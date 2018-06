Apokalyptisch zerbombte Straßenzüge bis zum Horizont. Dicker, grauer Staub über der Welt. So sieht Sterben in Aleppo aus. Jeder Krieg hat seine Bildsprache. Im Vietnamkrieg war es der erste Einsatz von Fernsehkameras, der das Blutvergießen für die Amerikaner zu Hause erlebbar machte. Der Irakkrieg – mit seiner neuen Technologie der Nachtsichtgeräte – nahte im Look des Computerspiels. Unser Blick auf die Zerstörung Syriens fällt aus den Kameraaugen amerikanischer Drohnen, es sind Luftaufnahmen wie entrückte Trailer zu einer Katastrophenserie in der siebten Staffel.

Aber es gibt auch Bilder, an die man sich nicht gewöhnen kann. Die den Schmerz ungefiltert bis ins Unerträgliche weitergeben. Manchmal wenden wir Redakteure die Augen ab. Man sieht: Da ist nicht nur Staub. Nicht nur gesprengtes Mauerwerk. Da sind auch Menschen, die unter tonnenschweren Trümmern ersticken und verbluten. Unbehagen schleicht sich ein und die Frage: Machen wir uns hier etwas vor? Muss man die Brutalität der Bilder nicht an der Brutalität des Krieges messen?

Eine Frage, die uns immer wieder umtreibt und über die wir streiten. Der größte Terroranschlag in der westlichen Welt am 11. September 2001 erschien in den Medien ohne Tote. Gedruckt wurden Bilder von Überlebenden, staubbedeckten Gestalten – keine aus Trümmern ragenden Gliedmaßen. Zu pietätlos, hieß es.

Bilder von toten Syrern nicht zu zeigen heißt: die Wahrheit des Krieges zensieren. Und sie zu zeigen heißt andererseits auch: die Opfer zur Schau stellen, sie entmenschlichen. Doch kein gedrucktes Bild kann einen Menschen so entmenschlichen, wie der Krieg es tut. Also schaut hin! Der Schock ist eine Waffe des Humanismus. Auch wenn ein Bild einen Krieg nicht beenden kann.

Viele Menschen glauben zwar, es sei das berühmte Bild eines nackt fliehenden kleinen Mädchens gewesen, das den Vietnamkrieg 1975 beendet habe. Aber das ist naiv. Ohne die politische Bereitschaft zum Frieden richten weder kraftvolle Foto-Ikonen noch Schockbilder etwas aus. Es wird nicht das eine Bild aus Syrien geben, das den Krieg beendet. Man kann es nur mit einer Vielzahl versuchen. Bilder, die angeschaut werden. Die dafür sorgen, dass das Gemetzel nicht in Vergessenheit gerät.

Denn: Bilderlose Kriege sind unsichtbare Kriege. Man kann sie vergessen, sie finden offiziell nicht statt. Im Jemen herrscht so ein unsichtbarer Krieg mit unsichtbaren Toten. Er geht uns nichts an. Man mag sich überlegen, wie die deutsche Geschichte wohl verlaufen wäre, hätte es die Bilder aus Auschwitz nicht gegeben. Der Schrecken ohne Bilder ist einer, der die Welt nicht erreicht.

Deshalb ist jedes Bild aus Syrien immer ein Beleg: Hier sterben nach wie vor Menschen. Was man nicht sieht: In Aleppo leben heute die Toten von morgen. Also Menschen wie du und ich. Auf der Suche nach Essen, nach Liebe, nach Alltag.

Das einzelne Schicksal, die besondere Geschichte des Individuums ist das erste Opfer des Krieges. Der Staub des Grauens macht die Zivilisten zu einem farblosen Heer, uniform im Elend. Was ihr Leben ausmachte, wird man nie wieder sehen können.

Das Lachen, die Träume, die Zuversicht, den Alltag, das Kleine und das Zarte.