DIE ZEIT: Frau Haller, vor einem Jahr wählte die Schweiz ein neues Parlament. Das Land rückte nach rechts. Ist unter diesen Bedingungen überhaupt noch eine Europapolitik möglich, wie sie Ihnen vorschwebt?

Gret Haller: Wissen Sie, was mir auffällt? Die Medien tun so, als hätte die Schweiz das gleiche Regierungssystem wie Deutschland oder Österreich. Das stimmt aber nicht. Die Kunst des Regierens in der Schweiz und die Kunst der parlamentarischen Mitwirkung sehen anders aus als in unseren Nachbarstaaten. Eine Wahl krempelt nicht alles um.

ZEIT: Trotzdem haben Sie dem neuen Parlament ein Gottfried-Keller-Zitat mit auf den Weg gegeben: "Ein Volk ist nur dann wahrhaft glücklich und frei, wenn es Sinn für Wohl und Freiheit anderer Völker hat" ...

Haller: ... der schönere Teil des Zitats lautet: "Misstrauet daher jedem Menschen, welcher sich rühmt, kein Vaterland zu kennen und zu lieben, aber misstrauet auch dem, welchem mit den Landesgrenzen die Welt mit Brettern vernagelt ist."

ZEIT: Wie steht es um "den Sinn für Wohl und Freiheit anderer Völker", also für Europa, hier in Bundesbern?

Haller: Wir sind in ganz Europa mit einem wieder aufflammenden Nationalismus konfrontiert. In der Schweiz begann diese Entwicklung bereits in den 1980er Jahren, der entscheidende Punkt war aber der 9. Februar 2014 ...

ZEIT: ... als die Schweizer die Masseneinwanderungsinitiative der SVP annahmen. Sie sagten damals, der Entscheid habe Sie geschockt.

Haller: Ein großer, langjähriger Konsens wurde gebrochen. Es war das erste Mal, dass sich der Nationalismus gegen die Wirtschaft gestellt hat. Mir war klar, da passieren ganz entscheidende Dinge – deshalb war ich einige Monate später bereit, das Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft für Außenpolitik anzunehmen. Nun hat es etwa zwei Jahre gebraucht, bis sich die Schweizer Parteien nach diesem Schock wieder gesammelt haben. Man kann sich das vorstellen wie in einer dieser Schneekugeln, die man schüttelt. Da dauert es eine Zeit, bis sich die Flocken wieder setzen.

ZEIT: Die SVP hat aber bereits 1992 eine epochale Abstimmung gegen die Wirtschaft gewonnen, als es um den Beitritt der Schweiz zum EWR ging.

Haller: Die Motivation der Europa-Gegner war damals wie heute dieselbe: reiner Nationalismus. Obschon dieselben Führerpersönlichkeiten an vorderster Front stehen, geht es heute um etwas anderes.

ZEIT: Worum?

Haller: Nach 1992 hat die Schweizer Diplomatie relativ genial etwas Neues ausgehandelt, den bilateralen Weg. Heute geht es darum, etwas bereits Geschaffenes zu bewahren, nämlich diesen Weg.

ZEIT: Anscheinend sah das eine Mehrheit der Schweizer anders.

Haller: Am 9. Februar 2014 haben wir nicht explizit über die Bilateralen abgestimmt. Es ging um einen Verfassungsartikel, der nicht umsetzbar ist, ohne den bilateralen Weg zu gefährden. Die SGA hat deshalb immer eine erneute Europa-Abstimmung gefordert – über genau diese Frage. Nun scheint dies mehrheitsfähig zu werden.

ZEIT: Wieso dauerte das zweieinhalb Jahre?

Haller: Fragen Sie das nicht mich.

ZEIT: Die nächste Europa-Abstimmung kommt vielleicht bald. Bereits beschlossen ist, wie die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt werden soll: nämlich gar nicht. Statt Kontingente und Höchstzahlen für Einwanderer festzulegen, wird es künftig lediglich eine Meldepflicht für freie Jobs geben. Ist das strategisch klug?