergleich zur japanischen Sensation die italienische Kopfverpflanzung naturgemäß ziemlich antiquiert aus, zumal Forscher bereits davon träumen, den Geist der Altmenschen auf einem Chip zu speichern und damit Designerbabys mental aufzurüsten. Beim Intelligenz-Download wären ganz unterschiedliche Modellvarianten denkbar, vom preisgünstigen Standardbürger mit klassenspezifischer Grundausstattung bis hin zum qualitativ anspruchsvollen Premium-Menschen im Luxussegment.

Das ist nicht lustig, es klingt nur so. Naturbelassene Marxisten glaubten an den Fortschritt und wollten die Verhältnisse ändern. Die Lebenswissenschaftler, so scheint es, möchten lieber den Menschen ändern, damit er zur Natur der Verhältnisse passt. Sie nennen es Fortschritt.