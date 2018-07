Am 16. Dezember 1966 ratifizierte die UN-Generalversammlung den Sozialpakt und den Zivilpakt, die beiden wichtigsten Menschenrechtskonventionen der Weltorganisation. Im Auswärtigen Amt wurde jetzt schon vorgefeiert.

Die Stimmung in Berlin war eher nachdenklich denn überschwänglich, was auch am Festvortrag des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein, lag. Der aus Jordanien stammende Diplomat warnte, das System der Menschenrechte sei gegenwärtig bedroht wie nie – durch Krieg und Armut in den betreffenden Ländern sowie durch eine Erosion des politischen Verantwortungsgefühls in der westlichen Welt.

Hussein betonte, dass es bei der Armutsbekämpfung nicht um die Verteilung von Ressourcen geht, die irgendwann verbraucht sind, sondern um verbindliche und damit einklagbare Rechte, etwa auf Arbeit, Wohnraum oder Gesundheitsversorgung.

Das ist der Verdienst des Sozialpakts und des Zivilpakts. Sie schlossen vor 50 Jahren eine wichtige Lücke, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 gelassen hatte.

Damals war es lediglich gelungen, die Menschenrechte als unverbindliche Empfehlungen zu formulieren. Das wollte die Menschenrechtskommission mit ihrer Vorsitzenden Eleanor Roosevelt, der Witwe des amerikanischen Präsidenten, in einem zweiten Schritt korrigieren. Die verbindliche Niederlegung der Rechte, schrieb Roosevelt, sei unerlässlich, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, "ein Gefühl von Sicherheit und vom Wert des eigenen Selbst" zu entwickeln. Im Kalten Krieg wurde das hehre Vorhaben jedoch für beinahe zwei Jahrzehnte auf Eis gelegt.

Um die Annahme der verbindlichen Rechte zu erleichtern, hat die Menschenrechtskommision sie schließlich in zwei Pakte aufgesplittet. Die individuellen politischen Freiheiten wie Presse- und Meinungsfreiheit wurden von den sozialen Grundrechten wie dem Recht auf Arbeit unterschieden. 1966, vier Jahre nach Roosevelts Tod, konnten die beiden Pakte abgeschlossen werden, 1976 traten sie in Kraft. Mittlerweile haben sie mehr als 160 Staaten unterzeichnet. Deutschland tat das 1973.

Allerdings stehen die Pakte hierzulande im Schatten der ausdifferenzierten Grundrechtsdogmatik des Bundesverfassungsgerichts und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der legt für seine Entscheidungen die seit 1953 geltende Europäische Menschenrechtskonvention zugrunde.

Nach wie vor weckt das Wort Menschenrechte hohe Erwartungen. Sie zu implementieren dauert aber meistens Jahre. Die beiden UN-Ausschüsse, die diesen Vorgang kontrollieren, können in ihren Länderberichten lediglich Bedenken äußern und Vorschläge formulieren. Für die Umsetzung der Pakte bedarf es fast überall zivilgesellschaftlichen Engagements.

Zur Jubiläumsfeier in Berlin erzählten Menschenrechtler aus Mexiko und Kenia, was dieses Engagement für Aktivisten aus den südlichen Ländern bedeutet: Sie setzen dabei oft ihr Leben aufs Spiel. In Deutschland hingegen baut man mit dem Rückgriff auf die Pakte einen barrierefreien Zugang zum Auswärtigen Amt.

Die Rechte sind universell, ihre Realisierung ist länderspezifisch. Ein Meilenstein der Menschheitsgeschichte sind sie auf jeden Fall.