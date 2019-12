Es bedarf einer Legitimation, wenn ausgerechnet ein Philosoph über Sex schreiben will. Ist die Philosophie nicht die asexuelle Disziplin schlechthin? Im Gegenteil: Sie hat sich von Anfang an mit Sexfragen beschäftigt. Das große Nachdenken ist aus einem "Sexout" erst hervorgegangen. Den erlebte Sokrates, dessen Ehefrau Xanthippe nichts mehr von ihm wissen wollte. Es ist nicht überliefert, was Sokrates selbst zu dieser Situation beitrug, an der immer zwei, mindestens zwei, beteiligt sind. Überliefert ist jedoch, dass er daraufhin das Gespräch mit der Hetäre Aspasia suchte, die sich in derlei Dingen auskannte. In Platons Dialog Menexenos rühmt Sokrates sie als seine Lehrerin, die ihm riet, sich ganz aufs Denken zu verlegen und aus körperlichen Gelüsten geistige zu machen, sie also zu sublimieren. Sokrates hielt sich daran. Der Rest ist Philosophiegeschichte.

