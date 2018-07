Ihr erstes Kind verlor Swantje Vogt, da war sie zwei Monate schwanger. Das zweite kam als gesundes Mädchen zur Welt. Es folgten zwei weitere Fehlgeburten. Dann, so schien es, hatte sie wieder Glück. Ein Junge sollte es werden, schon die Hälfte ihrer Schwangerschaft war überstanden. Da kam plötzlich die Diagnose: Das Kind sei nicht lebensfähig, sie würde es tot zur Welt bringen müssen. "Das war sehr traurig", sagt Vogt, "aber inzwischen bin ich damit im Reinen." Swantje Vogt ist von Beruf Hebamme. Aus professioneller Sicht ist ihr klar, dass nicht nur eine Geburt ein natürlicher Vorgang ist, sondern auch eine Fehlgeburt. Geschmerzt hat es sie trotzdem – genauso wie viele andere Frauen. Deshalb hat sich Vogt auf die Betreuung nach Fehlgeburten spezialisiert. Denn nach einer missglückten Schwangerschaft fühlen sich viele allein gelassen.

Sie selbst hatte sich nach jeder Fehlgeburt mit sinnlosen Vorwürfen gequält: Warum war dieser Körper bloß nicht in der Lage, weitere Kinder zur Welt zu bringen? Das Gleiche erlebt Vogt bei Frauen, die sie als Hebamme betreut. Viele sind nicht nur traurig, sondern fühlen sich schuldig. Hätten sie vielleicht weniger Sport machen, die eine Tasse Kaffee nicht trinken sollen? Zudem erleben viele Frauen die Fehlgeburt als ein Versagen des eigenen Körpers. Bei einer neuen Schwangerschaft ist stets die Angst präsent, auch das nächste Kind zu verlieren. Die Versagensgefühle seien einer der Gründe dafür, dass nur wenige Frauen über eine Fehlgeburt sprächen, glaubt Vogt, "obwohl viele im Grunde ein starkes Bedürfnis danach haben". Was vor 30 Jahren noch für alle Vorgänge rund um das Thema Geburt und Schwangerschaft galt, gelte für Fehlgeburten bis heute: Sie sind ein Tabu, über das man nicht spricht.

Dabei sind sie alles andere als selten. Die Hälfte aller Schwangerschaften endet bereits so früh wieder, dass man sie gar nicht erst bemerkt. Von den erkannten Schwangerschaften enden etwa zehn bis fünfzehn Prozent mit einer Fehlgeburt. 80 Prozent davon passieren innerhalb der ersten zwölf Wochen. Erst ab etwa der 17. Woche sinkt die Wahrscheinlichkeit für einen Abort auf zwei bis drei Prozent ab. Deutlich öfter als junge Frauen erleiden spät gebärende Frauen einen Abort.

Im Grunde habe jeder in seinem Umfeld Betroffene, sagt Vogt. Oft sei es so: Sobald eine Frau das Schweigen bricht, beginnen auch Omas, Tanten, Mütter oder Freundinnen eine Geschichte zu erzählen. Zu wissen, dass man mit der Erfahrung nicht allein sei, könne bei der Bewältigung helfen. Schwieriger sei es meist, den Schmerz mit dem Partner zu teilen, sagt Vogt. Für sie selbst war ihr Mann eine wichtige Stütze: "Wir haben zusammen geredet und zusammen getrauert. Doch oft genug ist das anders. Es gibt Männer, die können gar nicht darüber sprechen."

Nach einer Fehlgeburt besucht Vogt die Frauen zu Hause, befühlt deren Bauch, überwacht die Blutung. Einige wollen gemeinsam mit ihr das verlorene Kind ansehen. Arbeitstätigen empfiehlt sie, ein paar Tage zu Hause zu bleiben und nicht gleich wieder ins Büro zu gehen. Auch bei der medizinischen Nachsorge rät Vogt zum Abwarten: Oft nehmen Ärzte sofort nach dem Abort eine Ausschabung vor, bei der Reste der Plazenta oder der abgestorbene Embryo entfernt werden. Ein unangenehmer und emotional belastender Vorgang, den viele Frauen nur unter Tränen durchstehen. Dabei wäre es aus medizinischer Sicht häufig möglich, ein bis zwei Tage zu warten – bis man sich besser bereit dazu fühlt oder der Körper das Gewebe auf natürlichem Wege abstößt. Wie die Frauen langfristig mit der Fehlgeburt umgehen, hat Vogt nicht in der Hand. Sie kann ihnen aber zuhören und Verständnis zeigen – etwas, das sie in diesem Moment gut gebrauchen können. In der Klinik oder beim Arzt komme das oft zu kurz.

Abort Was ist ein Abort? Kommt es zu einem Verlust des Kindes, bevor es überlebensfähig ist (vor der 22. bis 24. Schwangerschaftswoche), spricht man von einer Fehlgeburt oder einem Abort. Auch tot geborene Babys mit einem Gewicht von weniger als 500 Gramm werden als Fehlgeburt bezeichnet. Sind sie bereits weiter entwickelt, sprechen Ärzte von einer Totgeburt. Ein Frühabort ist eine Fehlgeburt, die sich in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft ereignet. Eine Fehlgeburt kann mit Blutungen und Unterleibsschmerzen einhergehen, manchmal kommt es aber auch zu einem verhaltenen Abort, einer sogenannten "missed abortion" . Dabei bleiben Symptome aus, das Absterben des Embryos wird dann erst bei der Ultraschalluntersuchung erkannt.

Das kann auch Wolf Lütje bestätigen, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Unsensible Kommentare oder ein nüchternes Abfertigen der Frauen seien Ausdruck des Grabens, der sich bisweilen zwischen Medizinern und Patienten auftue, sagt Lütje, der Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Evangelischen Amalie Sieveking-Krankenhaus in Hamburg ist. "Für uns ist eine Fehlgeburt etwas völlig Normales, aber für viele Betroffene bricht komplett die Welt zusammen. Manchem Kollegen rutscht dann ein verletzender Satz heraus wie: 'Seien Sie doch froh, das Kind wäre bestimmt behindert gewesen'."