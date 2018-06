Oft hat sich die CSU in der Vergangenheit so aufgeführt, als gäbe es unter den deutschen Parteien keine wichtigere. An der Schwelle zum Wahljahr 2017 könnte das sogar stimmen. Der Aufschwung des Rechtspopulismus hat die CSU in die Schlüsselrolle katapultiert, die sie immer schon für sich beanspruchte. Ob sich rechts von der Union eine Partei auf Dauer etabliert, vor allem aber, wie weit eine solche Partei in die gesellschaftliche Mitte vordringt, das hängt nun wirklich maßgeblich von der CSU ab.

Nicht die von Angela Merkel geprägte CDU und schon gar nicht eine rot-rot-grüne Alternative können die wachsende Zahl frustrierter, verunsicherter, wütender Bürger binden, die sich heute nach rechts wenden. Das war seit je Aufgabe der Christsozialen. Mit derber, rechtskonservativer Rhetorik und effizientem Pragmatismus ist ihnen das lange Zeit gelungen.

Doch ausgerechnet jetzt, wo die Überzeugungskraft des politischen Systems schwindet, ist auch die CSU nicht sonderlich gut aufgestellt. Unbeschadet ihrer Dominanz in Bayern, hat die Partei in der Ära Merkel viel von ihrer nationalen Ausstrahlung eingebüßt. Schon lange bevor die populistischen Aufsteiger ihr die Hoheit im rechten Sektor streitig gemacht haben, begann die CSU zu schwächeln. Seehofers wilde Vorstöße in der Flüchtlingskrise markierten nicht nur den Dissens zur Kanzlerin, sie spiegelten auch die Verunsicherung seiner Partei.

Die einen wollen Probleme lösen, die anderen schlachten sie aus

Will die CSU den Aufstieg der AfD bremsen, muss sie zuerst damit aufhören, die CDU zu ihrem Hauptgegner zu machen. Dass Seehofer, wie er sagt, die "Rattenfänger" und "Dumpfbacken" am rechten Rand bekämpfen will, blieb dem breiten Publikum lange verborgen, weil die spektakulärsten Invektiven der eigenen Kanzlerin galten. Künftig sollte die legitime Kritik an der Flüchtlingspolitik, die Forderung nach Kontrolle, Begrenzung, Reduktion nicht mehr klingen, als konkurrierte die CSU mit der AfD um die schärfsten Parolen.

Stattdessen muss die CSU, wo immer sie Missstände anprangert, die auch AfD-Sympathisanten umtreiben, die Differenz zu den Populisten umso deutlicher machen. Probleme aufzugreifen, um sie zu lösen, statt sie auszuschlachten – das unterscheidet seriöse Rechtskonservative von verschlagenen Populisten. In der Tat kann die CSU für sich beanspruchen, dass sie Krisen nicht beschwören, sondern bewältigen will. In keinem anderen Bundesland war vor einem Jahr der Ansturm der Flüchtlinge so groß wie in Bayern. Doch während die CSU landauf, landab den staatlichen Kontrollverlust beklagte, organisierte sie still und leise eine logistische Meisterleistung und brachte zugleich das umfangreichste Integrationsprogramm aller Bundesländer auf den Weg. Wenn der Slogan "Wir schaffen das" nicht schon vergeben gewesen wäre, die CSU hätte damit werben können.

Doch selbst eindrucksvolle bayerische Erfolge werden kaum reichen, der AfD Paroli zu bieten. Vor allem im Bund muss sich die CSU neu orientieren. Sie hat Berlin zu lange wie eine Nebenbühne bespielt, hat Schlüsselressorts aufgegeben oder sich bei Randthemen verkämpft. Wenn sie wieder Autorität bis ins rechte Spektrum hinein entwickeln will, muss sie ihren nationalen Einfluss ausweiten. Seehofers Vorstoß, den nächsten CSU-Vorsitzenden nicht mehr in der Münchner Staatskanzlei, sondern am Berliner Kabinettstisch anzusiedeln, verweist bereits auf die Neujustierung des künftigen Engagements.

Auch weiterhin bleibt Bayern der Garant für die übergreifenden Ambitionen der CSU. Dennoch sollte sich die Partei von ihrer Fixierung auf die absolute Mehrheit lösen. Sie wird auf Dauer nicht zu halten sein. Gerade weil die CSU im Kampf mit den neuen Rechten ihre humanen, rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätze nicht zur Disposition stellen kann, wird sie den verhetzten Teil des rechten Reservoirs nicht erreichen. So geht es heute in Bayern wie im Bund kaum mehr darum, die AfD zu verhindern. Realistischer wäre ein Containment gegen rechts, das die Mitte gegen die populistische Versuchung immunisiert.

Die CSU wird nicht länger jeden ihrer Züge danach ausrichten können, ob er ihrer Alleinherrschaft in Bayern zuträglich ist. Als Regionalpartei mit nationalem Nebenengagement ging das vielleicht. Doch im Kampf um die politische Hegemonie im Land spielt die CSU plötzlich eine Hauptrolle. Die muss sie nun ausfüllen.

