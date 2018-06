Das Fotografenpaar Sibylle Bergemann und Arno Fischer hatte sich ein eigenes Schloss besorgt. "Die Bergemann", wie Arno Fischer seine Frau nannte, war auf Reportagefahrt über die märkischen Dörfer unterwegs gewesen und hatte bei der Gelegenheit einen Bürgermeister in der Nähe von Löwenberg gefragt, ob in der Gegend vielleicht ein Schloss frei sei. Ja, sagte der, gleich nebenan, die obere Etage für 37,40 Mark Miete monatlich. Es war ein Spätsommertag, als Sibylle Bergemann die Allee zum Herrenhaus hochging, die Tür stand offen, es war, als hätte das Schloss auf sie gewartet. Dass in einem Nebengelass ein Konsumladen untergebracht war, störte sie nicht, sie liebte das Bizarre. Fischer, ihr Mann, hatte zu jener Zeit mit Besessenheit Schlösser gemalt, jeden Tag eins, Schlösser, die im Monde lagen. Sibylle kehrte nach Berlin zurück: Arno, du brauchst dir keine Schlösser mehr zu malen, ich habe ein richtiges für dich, ein Fontane-Schloss, sagte sie mit trockenem Understatement. Und Arno Fischer ließ in seinen Personalausweis den Zweitwohnsitz eintragen: Schloss Hoppenrade. (...)

Man war da draußen wer anderes, irgendwas zwischen den Jahrhunderten, irgendwas zwischen dem Ich und den Schatten der Ahnen. Man sah sich gemeinsam Fotos vom Vietnamkrieg an und empfand, was man auf der ganzen Welt empfand: Make love not war . Man teilte Hippie-Ideale, hörte Hippie-Musik, trug indische Blusen, bunte Stirnbänder und verhielt sich promiskuitiv. "La Boheme, la Boheme, wir waren jung, der Flieder blühte, und Genies waren wir sowieso" – Charles Aznavour singt das Wort wie eine Umarmung: Boheme.

Angelica Domröse verliebte sich auf Hoppenrade in Hilmar Thate, Heiner Müller gefiel die morbide Atmosphäre, und Katharina Thalbach mit ihren ins Rampenlicht stürzenden Augen stand der Fotografin Sibylle Modell für Sibylle , die Modezeitschrift, die mehr gewesen ist als ein Modemagazin, sie war das Erkennungszeichen der Moderne des Ostens. Das aus dem Park hereinfallende Licht gab der dunklen Holztäfelung der Schlosszimmer ihr Temperament zurück. Mitte dreißig, trinkfest und süchtig nach sich selber, tanzten Fotografen, Schauspieler, Filmleute, Dichter und Modemädchen maskiert und kostümiert, mit brennenden Leuchtern in den Händen durch den Wildwuchs des Schlossparks, Unkraut ist Leben.

Die Nächte im Schloss waren von Lachen erfüllt. Der Lärm und die Lust am Spiel vervielfachten sich in den hohen Räumen, die das Echo von Jahrhunderten wiedergaben. Man spielte mit der Absurdität des Daseins, der Komik der Verhältnisse, der Wandelbarkeit des Ich. Boheme heißt Individualität. Man kam auf Ideen, ähnlich denen, die Frank Castorf später in der Volksbühne realisierte. Nach wildem Feiern schliefen alle zusammen auf den abgetretenen Dielen im großen Saal. (…)

"Ein ausschweifendes Verhältnis mit dem Leben führen zu können ist die tiefste Lockung, die von der Idee des Künstlerdaseins ausgeht", schrieb Otto Flake, Schriftsteller und Balzac-Übersetzer, Anfang des vorigen Jahrhunderts. Die Boheme des Ostens suchte das ausschweifende Leben wie der Moslem die Vergebung Allahs auf seiner Pilgerreise nach Mekka.

Da draußen, sagte Sibylle, das war nicht mehr der Osten, das war auch nicht Westen, da fiel alles von einem ab.

1993 wird sich ein Herr F. in das verfallene Schloss verlieben, wird es für fünfhunderttausend Euro kaufen und lange damit beschäftigt sein, das Haus mit den dreißig Zimmern dem Verfall zu entreißen. Er wird das barocke Herrenhaus im Löwenberger Land, "eines der bedeutendsten der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts", sanieren, es für Hochzeiten vermieten und eines Tages weiterverkaufen. Dass der schwerkranke Regisseur Christoph Schlingensief auf Hoppenrade geheiratet hat, genau ein Jahr vor seinem Tod, ist vielleicht mehr als ein Zufall.

"So schön wie hier kanns im Himmel gar nicht sein!" heißt sein letztes Buch.