Die große indische Nudelschlacht ist geschlagen, und die Nudeln haben gesiegt. Wegen angeblicher Schadstoffspuren waren die populären Instant-Produkte der Marke Maggi im vorigen Jahr Erregung war riesig, Fernsehmoderatoren und Internetkommentatoren empörten sich über die verantwortungslosen Machenschaften eines multinationalen Konzerns (die Marke gehört dem Schweizer Nahrungsmittelgiganten Nestlé), Politiker betrieben das Maggi-Verbot als entscheidenden Beitrag zur indischen Volksgesundheit.

Dann kamen Zweifel an den Messergebnissen der staatlichen Lebensmittelkontrolle auf. Die Nudeln wurden wieder zugelassen. In diesem Sommer wird nun gemeldet, dass Maggi die Marktführerschaft bei den Instant-Teigwaren solide zurückerobert hat. Es bleibt ein Schaden von einer halben Milliarde US-Dollar, der Nestlé entstanden sein soll. Und die Wiederbegegnung mit einem Stück Geschichte, das erledigt scheint, aber in Wahrheit die Welt von heute viel stärker prägt, als wir Westler uns meist klarmachen: der Kolonialismus.

Denn schwerlich hätte das Maggi-Drama Indien so aufgewühlt, wenn es nicht die Erinnerung an Fremdherrschaft und Demütigung durch auswärtige Mächte heraufbeschworen hätte. Indien war bis 1947 Teil des britischen Empire, und der Vormarsch der Engländer im Land hatte mit einem multinationalen Konzern begonnen: der British East India Company, die seit dem 18. Jahrhundert hier ihre Handelsstützpunkte etablierte. Es folgten zweihundert Jahre der wirtschaftlichen Ausbeutung und politischen Entmündigung, eine Epoche, in der eine der großen, uralten Menschheitskulturen zu einem Anhängsel eines Tausende von Meilen entfernten Staates herabgewürdigt wurde. Das alles basierend auf einer oft schlicht rassistischen Haltung und Ideologie, nach der Inder und überhaupt Menschen mit dunkler Haut im Vergleich zu den Weißen Wesen zweiter Klasse waren.

Vor dem Hintergrund dieser Kolonialgeschichte sahen die Maggi-Gegner die Weltfirma Nestlé und ihre Eroberung des indischen Marktes: als kulinarische Überfremdung, als Kochund Küchen-Imperialismus. Misstrauen gegen westliche und internationale Einflüsse ist in Indien schnell mobilisiert – gegen globale Unternehmen wie Facebook, gegen weltweit organisierte Aktivistengruppen wie Greenpeace, gegen die Hegemonialmacht USA, die das historische Erbe des britischen Imperiums angetreten hat. Viele nationalistische Inder waren keinesfalls begeistert, als kürzlich Mutter Teresa heiliggesprochen wurde. Was hatte eine christliche Nonne aus Albanien überhaupt als Missionarin in Kalkutta zu suchen und dort das Christentum zu propagieren, eine landfremde Religion? Die neue Heilige war aus dieser Sicht eine Art Agentin der katholischen Universalkirche, die schließlich auch so etwas wie einen multinationalen Konzern darstellt. Kolonialismus ist nicht einfach eine abgeschlossene Epoche, nicht vorbei in dem Augenblick, in dem die weißen Fremdherrscher abziehen. Er setzt sich als ein tief sitzendes, folgenreiches Trauma fort, das bis heute die Weltsicht beeinflusst.

Ressentiments gegen den Westen existieren im gesamten "globalen Süden"

Diese Realität muss man sich klarmachen, um die politische Stimmungslage auf dem Globus zu verstehen. Der Westen, der sich im Augenblick an vielen Fronten in der Defensive und attackiert fühlt, in einem bedrohlichen Belagerungszustand, sieht seine Gegner instinktiv in zwei Lagern. Einmal bei den ideologischen, weltanschaulichen, letztlich religiös motivierten Feinden: heute also dem radikalen Islam. Zum anderen bei den machtpolitischen Rivalen: Staaten wie Putins Russland und (etwas im Hintergrund) China. Das sind die Ecken der Welt, aus denen wir Ablehnung und Angriffe erwarten, das ist der Widerstand, den wir begreifen und einordnen können. Doch in Wahrheit erstreckt sich der antiwestliche Affekt weit über diese beiden unfreundlichen Hardcore-Milieus hinaus. Ressentiments gegen den Westen, manchmal bis zum Hass gesteigert, gibt es in der gesamten nicht westlichen Welt, im ganzen "globalen Süden ", den früher so genannten Entwicklungsländern. Dort, an der über lange Zeit marginalisierten Peripherie, hält sich die Sympathie in engen Grenzen, wenn man jetzt Wohlstand und Sicherheit in Europa und Nordamerika, im einstmals so stolzen Zentrum von Macht, Reichtum und Selbstbewusstsein, zerbröckeln sieht.

Viele indische Hindus zum Beispiel sind keine Freunde des Islams oder der muslimischen Minderheit im eigenen Land. Doch wenn islamistische Terroristen in Paris oder Brüssel eine Bombe zünden, ist in indischen Kommentaren sofort vom Rassismus im Westen die Rede, von der Diskriminierung muslimischer und nicht weißer Einwanderer – und davon, dass Integration und Terrorprävention unter solchen Umständen natürlich scheitern müssten. Oder man stellt anklagend fest, dass ein Attentat in Frankreich als Weltkatastrophe behandelt werde, während ein ebenso blutiger Anschlag in der Türkei nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit finde. Den gleichen Protest gegen westliche Heuchelei oder Doppelmoral könnte man auch in Kenia oder Indonesien hören. Oder die Frage: Warum ächzt Europa unter den Flüchtlingen aus dem Mittleren Osten, während es offenbar selbstverständlich ist, dass Jordanien oder der Libanon mit demselben Problem schon zurechtkommen werden? Wieso beschwert sich Griechenland über Sparauflagen, während ehemalige Entwicklungsländer viel härtere Zwangssanierungen durch den Internationalen Währungsfonds ertragen mussten?