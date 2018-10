Rotherbaum, ein Café vis-à-vis vom NDR: Er sei hier Stammgast, sagt Carlo von Tiedemann, seit mehr als 40 Jahren. So lange ist der 73-Jährige schon bei dem Sender. Mit der Show "Aktuelle Schaubude" wurde er in den siebziger Jahren Millionen Zuschauern bekannt, heute moderiert er noch regelmäßig im Radio. Vor dem Gespräch isst Carlo von Tiedemann einen Obstsalat und erzählt: Er sei auf Diät, das sei das Erste, was er seit fünf Tagen gegessen habe. Dann schraubt er den Zuckerspender auf und schüttet sich die Teetasse zu einem Drittel mit Kandis voll.

DIE ZEIT: Herr von Tiedemann, sind Sie ein maßloser Mensch?

Carlo von Tiedemann: Ich bin ein absolut maßloser Mensch. Aber in Maßen maßlos.

ZEIT: Auch in Bezug auf Geld?

Tiedemann: Ich habe eine heftige Vergangenheit, dazu stehe ich. Ich habe in den achtziger Jahren neben der Spur gelebt, wie ein Teufel, und fast eine Million D-Mark Schulden gehabt, die ich in zwölf Jahren mühevoll abgezahlt habe. Ich bin überhaupt nicht stolz darauf, aber es ist passiert.

ZEIT: Wie viel Geld haben Sie jetzt gerade im Portemonnaie?

Tiedemann: (kramt es raus) 55 Euro. Damit können wir jetzt auf den Kiez gehen. (lacht)

ZEIT: Wie lange reichen Ihnen 55 Euro?

Tiedemann: Damit komme ich gut übers Wochenende. Ich feiere ja nicht mehr und trinke keinen Alkohol.

ZEIT: Können Sie denn heute mit Geld umgehen?

Tiedemann: Nein! Ich bekomme heute Geld von meiner Frau. Ich habe auch seit Jahrzehnten keine Kontovollmacht. Ich möchte nicht an mein Geld kommen.

ZEIT: Wovor haben Sie Angst?

Tiedemann: Ich war früher schon einer, der gern mal eine Runde schmiss. Auch heute bin ich noch sehr freigebig, wenn es darum geht, Menschen eine Freude zu machen.

ZEIT: Wie kommt es, dass Sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen?

Tiedemann: Ich habe von Anfang an sehr gut verdient. Na gut, ganz früher war ich beim Hamburger Abendblatt, dann als Korrespondent in Argentinien, und habe mäßig verdient. Als ich aber 1971 zum NDR kam, habe ich von Anfang an sehr gut verdient und das Geld sofort ausgegeben. Ich hatte nie ein Konto, das gut gefüllt war.

ZEIT: In den Achtzigern haben Sie vom ZDF doch bis zu 20.000 Mark für eine Sendung bekommen.

Tiedemann: Ja, das ist aber normal. Heute gibt es noch mehr. Thomas Gottschalk geht angeblich nicht ohne 150.000 Euro pro Sendung weg. Auch bei Leuten wie Kai Pflaume läuft nichts unter 30-, 40.000, hört man.

ZEIT: Wie verprasst man 20.000 Mark?

Tiedemann: Ich war immer ein Freund schneller Autos. Habe mir einen Porsche geleistet, eine tolle Eigentumswohnung – mit einem Minimum an Eigenkapital. Ich habe mir damals einen Kredit von 500.000 D-Mark geholt und hatte nur 20.000 auf dem Konto. Maximal. Aber ich war als Fernsehmoderator bekannt wie ein bunter Hund. Ich hatte Promis wie Roger Moore zu Gast in der Sendung und habe mit ihm in seinem Hotelzimmer gefeiert.

ZEIT: Wie?

Tiedemann: Sein Agent hat mich eingeladen zu einem kleinen Abendausklang in die Suite seines Hotels. Dann ging die Tür auf, und es kamen acht Damen rein. Keine Ahnung, woher die kamen. Und dann hatten wir irgendwann alle weiße Bademäntel an. Und dann, na ja ...

ZEIT: Sie und Roger Moore im Bademantel also ...

Tiedemann: Die Bademäntel hatten wir am Anfang an. Ich bin einer der wenigen, die Roger Moore auch nackt gesehen haben. Auch seine kleine Majestät. Ich bin damals auch mit Julio Iglesias um die Ecken gezogen. Zu dieser Zeit kamen manchmal Kollegen in den Sender und sagten: Ich mache jetzt erst mal eine Stunde Musik. Weil sie noch besoffen waren. Was wir Moderatoren uns damals leisten durften! Das war einmalig! Wilde Zeiten.