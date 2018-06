Anita Fetz ist SP-Ständerätin in Basel. © privat

Bitte verzeihen Sie mir, liebe Leserinnen, liebe Leser, diese Nachtrags-Kolumne. Ich weiß, die Wahlen in Basel-Stadt fanden bereits vor zweieinhalb Wochen statt. Aber in der Restschweiz hat man scheinbar nicht verstanden, was bei uns wirklich geschah. Der Tages Anzeiger schrieb von einem "Linksrutsch", andere Zeitungen von einem "rot-grünen Triumph". Erklären lassen sich diese Schlagzeilen nur, weil dieselben Medien im Vorfeld eine Machtübernahme der Rechten vorhergesagt hatten. Es war ein selbstreferenzielles Rauschen im Blätterwald, kräftig befeuert von Blochers Basler Zeitung, deren Zürcher Chefredakteur bis heute nicht begriffen hat, wie Basel wirklich tickt.

Der Wahlausgang war kein "Linksrutsch", sondern eine gewaltige Klatsche der bürgerlichen Wählerschaft gegen den Schulterschluss ihrer Parteioberen mit der SVP – und das hat seine Gründe.

Die Basel-Städter sehen im Nachbarkanton, was bei einem Zusammengehen der Bürgerlichen mit der SVP passiert. Die Finanzen sind völlig aus dem Lot, an allen Ecken und Enden wird gespart, die gebetsmühlenartig angekündigte Wirtschaftsoffensive floppt, der öffentliche Verkehr wird zusammengestrichen. Kurzum: Der einst wohlhabende und – unter einer bürgerlichen Mehrheit – fortschrittliche Landkanton wird an die Wand gefahren.

In Basel-Stadt hingegen ist die Regierung rot und sind die Finanzen schwarz. Die Steuern für die unteren und mittleren Einkommen wurden gesenkt. Wenn die Wirtschaft floriert, soll auch die Bevölkerung profitieren.

Dann war das bürgerliche Kandidatenticket eine reine Männerriege, Marke Schwiegermuttertraum, aber ohne inhaltliches Profil. (Und das in einem Kanton, der zwei Jahre zuvor eine Frauenquote für öffentliche Verwaltungsräte mit 57 Prozent Ja-Stimmen angenommen hat.) Das Quartett sollte mit gemeinsamem Baden und Velofahren einen Aufbruch symbolisieren, als ob Regierungswahlen eine Castingshow wären. Ob so viel männlicher Selbstüberschätzung kann frau nur staunen. Auch Schwiegermütter wollen 2016 mehr Frauenpower in der Politik. Darum schaffte es die neue grüne Kandidatin gleich im ersten Wahlgang in die Regierung.

Am stärksten ins Gewicht aber fiel in diesem Wahlkampf, dass die bürgerlichen Parteien selber nicht mehr wussten, wer ihre Wähler eigentlich sind – und was sie von ihnen erwarten.

1. Entgegen einem landläufigen Vorurteil sind nicht alle Basler reich: Die Hälfte hat ein Einkommen, das unter dem Schweizer Durchschnitt liegt. 2. Der durchschnittliche Basler Linke ist ebenso wenig ein Betonkopf wie der durchschnittliche Basler Bürgerliche. 3. Der Basler Politik-Stil setzt nicht auf Ausgrenzung, sondern Kooperation. Das war schon so, als die Bürgerlichen die Mehrheit hatten, auch damals waren beide Lager im Parlament etwa gleich stark – und gleisten gemeinsam eine fortschrittliche Drogenpolitik auf. 4. Zur Basler DNA gehören auch historische Werte: der Humanismus (vielen Dank, Erasmus von Rotterdam!), das soziale Gewissen (ein Überbleibsel aus dem roten Industrie-Basel) und das Gespür für Öko-Themen (wir haben das AKW Kaiseraugst verhindert, und der Gestank aus Schweizerhalle hat uns in der Nase gestochen).

Die Schweizer Städte sind die Wirtschaftsmotoren des Landes. Sie wollen ökologisch, offen und sozial sein, sie wollen solide Finanzen, gute Bildungsinstitutionen und eine hohe Lebensqualität bieten. Weil sie wissen: Ohne all das wird es in Zukunft nicht gehen.

In Basel ist dieses Bewusstsein besonders ausgeprägt. Der Kanton ist wegen seiner Kleinheit und Enge noch stärker eine Schicksalsgemeinschaft als die Schweiz. Eine Befehlsausgaben-Politik à la SVP erträgt es da nicht.