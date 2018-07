Inhalt Seite 1 — Hält er durch? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sie lauern überall: Zu Tausenden in der Arena, zu Hunderten auf dem Trainingsgelände, und wenn er auf der Fahrt von seinem neuen Zuhause in Essen nach Schalke in der Bäckerei vorbeischaut oder an der Tankstelle hält, warten sie auch dort. Wenn sie ihn erspähen, kennt die Zuneigung keine Grenzen. Am liebsten würden sie ihn anfassen; weicht er ein wenig zurück, dann berühren sie ihn mit Worten: "Wir schaffen das", sagen sie. "Wir sind bei dir", und: "Wenn wir was tun können, sag Bescheid."

Es gibt kein Entkommen für Markus Weinzierl vor den Menschen, die im Fußballverein Schalke 04 einen kostbaren Teil ihres Lebens sehen; und somit auch in ihm. Wenn der 41-Jährige eines gelernt hat in den vergangenen Wochen, dann, "wie schön Sehnsucht sein kann". Und auch das kennt er jetzt: "Das Gefühl, nicht nur für das Glück meiner Familie und mein eigenes, sondern für das Seelenleben einer ganzen Region verantwortlich zu sein", sagt der im bayerischen Straubing geborene Weinzierl. "Natürlich macht mich das stolz, es ist ja eine Bestätigung meiner Arbeit", aber ein wenig flau ist ihm dabei auch.

Als wolle er beweisen, dass er jetzt einer von ihnen ist, kommt der Mann, der am Spielfeldrand stets fein gekleidet ist, im königsblau-weißen Trainingsanzug zum Gespräch. Auch seine neue Frisur ähnelt der eines Spielers im Angriffsmodus: An den Seiten kurz, in der Kopfmitte wirbeln die Locken frech in die Luft. Er setzt sich in den erstbesten Sessel im Foyer eines Hotels auf dem Schalke-Gelände, sichtgeschützt von den Blättern einer welkenden Topfpflanze.

Man merkt Weinzierl die Strapazen der zurückliegenden Wochen nicht an. Er beugt den Oberkörper nach vorn, während er die Gedanken in Worte fasst, die schon lange in seinem Kopf arbeiten. Er hat sich vorgenommen, sich und die Situation auf Schalke all denjenigen da draußen zu erklären, die sich mit ihm in Geduld üben. Der HSV hat Trainer Bruno Labbadia entlassen, Wolfsburg trennte sich von Dieter Hecking, aber Weinzierl ist noch da. Die erste Zuneigung der Fans sei immer nur geliehen; pflege man sie nicht, könne sie sich schnell in Zurückweisung umkehren – wie in jeder anderen Liebesbeziehung auch.

Die Uhr tickt. Die ersten Kritiker fragen schon: "Wie lange hält der Weinzierl noch durch?" Seitdem er auf Schalke die Regie übernommen hat, scheint der Verein im freien Fall zu sein: Von sieben Ligaspielen gewann die Mannschaft nur eines. Von sieben erzielten Toren fielen vier in einer einzigen Partie. Aktuell belegt Schalke mit vier Punkten den 15. Tabellenplatz. Und nun fällt auch noch Stürmer Breel Embolo für mindestens vier Monate aus. "Auch ich hätte mir meinen Start hier erfolgreicher gewünscht", sagt Weinzierl. "Aber es überrascht mich nicht." Genauso wenig dürfte es die Fans überraschen. Vorsichtig zieht er den Vorhang auf für einen Blick in den Maschinenraum des Clubs: Vom ersten Tag an habe er mit den Verantwortlichen des Vereins besprochen, dass seine Rolle auf Schalke eine andere sei als die, die er bei seinem vorherigen Verein Augsburg ausfüllte.

War er bisher ein 100-Meter-Läufer, ist er nun auf die Langstrecke gewechselt. "Ich bin gekommen, um etwas Neues, Nachhaltiges aufzubauen. Auch wenn Sie eine klare Spielidee haben, und die habe ich, müssen Sie erst einmal ausprobieren, welche Spieler in diesem System unter Druck am besten funktionieren. Genau das habe ich gemacht, und deshalb haben wir anfangs verloren und zuletzt gegen Gladbach mit 4 : 0 gewonnen."

Klingt logisch. Aber sollte man nicht von einem Bundesligatrainer erwarten können, all diese Erkenntnisse in der Vorbereitungsphase zu sammeln, um zu Beginn der Saison nur noch Feinheiten justieren zu müssen? "Nein, so funktioniert das nicht, zumindest nicht in unserem Fall", sagt Weinzierl.

Er könnte sich jetzt in Details verlieren, den Misserfolg damit erklären, dass einige der Neuzugänge erst nach Saisonbeginn eintrafen. Damit würde er jedoch genau an das kurzfristige Denken und Urteilen anschließen, das er nicht mehr gelten lassen will. Hört man Weinzierl zu, wie er nun, tief in den Sessel versunken, mit einfachen Worten Symptome und Reformmethoden skizziert, dann kann man ahnen, wie er selbst das Vertrauen seines chronisch ungeduldigen Bosses Clemens Tönnies gewinnen konnte. Es liegt ihm viel daran, seine Arbeit als Teil eines Neuanfangs zu veranschaulichen.