Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin. © Andreas Meier/Reuters

Wie soll es nach dem Brexit mit der EU weitergehen? Ein Paper des Brüsseler Thinktanks Bruegel bringt eine alte Idee aufs Tapet. Die Europäische Union soll ihren Mitgliedern unterschiedliche Kooperationsmöglichkeiten anbieten: Hier, in einem inneren Zirkel, die Länder, die eine tiefe politische Integration wollen. Dort, in einem äußeren Zirkel, jene, die nur lose über eine "kontinentale Partnerschaft" an Europa angedockt sind. Also Zugang zum gemeinsamen Markt für Waren, Dienstleistungen und Kapital haben – aber keinen Zwang zur Personenfreizügigkeit kennen. Eine Lösung, maßgeschneidert für Großbritannien, vielleicht auch interessant für Länder wie die Ukraine. Seit das Paper publik wurde, betont Norbert Röttgen, Mitautor und Präsident des Auswärtigen Ausschusses des deutschen Parlaments, in verschiedenen Interviews, dass die Personenfreizügigkeit für ihn nicht sakrosankt ist. Man kann nur hoffen, dass die Schweizer Politiker diese Aussagen gelesen haben.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 45 vom 27.10.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Das Paper enthält interessante Ideen. Dass die EU im Kern eine Fehlkonstruktion ist, blendet es allerdings aus. Ebenso die Macht der unzähligen Protestbewegungen und -parteien, die zeigen, wie wenig die Bevölkerung den Eliten vertraut. Auch den EU-Bürokraten nicht, die unfähig waren, Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit zu finden. Die Folge ist Wut, die sich manchmal an Kleinigkeiten entzündet. An den 45.000 Flaschen Wein und Cognac zum Beispiel, die in den Kellern der EU lagern. Böse Zungen behaupten, dass diese der Grund sind, warum Herr Juncker unbedingt Präsident der Kommission werden wollte. Ebenso wenig Verständnis hat die Bevölkerung für die Flüge der EU-Kader in Privatjets, für die Kunstschätze und das gigantische Immobilienportfolio der Union. Unverständlich auch, dass Juncker, um mit Großbritannien über den Brexit zu verhandeln, den ehemaligen EU-Kommissär Michel Barnier zum Vertreter der Kommission ernannt hat. Ratspräsident Donald Tusk hat den belgischen Diplomaten Didier Seeuws ins gleiche Amt gehoben. Martin Schulz, der Präsident des EU-Parlaments, wollte seinerseits nicht auf einen eigenen Vertreter verzichten – und ernannte den ehemaligen belgischen Premierminister Guy Verhofstadt. Macht drei Jobs für einen Posten.

Kurzum: Die EU steckt in einer Krise, die nicht mit ein paar technischen Änderungen gelöst werden kann, wie sie im Bruegel-Paper vorgeschlagen werden.

Millionen von Wählern glauben nicht mehr an die Union. Und immer mehr Intellektuelle anerkennen, wenn auch mit Bedauern, die Pleite des Euro und der EU. Im Interesse aller wäre es deshalb, nach einem neuen politischen Europaprojekt zu suchen. So wie es Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz, ein großer EU-Unterstützer, in seinem jüngsten Buch The Euro: And Its Threat to the Future of Europe tut.

Schadenfreude ist fehl am Platz, denn wir werden alle unter den Folgen leiden. Was es nun braucht, ist der Mut und die Bescheidenheit, die Fehler der Vergangenheit anzuerkennen – und daraus neue, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Je schneller, desto besser. Denn die Geschichte hat uns gelehrt, dass der Schaden umso größer wird, je länger die Dekadenzen andauern.