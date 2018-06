Im Moment ist von Zukunft noch nicht viel zu sehen, und das liegt nicht nur am Nebel, der an diesem Morgen über der kleinen Stadt Ypsilanti bei Detroit wabert. Durch die Schwaden fällt der Blick auf ein großes, brach liegendes Areal, nur Spuren von Fundamenten auf dem Betonboden lassen noch erahnen, dass auf dem Gelände einmal Hochbetrieb in Autofabriken herrschte. Bald aber soll hier wieder etwas in Bewegung kommen. Zumindest wenn es nach John Maddox geht, der mit seinem SUV am Rand des Brachgeländes entlangfährt. Maddox ist CEO des American Center for Mobility. Er sagt: "Hier könnte das Auto morgens in der Garage aufwachen und seinen Besitzer an der Tür abholen, um ihn zur Arbeit im Stadtzentrum zu fahren, und anschließend selbstständig zurückfahren."

Entstehen könnte auf dem Gelände, auf dem General Motors früher Getriebe baute, das weltweit größte Testgelände für autonome Autos. Noch laufen die Verhandlungen über den Kaufpreis, im Frühjahr soll die Bauphase beginnen. Dann sollen hier Autobauer sowie Hersteller von autonomen Fahrzeugsystemen und Drohnen ihre Produkte testen. "Die Art, wie wir von A nach B kommen, wird sich völlig verändern", glaubt Maddox.

Nirgends sieht man den Umbruch der Automobilbranche so deutlich wie im Bundesstaat Michigan, in dem auch Detroit liegt. Mehr als 70 Prozent der nordamerikanischen Autoproduktion finden hier statt. Doch jetzt herrscht Unruhe in der alten Welt, die traditionell von den "Big Three" General Motors (GM), Ford und Chrysler dominiert wurde. Für die Definition der Zukunft stehen längst Google, Uber und Tesla aus Kalifornien, die dabei sind, mit ihren Algorithmen eine Vision für die mobile Welt von morgen zu entwerfen. Sie wollen das Auto nicht nur intelligenter machen, sondern gleich ganz die Art verändern, wie wir das Auto nutzen.

"Es macht keinen Sinn für uns, uns gegen die Entwicklung zu sträuben", sagt GM-Manager John Blanchard im Konferenzraum im 30. Stock des GM Renaissance Center am Ufer des Detroit River. Der über 200 Meter hohe Hauptsitz des US-Autobauers in Detroit erinnert immer noch daran, wer in Nordamerika über Jahrzehnte das Sagen in der Autobranche hatte. Dass diese Welt heute eine andere ist, weiß man aber auch hier.

General Motors steckte allein in den vergangenen zwölf Monaten mehr als eine Milliarde Dollar in junge Tech-Firmen aus dem Westen. Der Autobauer kaufte einen Anteil am Uber-Konkurrenten Lyft und stieg beim Software-Spezialisten Cruise Automation ein, der am fahrerlosen Auto arbeitet. GM-Konzernchefin Mary Barra lud die Topmanager des Konzerns vor Kurzem geschlossen zu einer Reise nach Kalifornien ein, um sie den Innovationsgeist des Silicon Valley schnuppern zu lassen. "Wir glauben, dass wir einen Wettbewerbsvorteil in diesem neuen Markt haben, weil wir beide Seiten verstehen, den Autobau, aber auch die Zukunft", sagt Blanchard ziemlich selbstbewusst.

Auch Konkurrent Ford reagiert. Der Autobauer aus dem nahe gelegenen Dearborn investierte in den vergangenen Monaten Milliarden in Firmen aus dem Silicon Valley, darunter etwa Civil Maps, das an 3-D-Karten forscht, oder Velodyne Lidar, das laserbasierte Sensoren herstellt, die das Auge der Roboterautos werden sollen. "Wir sind heute für neue Partner sehr viel offener, egal, woher sie kommen", sagt Jim Buczkowski, bei Ford verantwortlich für elektronische Systeme. Ford sei längst ein Mobilitätskonzern. "Es geht darum, für die Verbraucher neue Erfahrungen zu schaffen", sagt Buczkowski. Bis 2021 will der Konzern marktreife autonome Fahrzeuge vorstellen.

Noch vor wenigen Jahren ächzte Detroit unter einem Milliarden-Schuldenberg, im Sommer 2013 ging die einst stolzeste Stadt der USA in Konkurs. Zehntausende Jobs in der Autoindustrie waren nach der großen Finanzkrise weggefallen, in den Außenbezirken der Stadt reihten sich leer stehende Häuser und Bauruinen aneinander. Niemand hatte damals Zeit, sich mit großen Visionen zu beschäftigen. Heute herrscht in Detroit wieder Aufbruchstimmung. Überall im Zentrum sind Baufirmen beschäftigt, zahlreiche neue Geschäfte sind in die leer stehenden Läden auf der Hauptstraße eingezogen. Gerade bekommt die Hauptschlagader der Stadt, die Woodward Avenue, eine neue Straßenbahntrasse.