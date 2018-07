Die Wirtschaftslage ist immer noch schlecht, aber es gibt auch gute Nachrichten aus Frankreich. Wenn sich keine schlimmen Attentate mehr ereignen, dürfte das große Zittern vor den französischen Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr wohl ausbleiben. Kein gallischer Trump in Sicht!

Glaubt man aktuellen Prognosen, wird die Rechtsextremistin Marine Le Pen zwar in den zweiten, entscheidenden Wahlgang einziehen. Aber dann deutlich verlieren. Und das nicht gegen ihr populistisches Ebenbild, als das Ex-Präsident Nicolas Sarkozy derzeit im Vorwahlkampf posiert. Sondern gegen dessen Widersacher innerhalb der konservativen Partei, den liberalen Wirtschaftsreformer Alain Juppé. Der ehemalige Premierminister ist ein Vernunftmensch, der Frankreich den nordeuropäischen Nachbarn anpassen will. "Hat Juppé die Vorwahlen schon gewonnen?", fragt das Boulevardblatt Le Parisien, so deutlich führt Juppé inzwischen die Umfragen zur Kandidatenwahl der Partei der Republikaner. Diese findet bereits Ende November statt und gilt quasi als vorgezogene Präsidentschaftswahl. Denn wie Le Pen hat auch der amtierende Präsident François Hollande aus heutiger Sicht keine ernsthaften Chancen, den Kandidaten der Rechten bei den eigentlichen Wahlen im Frühjahr 2017 zu schlagen. Dies gilt auch für einen linken Ersatzkandidaten, falls Hollande aufgrund seiner Unbeliebtheit nicht mehr kandidiert. Nur dessen ehemaliger Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der mit einer liberalen Reformkampagne gegen Linke wie Rechte als Unabhängiger in den Wahlkampf ziehen will, hätte womöglich noch Außenseiterchancen. Aber selbst dann: Mit Juppé und Macron als Umfrage- und Wahlfavoriten ist Frankreich eindeutig auf einem weltoffenen, globalisierungsfreundlichen, proeuropäischen Kurs. Juppé und Macron eint der Optimismus, den beide ausstrahlen.

Nur: Wie kann das sein? Spricht das Pariser Weltblatt Le Monde nicht gerade von einer "nationalen Depression" in Frankreich? Ist die Stimmung nicht mieser denn je?

Genau das besagt ein neues, ausführliches Studienwerk der französischen Regierung über die "Bruchstellen einer wiederzuvereinigenden Gesellschaft". Sein Hauptautor ist der angesehene Wirtschaftswissenschaftler Jean Pisani-Ferry, der das französische Generalkommissariat für Strategie und Zukunftsforschung leitet, den wichtigsten Thinktank der Regierung. Pisani-Ferry sitzt gegenüber der Pariser Nationalversammlung im alten Arbeitszimmer Jean Monnets, des großen Nachkriegsbegründers der europäischen Einigung. Von Optimismus ist bei ihm keine Rede. "Unsere Bestandsaufnahme ist schlimm", sagt Pisani-Ferry. Seine Aufgabe war es, nach den Attentaten auf die Redaktion von Charlie Hebdo und einen jüdischen Supermarkt im Januar 2015 die gesellschaftlichen Spannungen – Bruchlinien – zu analysieren, als deren extremster Ausdruck die Attentate gelten konnten. Ergebnis: "Die Franzosen sehen übermäßig schwarz und sind exzessive Pessimisten, was ihre Zukunft betrifft."

Es klingt alles irgendwie vertraut. Schließlich schien der deutsche Pessimismus zur Jahrtausendwende auch keine Grenzen zu kennen. Dennoch zeigt Pisani-Ferry ein erschreckendes Selbstbild unserer Nachbarn. Sie glauben, dass die Hälfte von ihnen ein niedriges Einkommen bezieht. Dabei bezieht mehr als die Hälfte aller Franzosen ein mittleres Einkommen. Acht von zehn unserer Nachbarn glauben, dass die Ungleichheit zwischen Arm und Reich in den vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. Das stimmt auch nicht, in den USA und in Deutschland sind die Einkommen heute ungerechter verteilt, nicht aber in Frankreich. Ein gutes Drittel der Franzosen fühlt sich heute von Armut bedroht. Dabei ist die Armut in Frankreich zwischen 2000 und heute kaum gestiegen und, gemessen am Durchschnittseinkommen, deutlich geringer als in Deutschland. Dennoch zählen sich drei Viertel aller Franzosen zur "unteren Mittelschicht", mehr als noch vor fünfzehn Jahren. Und 64 Prozent glauben, dass der Klassenkampf in Frankreich augenfällig und offenkundig ist. Das alles, weiß auch Pisani-Ferry, hat mit der andauernd hohen Arbeitslosigkeit um die zehn Prozent und den fehlenden Wachstumsaussichten zu tun. Besserung ist seit Jahren nicht in Sicht.

Wird der neue, optimistische Präsident nach seiner Wahl also auf eine Mauer des Pessimismus stoßen? Wird der Klassenkampf mit Streiks und Demonstrationen weitergehen, wenn der neue Präsident seine Reformen verkündet, die 35-Stunden-Woche und Arbeitslosengelder streicht?

"Entscheidend sind die 100 Tage vor der Wahl", sagt Kandidat Juppé. Statt wie vorherige Präsidenten, die Reformen nur vage in Aussicht stellten, will Juppé in seinem Wahlkampf alle Grausamkeiten, die er als Präsident zu tun gedenkt, im Detail ankündigen. Keiner soll nach der Wahl sagen können, die Reformen wären nicht demokratisch legitimiert. Meinungsforscher geben Juppé Recht. "Über die Hälfte der Franzosen glaubt, dass Reformen zu lange aufgeschoben und überfällig sind. Dafür sind sie auch bereit, wochenlange Streiks und Blockaden zu schlucken", erkundete Jérôme Fourquet vom Pariser IFOP-Institut. Denkbar sei, dass der allgemeine Pessimismus einem möglichen Präsidenten Juppé helfe, weil niemand über Nacht Wunder erwarte.

Für Pisani-Ferry geht diese Debatte nicht weit genug. Er glaubt, dass Reformen à la Hartz IV samt der Anhebung des Rentenalters nicht mehr ausreichen. "Frankreich braucht einen neuen Gesellschaftsvertrag", sagt der Starökonom. Er hält den 71-jährigen Juppé für einen Technokraten alter Schule, der nicht begreife, dass sich das ganze Land – Betriebe, Schule, Staatsverwaltung – ändern müsse, um im digitalen Zeitalter tatsächlich so etwas wie Optimismus zurückzugewinnen. Auf dieser Linie liegt auch Kandidat Macron: Sein Diskurs basiert auf einem Systemscheitern in Frankreich, was sowohl Wirtschaft als auch Politik betrifft. "Die Sozialdemokratie muss erst wieder neu erfunden werden", sagt Macron, fordert das Ende unbefristeter Arbeitsverträge und neue Formen sozialer Absicherung.

Das Erstaunliche ist, dass die Reform- und Systemdebatte im Zuge des Wahlkampfs überhaupt wieder unüberhörbar geführt wird. Denn eben waren es noch Terror- und Einwanderungsthemen, die im Zuge der vielen islamistisch motivierten Terrorattentate in Frankreich alle anderen an den Rand drückten. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Die erste lautet, dass sich die Franzosen nicht länger ablenken lassen. Dass sie im Sinne Pisani-Ferrys erkannt haben, wie tief die Bruchstellen im Land klaffen, und bereit sind, schmerzhafte Reformen zu ertragen – auch um gegen den Terror besser gerüstet zu sein. Zumal es ihnen im Grunde gar nicht so schlecht geht. Doch es könnte auch sein, dass das nächste Attentat all diese Erkenntnisse wieder wegwischt und das eigentliche Ergebnis der Studie Pisani-Ferrys lautet: Das französische Bewusstsein hat sich längst von der Ökonomie abgekoppelt. Dann dürften auch die guten Nachrichten vom Wahlkampf nicht lange anhalten.