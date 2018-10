Am 12. Oktober erglänzte im Berliner Ensemble das Zentralgestirn der DDR-Geschichte. Wolf Biermann präsentierte seine Autobiografie Warte nicht auf bessre Zeiten . Das Haus war voller Fans. Stefan Aust versuchte, den egofrohen Autor zu befragen. Burghart Klaußner deklamierte aus der süffigen Prosa. Biermanns Verleger gestand, solch Buch gelinge der Menschheit nur alle paar Jahrzehnte. Irrtümlicherweise ging tags darauf der Literaturnobelpreis an einen anderen Liedermacher.

Ein promifreies Geschichtsbuch wurde am 17. Oktober in der Leipziger Nikolaikirche vorgestellt. Wir haben nur die Straße (Mitteldeutscher Verlag) versammelt Ansprachen der zwölf Leipziger Montagsdemonstrationen 1989/90. Die Herausgeber Achim Beier und Uwe Schwabe vom Archiv Bürgerbewegung dokumentieren die Reden des erwachten Volks, sofern sie festgehalten wurden. Man liest Wut und Untertanenangst, Euphorie, Narrheit und Geist, Konsens wider die SED-Macht und betreffs der Zukunft Streit. Am 14. März 1990 erschien dann den Leipzigern der Messias: Helmut Kohl. Die Suppe war gegessen, die Montagsküche schloss.

Der Clou des Buchs ist eine CD. Am 9. Oktober 1989 fertigte der Rathaus-Tontechniker Thomas Hauf einen heimlichen Mitschnitt. Zu schicksalhafter Stunde referiert Leipzigs Oberbürgermeister Bernd Seidel intern und in wonnigstem Sächsisch zum Thema: Was sind nnu die Reformen, die man machen muss, hä? Allerährstens: Sischerung der Macht, Gegner off de Finger haun und ausm Värkähr ziehn. Nach der stadtväterlichen Tirade enthüllt ein knorriger Altkader: Die Kirche ist für alle da, also auch für uns. Genialer Plan: Besetzung der Nikolaikirche mit Hunderten Genossen. Nahen die Unruhestifter zum Friedensgebet, finden sie ihr Gotteshaus belegt. Besorgte Rückfragen: Wie benimmt man sich in so einer Kirche? Bleiben diese Christen friedlich, falls sie uns enttarnen? Und was, wenn unsere bewaffneten Organe uns für Feinde halten?

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

Wunderbarerweise ging alles gut. Dann hört man die Montagsreden vom 6. November, damals vom Stadtfunk übertragen. Noch steht die Mauer, doch schon zerfällt "das Volk" in Parteiungen. Im Anhang des Buchs erinnern sich etliche Redner an 1989 – auch an Parolen, die heute Pegida schreit.