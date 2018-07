Das Auto, mit dem er sein Trainingscamp in Essen-Katernberg markiert, sieht aus, als zöge es mit in den Kampf. Getunt, dicke Puschen, Kaminrohre als Auspuff. S TW 8000 lautet das Nummernschild. 8000 PS – vielleicht auch ein paar weniger, jedenfalls aber genug, um mit kräftigem Röhren den ganzen Essener Norden aufzumischen.

TW steht für Tim Wiese, diesen Schrank von einem Mann. Wiese lehnt an seinem Daimler und lacht in sein Handy. Er trägt eine graue Jogginghose, die linke Hand hat er in einer Tasche vergraben. Vielleicht spricht er mit Grit, seiner Frau, einer Psychologin, wie man liest. Was sagt Grit eigentlich zu dem, was Tim tut? Mag Grit Wrestling? Kommt sie nachher noch vorbei? Besucht sie diesen Schuppen im Hinterhof, in dem ihr Mann so gerne verweilt? Was zieht ihn in den Ring der Essener Wrestling Academy? Was gibt es ihm, durch die Luft zu fliegen und krachend auf dem Rücken zu landen? Tim Wiese wünscht keine Fragen zu Grit: "Hören Sie, das ist meine Sache!"

Tim Wiese, 34 Jahre alt, ist Torwart in Bremen gewesen und hat in der Nationalmannschaft gespielt. Zuletzt hat er sich in Hoffenheim aufgehalten. Nach 27 Gegentoren in neun Spielen sortierte man ihn aus, wegen seines klugen Vertrages verdiente er seine Millionen noch für zwei weitere Jahre. "Fürs Urlaubmachen bezahlt", wie er das nennt. Allerhand! Haben sich natürlich wieder alle drüber aufgeregt. Typisch bei Wiese. Irgendwann hat der Mann noch jeden auf die Palme gebracht.

Viele Torhüter haben zwei Seelen in ihrer Brust, von denen eine ziemlich seltsam, ja dunkel ist. Toni Schumacher, Oliver Kahn, Jens Lehmann – aber so weit wie Wiese hat es noch keiner getrieben. Weil er damals in Hoffenheim viel Zeit zum Nachdenken hatte, fielen ihm seine Kinderjahre wieder ein. Wie sie sich als Jungs in den Sand geworfen, sich gebalgt und sich in den Schwitzkasten genommen hatten. Daran musste Wiese also denken, und als er damit fertig war, stand der Entschluss fest: Ich werde Wrestler. Denn eins – das kann er: "Mensch, wie oft bin ich im Leben gefallen!", sagt Wiese schwer atmend in einer Wurfpause am Rande des Essener Rings. "Wenn ich hochrechne, wohl zwei Millionen Mal." Seine Finger zählen jetzt mit, so viele Male sind es gewesen. "Wo ich Torwart war, die Jugend hindurch, sechzehn Jahre Fußballprofi, wobei Rasen auch viel härter ist als ein Ringboden!"

Vor ein paar Wochen ist Wiese nach Orlando gereist, zum WWE, dem größten Wrestling-Veranstalter der Welt. Handyfilme bezeugen den Antrittsbesuch im sogenannten Performance-Center. Die Bilder zeigen Wiese beim Training auf blauen Gummimatten. Fallen, abrollen, vorwärts, dann rückwärts. Der Aufprall schien jeweils gewaltig zu sein. Die schwarzen Haare hingen ihm in dicken Strähnen vor dem Gesicht. Konnte er überhaupt noch etwas sehen? Wiese schien zu wanken. Als Torwart hatte man ihn irgendwie flinker in Erinnerung. Vielleicht fiel ihm das selbst auf.

Inzwischen hat er wieder Muskelmasse abgebaut. Von knapp 140 auf 120 Kilo ist er runter. Für die Tattoos auf seiner Haut ist das Hin und Her natürlich Gift. Die Konturen der Bilder von Grit, die geheimen Botschaften von Liebe und Sex – alles gibt nach, alles verfließt. "Aber bei den Moves", sagt Wiese, "komme ich jetzt besser zurecht." Moves?

Wiese lässt sich nicht lange bitten, klettert wieder in den Ring und greift nach einem Sparringspartner. Ein schmächtiger Kerl, Student an der Uni Essen, den Wiese mit Behagen in die Ringseile wirft. Das also wäre ein Move. Auch jemanden in den Schwitzkasten zu nehmen ist ein Move. Und das eingeklemmte Gesicht dann in die Kamera halten erst recht. "Face makes the money", sagen die Amerikaner dazu.

Man könnte an Wrestling kritisieren, dass das Geschehen im Ring mit Sport nicht viel zu tun hat. Die Frage ist, ob es Show ist. Und wenn nicht, was dann? Wiese findet, diese Fragen seien zu kurz gegriffen. Wenn er scheinbar schwer getroffen zu Boden sinkt, "dann performe ich". Wiese weiß, dass er an seinem ersten großen Kampfabend in München verlieren wird. Da kann er noch so himmelschreiend performen. Novizen verlieren erst mal, das ist so. Anfänger müssen da durch. Stört ihn aber nicht.

Ihn erinnert Wrestling an James Bond. Jeder wisse, dass der Agent überlebt und der Böse am Ende über die Klippe geht. "Trotzdem schauen alle zu." Für einen Augenblick blickt Wiese den Reporter an, die Augen seltsam weit geöffnet. Doch dann steigt er wieder in den Ring. Ein kräftiger Anlauf – rums!