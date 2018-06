Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Die GÖD ist eine ganz spezielle Gewerkschaft. Sie vertritt benachteiligte Menschen im öffentlichen Dienst, die bezahlte Mittagspausen bekommen und "Selbstbehalt" nur vom Hörensagen kennen. Der Chef dieser Unterdrückten hält sich normalerweise lange im Sattel. Um diese hübsche Tradition fortzusetzen, wartete der neue Vorsitzende gleich mit einem gerechten Vorschlag auf, der sich im Budget verwirklichen lassen sollte. Er plädierte für eine Arbeitszeitverkürzung auf drei Tage pro Woche bei vollem Lohnausgleich, weil die Digitalisierung immer mehr zunimmt. Schützenhilfe bekam er vom Kanzler, der den schönen Satz sagte: "Jeder, der einen Schreibtisch vor sich hat, ist potenziell eine gefährdete Spezies." Ein wahrer Satz, denn nach der nächsten Wahl könnte diese Weisheit auch auf ihn zutreffen. Aber die vom GÖD-father angesprochene Dreitagewoche wirft doch einige Fragen auf. Soll das heißen, dass Beamte die Leistung, für die sie bislang fünf Tage brauchten, künftig locker in drei erbringen könnten? Oder dass der Stundenlohn einfach viel zu niedrig war? Und was passiert mit den zwei übrigen Mittagspausen? Müssen diese armen Kreaturen an den beiden nun freien Tagen diese ebenso einhalten, egal, ob sie hungrig sind oder nicht? Und müssen sie nur für die Mittagspause an ihren Arbeitsplatz gehen für eine Stunde? Noch dazu ohne Wegzulage? Das wird wohl Demos zur Folge haben für "Bezahlte Mittagspausen ja, aber zu Hause". Was aber, wenn dereinst ein Computer Chef der GÖD wird? Das hätte zwei entscheidende Vorteile. Man könnte ihn herunterfahren, und er brauchte keine Mittagspause.