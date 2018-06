Jetzt ist auch noch ihr Kleid politisch. Versace! Pailletten! Beim Staatsdinner in Italien! "Weibliche Stärke", seufzte die New York Times. Michelle Obama hätte auch einen Kartoffelsack tragen können – es wäre als Volksnähe interpretiert worden.

Mit einer einzigen Rede, so heißt es, habe die First Lady Donald Trump zur Strecke gebracht. Politikexperten nannten ihren Auftritt "historisch". Feministinnen weinten auf Twitter vor Glück. Medien von Sydney bis Zürich stimmten in den Chor ein, den der Spiegel so zusammenfasste: Michelle Obama sei schlicht "die bessere Kandidatin". Michelle habe all das, was Hillary fehle: Emotionalität, Leichtigkeit, Unabhängigkeit.

Michelle for President! Aber ist es so einfach? Nichts im Leben ist so einfach. Schon gar nicht die Politik.

Wenn jemand das weiß, ist es die Marathonfrau Hillary Clinton. Sie war First Lady, Senatorin von New York, Außenministerin für Obama. Sie hat sich an einer Gesundheitsreform versucht und vor den UN für Frauenrechte gekämpft, als Angelina Jolie noch Heroin spritzte. Sie hat einen Hilfsfonds für die Opfer von 9/11 gegen die Bush-Regierung durchgeboxt. Sie hat mehr Länder bereist als jeder andere Außenminister vor ihr. Mit über 60. Doch Respekt bekommt sie dafür nur von jenen, mit denen sie gearbeitet hat. Der Rest des Landes verachtet sie aus der Ferne.

Michelle Obama ist populär, weil sie als lässige, emanzipierte Gattin in ihre Zeit passt. Hillary Clinton ist unpopulär, weil sie ihrer Zeit voraus war. Als Studentin, die in ihrer Abschlussrede mehr Mitsprache einforderte. Als Gouverneursgattin, die ihren Nachnamen behielt. Als Präsidenten-Ehefrau, die zwar keine Plätzchen buk, aber trotz der Affären ihres Mannes bei ihm blieb. Mal war sie mit dieser Widerspenstigkeit erfolgreich, mal musste sie einen Schritt zurückweichen. Doch sie hat immer an ihr Ziel geglaubt. Seit Jahrzehnten. Die Männer ihrer Generation würden für diese Ausdauer bewundert. Hillary Clinton wird als machtgierig und berechnend denunziert.

Die Bewunderung ist für Michelle Obama reserviert. Für eine Frau, die sich als First Lady um fettleibige Kinder, Gemüseanbau und die Bildung von Mädchen kümmerte. Und das alles – ganz unbestritten – mit Stil, Lässigkeit und Humor verband. Und, ja, auch mit klugen Reden. Michelle Obama ist die bessere – First Lady.

Was sagt das eigentlich über eine Gesellschaft, wenn ein Gemüsegarten und knackige Oberarme mehr wertgeschätzt werden als jahrzehntelanges politisches Engagement und ein detailliertes Wahlprogramm? Ist es Ignoranz, die aus dieser Haltung spricht? Nein, es ist die pure Verachtung. Politik? Danke, ich gucke schon House of Cards.

Es passt ins Bild, dass vor allem zwei Aussagen in den bekannt gewordenen E‑Mails von Hillary Clinton angeprangert wurden. Die erste: Ein Politiker muss manchmal öffentlich anders reden, um seinen Verhandlungsspielraum intern nicht einzuschränken. Zweitens: Politik ist wie Wurst machen – ein Gewürge zwar, aber am Ende kommt was Brauchbares raus. Politische Realität. Aber das Publikum wendet sich entsetzt ab. Und Michelle Obama zu.

Michelle Obama, so die Erzählung der Medien, ist die erfrischende Außenseiterin, die nichts mit dem Establishment zu tun hat, die dort authentisch ist, wo Clinton taktiert. Doch es ist eine gefährliche Erzählung. Sie erinnert an den Aufstieg von Donald Trump: Was dem liberalen, veganen Großstädter seine Michelle, ist dem wütenden männlichen Redneck sein Donald. Die eine verspricht Reinheit. Der andere verspricht reinen Tisch. Beides ist eine Illusion.

Kein Wunder, dass nur eine Gruppe treu zu Hillary steht: ihre Altersgenossinnen. Frauen, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man für das Selbstverständliche kämpfen muss. Weil es nicht selbstverständlich ist. Sie wissen, dass das Leben etwas anderes ist als eine gute Erzählung. Und verstehen, wieso eine Frau, die nach oben will, sich verschließt. Weil sie doppelt so hart arbeiten muss. Während ihr jemand auf den Hintern starrt.