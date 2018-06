Inhalt Seite 1 — Das gefiel dem Chamäleon Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er kleidete seine Freunde glamourös ein, um in der Maskerade ihren wahren Charakter zu enthüllen. Er wollte eine Galerie sein und alle Leute, die er kannte, zum Teil seiner Show machen: So sah David Bowie den Pop-Art-Künstler Andy Warhol, den er 1971 in New York City kennengelernt hatte. "Andy Warhol looks a scream, Hang him on my wall, Andy Warhol, Silver Screen", heißt es auf der LP Hunky Dory.

Warhol, der zwischen Underground und Mainstream navigierte, war eine Schlüsselfigur für David Bowie, der zeit seines Lebens immer wieder betonte, dass Kunst für ihn ein Grundnahrungsmittel sei. Im Jahr 1996 verkörperte er den wortkargen Provokateur mit Silberperücke und angestrengter Mimik in dem biografischen Film Basquiat von Julian Schnabel sogar selbst.

An seine Wand gehängt hat er ihn trotzdem nie: Unter den 400 Werken aus Bowies Privatsammlung, die vom 10. November an von Sotheby’s in London drei Tage lang zur Auktion angeboten werden, befindet sich kein einziger Warhol. Dafür aber zwei Arbeiten von dessen ehemaligem Fanboy und späterem Kollaborateur Jean-Michel Basquiat, der den müde gewordenen Meister in seinen letzten Lebensjahren mit frischer Energie versorgte und etliche großformatige Gemälde gemeinsam mit ihm schuf. Bowie hatte sie gekauft, kurz bevor er als Film-Warhol in engen Kontakt mit dem Werk des einstigen Graffiti-Künstlers gekommen war.

Vor allem das Gemälde Air Power mit seinen stilisierten Schrumpfköpfen und rätselhaften Piktogrammen ist ein geradezu emblematischer Basquiat und mit einem Schätzpreis von 2,5 bis 3,5 Millionen Pfund das teuerste Werk der Auktion. Darüber hinaus aber, und das ist eine Überraschung, gibt es in der Bowie Collection kaum Pop-Art oder Post-Graffiti-Kunst. Wenn es poppig sein darf, dann vor allem im Bereich Design, das in der dritten Tranche der Verkaufsshow ausgelobt wird: David Bowie hatte ein Faible für das Memphis-Design der 1980er Jahre und für die verrückten Formerfindungen von Ettore Sottsass wie die aus kleinteiligen Elementen komponierte, vielarmige Lampe Ashoka mit einem Ausrufungspreis von 800 bis 1.200 Pfund.

Ein besonders exaltiertes Stück ist die aus den 1960er Jahren stammende Stereoanlage RR 126 Radiophonograph, die 1965 von den Brüdern Pier Giacomo und Achille Castiglioni für Brionvega entworfen worden war und mit den wie Ohren an den Seiten befestigten Lautsprechern und Kontrollknöpfen und Displays, die ein Gesicht formen, eine anthropomorphe Ausstrahlung hat. Doch Bowie begeisterte sich in diesem Fall nicht nur für den Retro-Charme, sondern ließ das Gerät nachrüsten: Er konnte damit seine raren Vinylplatten digitalisieren.

Auch deutsche Expressionisten hatte der Popstar für seine Sammlung erworben

Wenn man die Kunstsammlung eines Popmusikers, der für seine chamäleonhafte Verwandlungslust und für seine musikstilistische Unberechenbarkeit bekannt ist, einer genauen Investigation unterzieht, liegt die Versuchung nahe, Echos des Werkes auch in der gesammelten Kunst zu suchen. Und zumindest was den Eklektizismus betrifft, entspricht die Kollektion ganz und gar Bowies künstlerischer Sensibilität, die schon mit der Maxime anything goes operierte, als von Postmoderne noch lange nicht die Rede war: Man findet Werke des deutschen Expressionismus ebenso wie englische Kunst von David Bomberg bis Damien Hirst, Mixed-Media-Assemblagen aus dem Südafrika der Post-Apartheid-Epoche und Art brut aus Österreich: David Bowie hatte gemeinsam mit Brian Eno 1994 vor der Produktion des Albums Outside das Haus der Künstler in Klosterneuburg bei Wien besucht, wo psychisch Kranke unter der Anleitung des Psychiaters Leo Navratil malten, und erstand dort Werke von Johann Fischer, August Walla und Oswald Tschirtner, die jetzt überwiegend im niedrigpreisigen Bereich zwischen 800 und 3.000 Pfund angeboten werden.