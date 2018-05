Das formschöne Land Sachsen im Osten Deutschlands steht in diesen Tagen schwer unter Beschuss. Angehörige der Systempresse fallen über den Freistaat her wie einst der Engländer über die Jungferninseln. Wie gut, dass die Landesregierung nun plusaktiv tätig wird und tausend schwarz-rot-goldene Fahnen über Sachsens güldenen Dächern flattern lässt. Es gefällt uns, wie der tapfere Ministerpräsident Tillich gegen mentale Fremdeinwirkung kämpft, wie er die deutsche Leitkultur in den Himmel singt und wie dabei die Schatten der irdischen Vergangenheit noch einmal kürzer werden, wobei man sagen muss, dass diese Schatten in Sachsen ohnehin kaum noch zu erkennen sind, denn hier haben die Schattenaufheller des weltberühmten Hannah-Arendt-Instituts Dresden ganze Arbeit geleistet. Ein Forscher hatte seinerzeit herausgefunden, dass Faschismus und Kommunismus zwei Köpfe derselben totalitären Schlange sind, die man platzsparend im Zoo der Vergangenheit entsorgen kann. "Rood glei braun, das glingt famoos, off een Hieb simmer beede loos."

Es ist also die reine Unwahrheit, wenn die linken Feinde Sachsens weiterhin von Nazis reden, denn Nazis gibt es in Sachsen nicht mehr, wie überhaupt ein Rechtsradikaler nicht rechts, sondern ein besorgter Bürger ist, der drohende Gefahren abwehrt, doch dabei irrtümlich die falsche Uniform angezogen hat und von uns nun dort abgeholt werden möchte, wo er mit seinen Springerstiefeln zufällig zum Halten kam. War es in Deutschland je anders? "Der größere Teil von Hitlers Wollen", so erzählt unser Dresdner Forscher, "war der Abwehr drohender Gefahren gewidmet, die er selbst identifiziert hatte." Und wer hätte den furchtsamen Gefahrenabwehrer ganz lieb in den Arm nehmen und beruhigen können? Churchill natürlich, doch weil der Premier die bedingungslose Kapitulation forderte, habe er Hitler noch weiter radikalisiert und trage Mitverantwortung für dessen Verbrechen. Statt Deutschland dort abzuholen, wo seine Panzer im Schlamm versanken, strebte der Engländer nur nach seinem Glück, was schon Nietzsche nicht gefallen hat: "Der Mensch strebt nicht nach Glück; nur der Engländer tut das."

Wir freuen uns, dass Sachsen im Umgang mit dem NSU seine Lektion gelernt hat. Die Verfassungsschützer dachten nie an ihr eigenes Glück, nur an Sachsen, denn sie wussten, wie gefährlich sich verfolgte Menschen radikalisieren und dem guten Ruf ihrer Heimat so lange schaden, bis niemand mehr den Freistaat besucht, nicht einmal ein Engländer.

FINIS