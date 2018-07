In der amerikanischen TV-Serie Mad Men sagt die Figur Bertram Cooper über eine bei ihrer Arbeit verstorbene alte Sekretärin, als Antwort auf die Frage, welche Berufsbezeichnung man in ihren Nachruf schreiben solle: "Sie wurde 1898 in einer Scheune geboren. Sie starb im 37. Stock eines Hochhauses. Sie war eine Astronautin."

Das entsprach auch ungefähr meinem Bild von Astronauten: Menschen, die die bekannte Welt zurücklassen. Und nun sind mehr als hundert hier, direkt vor meiner Haustür. Es ist Anfang Oktober, und in Wien findet der 29. ASE Planetary Congress statt. Mann, nun kann ich einfach zu ihnen hineingehen, in einen Saal voller Astronauten! Ich erkenne Gesichter. Da ist Alexej Leonow, der 1965 den ersten Spacewalk machte, da ist Chris Hadfield, der David Bowies Space Oddity im Weltraum coverte, da ist Russell "Rusty" Schweickart, der vor fast fünfzig Jahren in der Apollo 9 flog, da ist die Legende Wiktor Sawinych, der die tote Raumstation Saljut 7 rettete, und da ist Franz Viehböck, der bislang einzige österreichische Astronaut, der derzeit das 25-jährige Jubiläum seines Weltraumaufenthalts feiert.

Bei der Pressekonferenz sitze ich zappelig in einer Ecke. Verkehrsminister Jörg Leichtfried berichtet von seiner Bewunderung für Viehböcks Weltraummission, aber weist darauf hin, dass Österreich, obwohl seit Viehböck kein Landsmann mehr im All war, immer eine Weltraumnation geblieben sei. Heimische Betriebe bauten Dosimeter und Thermoisolationen, seien an der Rakete Ariane 5 beteiligt und bald auch an der Ariane 6. Österreich sei also im Verhältnis zu seiner Größe überproportional im Weltraum vertreten, schließt der Minister.

Dann Vorträge, Diagramme und Zahlen, viel zu kleine PowerPoint-Folien. Am ExoMars-Rover haben heimische Wissenschaftler mitgearbeitet, bumm, dann nächster Vortrag, dabei sind ja schon zwei vorüber, es geht alles so schnell, ich komme nicht mit. Und im Publikum sitzen ringsum hundert Astronauten und hören zu, es ist verrückt. Astronauten halten Vorträge vor Astronauten, und ich glaube, Astronauten bilden die Mehrheit im Saal. Es geht um bestimmte Geschäftsmodelle, um eine neue Transportidee, eine neue Raumstation. Andauernd fallen Dolmetscher-Kopfhörer auf den Boden. Über den Speakern hängt ein riesiges Gemälde von Kaiser Franz Joseph, darunter das Motto der Konferenz "Born to Explore", das ich immer als "Born to Explode" lese.

Wiktor Sawinych rettete, zusammen mit Wladimir Dschanibekow, im Jahr 1985 die defekte Raumstation Saljut 7. Eines Tages fielen alle Systeme aus, und die tote Station trieb im All dahin. Anstatt sie aufzugeben, wurde ein Reparaturteam hochgeschickt, das zum ersten Mal in der Geschichte ein "Andocken mit einem nicht kooperativen Objekt" versuchte. Die Kosmonauten betraten die eiskalte Station und versuchten, sie wiederzubeleben, während ihre Finger langsam taub wurden und Eiszapfen aus den Luftschleusen wuchsen. Schwebend in Wintermänteln und Wollmützen, hantierten sie mit Taschenlampen und Werkzeug, in ständiger Todesgefahr. "Es herrschte ohrenbetäubende Stille", schrieb Sawinych in seinem nur auf Russisch erschienenen Buch Aufzeichnungen aus einer toten Station. Und heute? Wiktor Sawinych steht vor Publikum – und damit vor mir – und erzählt von seiner unglaublichen Mission. Es dauert fünfzehn Minuten, dann ist seine Zeit um. Man applaudiert. Er setzt sich hin.

Was wird aus Astronauten nach ihrer aktiven Phase? Man findet sie auf Konferenzen. Sie werden Berater für Konzerne. Sie versuchen sich in der Privatwirtschaft, halten Ausschau nach Investoren. Die Tatsache, dass Neil Armstrong kein Popstar, sondern ein zurückgezogener, scheuer Mensch war, der kaum Interviews gab, brachte den amerikanischen Autor Norman Mailer dazu, Armstrongs Schweigen mit dem Schweigen eines Heiligen gleichzusetzen. "Was, wenn Armstrong einen Schritt auf den Mond macht und einfach verschwindet?", fragte sich Mailer. Astronauten waren "da oben". Und zeigen nun einander PowerPoint-Folien. Am letzten Konferenztag hörte ich den Vortrag eines deutschen Astronauten, der ewig lange Sätze von sich gab, die in etwa so klangen: "Wir müssen Strategien entwickeln, die zu einer besseren Zusammenarbeit führen hinsichtlich unserer Strategien für die Zusammenarbeit unserer Partner." Wie ist so etwas möglich? Der Mann war im Weltraum, Herrgott, hat dort in seiner Freizeit Orangen in der Schwerelosigkeit arrangiert und mit schwebenden Wassertropfen gespielt, sah die sich rasend schnell drehende Erde unter sich und rotierte beim Schlafen vielleicht sanft in seiner Koje. Und nun so was.

Aber könnte es sein, dass ein guter Astronaut einen solchen Wechsel von Intensität eben gerade nicht als Reduktion wahrnimmt, sondern auf der leidenschaftslosen Corporate-Ebene genauso gut funktioniert wie im Weltraum? Sind Astronauten unlangweilbar?