Nach Einigkeit sollte das Resultat aussehen. Nach Zusammenhalt. Nach einer sicheren Zukunft. Schließlich ist das Militär eines dieser Themen, bei denen die Fronten seit Jahren klar sind: Die Linken wollen die Armee abschaffen, die Bürgerlichen wollen sie stärken.

Es war der 2. Dezember 2015. Sechs Wochen nach den nationalen Wahlen, bei denen FDP und SVP deutlich zugelegt hatten. Keine drei Tage lang saßen die Nationalräte in ihrer ersten gemeinsamen Session im Bundeshaus, als sich dem Bürgerblock bereits die erste Gelegenheit bot, entweder seine neu gewonnene Macht zu demonstrieren. Oder sich erstmals öffentlich zu verkrachen. Er entschied sich für Option eins.

So kam es, dass sich die Nationalräte in ihrer ersten Arbeitswoche auf einen erstaunlichen Deal einigten: Die Schweizer Armee soll 1,2 Milliarden Franken mehr erhalten, als im Budget eigentlich vorgesehen war. Über vier Jahre verteilt.

Ausgerechnet jene Parteien, die ihren Wählern noch wenige Wochen zuvor einen "gesunden Staatshaushalt" versprochen hatten und regelmäßig eine "Ausgabenexplosion" beklagen, verteilten plötzlich mehrere Hundert Millionen Franken Steuergelder. Nicht, um die Armee auszubauen, sondern um sie zu halbieren. Nur noch 100.000 Mann sollen künftig das Land verteidigen.

Die Geschichte dieses seltsamen Geldregens beginnt noch vor den eidgenössischen Wahlen. An einem Donnerstag im Juni 2015, kurz nach acht Uhr. Im Nationalrat. Mit drei Voten, die nach Einigkeit klingen. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz sagt: "Wir brauchen eine verlässliche Armee, um Land und Leute zu schützen und den Verfassungsauftrag zu erfüllen." FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger verkündet, ihre Fraktion wolle eine "starke, glaubwürdige, moderne und auf die heutigen Bedrohungen ausgerichtete Arme". Und Christdemokratin Ida Glanzmann-Hunkeler will immerhin "die Armee für die Zukunft fit machen".

Die entscheidende Frage aber lautet: Was darf diese verlässliche, moderne, fitte Armee kosten? Die Frage wird den Rat in der folgenden siebenstündigen Diskussion entzweien.

Der Bundesrat hatte dem Parlament eine Armee mit 100.000 Mann vorgeschlagen, für die er zwischen 2017 und 2020 nicht mehr als 18,8 Milliarden Franken ausgeben will. Weiterentwicklung der Armee, kurz WEA, nannte SVP-Bundesrat Ueli Maurer, damals noch Verteidigungsminister, seine Reform. Es war ein Versprechen und gleichzeitig eine Drohung: für eine bessere Ausrüstung, aber auch eine Verkleinerung der Truppen.

Seine Partei, die SVP, ist damit nicht einverstanden. Sie möchte mehr Geld für die Armee ausgeben; mindestens fünf Milliarden Franken pro Jahr. Und zwar verbindlich. Die Linken sind auch nicht einverstanden mit dem Vorschlag des Bundesrats. Sie wollen eine noch kleinere Armee für weniger Geld.

Gemeinsam bringen die linken und rechten Militär-Kritiker eine Mehrheit gegen die Weiterentwicklung der Armee zustande. 86 Stimmen gegen, 79 für die Reform. Von einer "unheiligen Allianz" ist in den Medien tags darauf die Rede, von einem "Scherbenhaufen". Verteidigungsminister Ueli Maurer hat sein wichtigstes Geschäft verloren.

Das Dilemma der SVP ist offensichtlich: Entweder sie lehnt Maurers Reform ab und stellt damit ihren Bundesrat bloß. Oder sie brüskiert die Armee-Fans in ihren eigenen Reihen, die so gar nicht verstehen mögen, was da gerade passiert.

Hilft sie ihrem Bundesrat, schrumpft die Schweizer Armee auf eine Minitruppe. Kurz nach Ende des Kalten Krieges leisteten noch 700 000 Männer Dienst, mehr als sechsmal so viele wie nach der Reform. Die Ausgaben für die Landesverteidigung sind in dieser Zeit von knapp sechs Milliarden Franken zeitweise auf fast vier Milliarden gesunken. Eine Entwicklung, die vielen SVP-Parteimitgliedern Sorgen bereitet.

Zwar versuchen die Befürworter der WEA bei jeder Gelegenheit, die rechten Skeptiker zu überzeugen: Die Truppen seien künftig schneller mobilisierbar, die Kader besser ausgebildet. Im SVP-Parteiprogramm aber steht, dass die "Armee das letzte Mittel zur Verteidigung unserer Freiheit ist", ein Mittel, das "nie versagen" dürfe. Für die WEA-Befürworter ist es schwierig, diese Widersprüche kleinzureden. Die Zweifel bleiben.