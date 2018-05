DIE ZEIT: Erklären Sie mir doch bitte, was in den USA gerade vor sich geht. Für jemanden aus Europa ist das schwer zu verstehen.

Peter Eisenman: Die Lage ist ja gar nicht so verschieden. Wie in Deutschland gewinnt die konservative Rechte gerade an Einfluss, und damit wachsen Fremdenhass und Antisemitismus. Das finden Sie auch in Frankreich, Ungarn, Rumänien und vielen anderen Ostblock-Ländern, die sich vor allem Fremden fürchten. Tatsächlich glaube ich, dass mein Holocaust-Mahnmal in Berlin heute nicht mehr gebaut werden könnte. Obwohl es ja sehr erfolgreich ist. Aber das gesellschaftliche Klima hat sich gewandelt, vieles, was bislang als akzeptabel galt, wird nun infrage gestellt.

Cynthia Davidson: Doch die USA waren nie so. Diese Nation hat immer auf Zuwanderung gesetzt.

Eisenman: Hmm, vor dem Zweiten Weltkrieg wollte dieses Land keine Juden aufnehmen. Wir waren Isolationisten.

Davidson: Das stimmt, aber seither sind wir doch weit vorangekommen, jetzt wirft uns Donald Trump um Jahre zurück.

Eisenman: Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass er gewinnen könnte. Jetzt denke ich das. Die Leute jubeln, wie einst bei den Kundgebungen der Nazis.

ZEIT: Wächst denn mit dem Antisemitismus auch ein neuer Faschismus heran, wie manche meinen?

Eisenman: Ach, das glaube ich nicht. In diesem Land gibt es eine klare Trennung zwischen der zentralen und einer regional verteilten Staatsgewalt. Es kann hier nie einen Hitler geben, denn ...

Davidson: Ha!

Peter Eisenman einer der größten Architekten der Gegenwart, plante für Berlin das Holocaust-Mahnmal.

Eisenman: Nein, wirklich nicht, weil die Macht zu breit gestreut ist.

Davidson: Da wäre ich mir nicht so sicher. Warum ist Trump so erfolgreich? Weil er sich politisch unkorrekt verhält. In diesem Land darf ja niemand irgendwen verletzen oder kränken, das ist eine riesige Bewegung. Und Trump setzt sich darüber hinweg, er sagt, was viele Leute selber gerne sagen würden, ohne es sich zu trauen. Sie hassen Muslime, sie hassen Mexikaner, und sie wollen ihrem Hass freien Lauf lassen, auch in der Öffentlichkeit.

Eisenman: Aber Faschismus? Eine gewisse Tendenz mag es geben, dennoch mache ich mir keine Sorgen, denn hier ist jeder gegen eine starke Zentralregierung, wie man sie von faschistischen Staaten kennt.

Davidson: Na ja, die Leute sagen, sie seien dagegen, aber sie sind es nicht. Sobald ein Hurrikan zuschlägt, laufen sie nach Washington und betteln um Geld. Oder ein anderes Beispiel: Sie wollen keine starke Regierung, sie wollen aber sehr wohl, dass ein starker Staat den Frauen die Abtreibung verbietet.

Eisenman: Gut, das kannst du gerne bigott nennen. Aber die Leute wollen keine Diktatur, keinen Umsturz. Schauen Sie, unsere politische Situation ist geprägt durch wirtschaftliche Ungleichheit. Eine neue Klasse des Gelds hat sich herausgebildet. Und die Macht der reinen Spekulation ist mittlerweile so einflussreich, dass wir noch nicht mal unsere eigene Wohnung bezahlen könnten, wenn wir sie denn heute kaufen müssten.

ZEIT: Aber verspricht denn Trump, diese Ungleichheit zu überwinden?

Cynthia Davidson mit Eisenman verheiratet, hat gerade den Pavillon der USA auf der Biennale in Venedig kuratiert.

Davidson: Nicht dass ich wüsste. Allerdings wählen die meisten Leute auch nicht deshalb Trump, weil sie ernsthaft an seine Ideen glaubten. Sie wählen ihn, weil sie Hillary verhindern wollen. Sie wollen nicht, dass dieses Land von einer Frau angeführt wird. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den die Menschen gerne übersehen.

Eisenman: Das ist ein Faktor, aber da steckt doch mehr dahinter. Die Trump-Wähler reagieren auf eine reale Lage: Es gibt in den USA eine Elite, in deren Augen die Trump-Wähler zumeist hoffnungslose Fälle sind, deplorables, wie Hillary sie genannt hat. Diese Elite weiß nicht, wie mit dem Pöbel umzugehen ist, umgekehrt ist es nicht anders. Diese Polarisierung, davon bin ich überzeugt, können Kapitalismus und Demokratie nicht auflösen. Es gibt eine Kluft. Und überall gibt es große Angst.

ZEIT: Deshalb ist Trumps zentrales Projekt auch eine Riesenmauer. Sie verspricht Sicherheit.

Davidson: Aber glauben Sie nicht, dass er die bauen wird. Er hält sich nicht unbedingt an das, was er sagt.

Eisenman: Mich hat Trump ja schon reingelegt. In den Achtzigern, als ich ein Büro mit Jaque Robertson hatte, kam er vorbei und sagte, hey, ich möchte, dass ihr einige Türme hier in Manhattan entwerft. Wir haben das dann gemacht und sollten 100.000 Dollar für die Pläne bekommen. Dann hieß es aber, ich will das nicht und zahle euch auch nichts.