Als "Louvre du Nord", Louvre des Nordens, preisen Hamburgs Lokalautisten gern ihre wackere Kunsthalle. Doch wenn man diesen verwegenen Vergleich überhaupt anstellen will, dann bietet sich dafür im deutschen Norden eigentlich nur ein Haus an: das Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig.

Sein Aufbau und kunsthistorischer Horizont spiegeln tatsächlich das Megamuseum an der Seine, in entsprechend reduziertem Maßstab, versteht sich. Hier wie da beginnt der Hauptparcours in antiker Zeit und endet an der Schwelle zum 19. Jahrhundert. Hier wie da sind die Übergänge zwischen großer Kunst und kunstreichen, historisch bedeutsamen Antiquitäten fließend, hier wie da bleibt die Aura der fürstlichen Wunderkammer lebendig, der Urzelle aller Museen. Vor allem aber kann auch Braunschweig – im Vergleich zum Louvre natürlich nur in begrenzter Fülle – mit den ganz großen Meistern prunken: Rubens, Jordaens und van Dyck, Vermeer und Rembrandt, Elsheimer, Giorgione, Parmigianino, Veronese, Tintoretto ...

Allerdings ist es in jüngster Zeit arg still geworden um das Haus, das seine immensen Schätze fast unbeschädigt durch das 20. Jahrhundert gerettet hat. Denn sieben Jahre lang war es geschlossen. Das stattliche historistische Gehäuse des Städel-Architekten Oskar Sommer von 1887 wurde bis auf die Grundmauern saniert. Das bedeutende Kupferstichkabinett bekam Platz in einem Neubau hinter dem Museum, in den auch Verwaltung, Werkstatt und Depots einzogen. 2009 wurde er eingeweiht, ein Werk des badischen Architekten Gerhard Lehmann, das die Gestalt des Galeriebaus aufnimmt, ja wie dessen leichter weißer Schatten anmutet, sanft eingefügt in den eichhörnchendurchraschelten Park der Wallanlagen.

Am Wochenende nun wird der Altbau wiedereröffnet, in ursprünglicher Pracht neu erstanden, ein Fest der Kunst. Stunden dauert ein erster Rundgang, Tage braucht man wohl, um alles genau zu betrachten in den hohen Sälen und den Seitenkabinetten der Galerie und den langen Raumfluchten der oberen Etage, wo antike Werke locken, Renaissance-Skulpturen, asiatische Kostbarkeiten, nicht zuletzt der rare Schatz von italienischen Majoliken, deren plastisches Figurenspiel jedem Comicfreund viel Freude bereitet. Die Wände der Oberlichtsäle sind mit farbigen Stoffen neu bespannt, die streng dezente, lichtgrau gehaltene Ausstellungsarchitektur des Berliner Büros Kuehn Malvezzi hebt dabei die Publikumslieblinge ganz beiläufig hervor, Vermeers Mädchen mit dem Weinglas oder Rembrandts Familienbild.

Gleich anderen großen Galerien ist das Herzog Anton Ulrich-Museum sich selbst längst historisch geworden. Der Rundgang beginnt mit einem Blick auf die Ursprünge des Hauses, auf Welfenherzog Anton Ulrich (1633 bis 1714), der vor allem für sein Sommerschloss Salzdahlum bei Wolfenbüttel sammelte. In diesem wunderlichen Bau-Ensemble – außen Versailles, innen Fachwerk – dienten die Gemälde schon nicht mehr als repräsentative Zimmerzier, sondern waren in einem eigens errichteten Galeriebau zu besichtigen, wohl das erste Kunstmuseum Deutschlands. Im Lauf der Zeit gelangten die Schätze nach Braunschweig, wo Herzog Carl I. 1754 ein kunst- und naturhistorisches Museum eingerichtet hatte, kurz nach Gründung des British Museums in London, der ersten öffentlichen Sammlung modernen Stils in Europa.

So blieb denn alles zusammen, die Kunstwerke auf Leinwand, in Bronze, Marmor, Elfenbein und Porzellan – und der Ursprung des Hauses aus dem Geist der barocken Wunderkammer stets präsent. Vor allem im oberen Stockwerk entfaltet sich die Strecke der fürstlichen Kunstjagdlust in paradiesischer Unverschämtheit. Skulpturen von Adriaen de Vries, Permoser, dem genialen Leonhard Kern stehen hier neben antiken Kaiserbüsten und virtuosen Augsburger Pokalen.