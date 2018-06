Kann Donald Trump noch Präsident werden? Kann er, ja. Aber es ist ziemlich unwahrscheinlich. In diesem US-Wahlkampf hat es immer wieder hektische Ausschläge in den Umfrageergebnissen gegeben, mal für das eine Lager, mal für das andere, doch der strukturelle Rückstand von Trump auf Hillary Clinton hat sich jeweils nur marginal verändert.

Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe am Dienstagabend sah es nicht so aus, als werde die neueste Wendung in Clintons ewiger E-Mail-Affäre daran etwas ändern. Das ist auch keine große Überraschung: Wer Clinton bislang favorisierte, wird wegen der neuen Untersuchungen der Ermittler kaum plötzlich Trump für den besseren Präsidenten halten. Die allermeisten Wähler haben ihre Urteile und Überzeugungen schon vor Wochen, wenn nicht vor Monaten zementiert. Die Zahl der Unentschlossenen wird täglich kleiner.

Darauf deuten auch die Berichte aus den US-Bundesstaaten hin, in denen die Wahllokale schon seit mehreren Tagen geöffnet sind. Selten haben so viele Amerikaner die Möglichkeit des early voting genutzt wie in diesem Jahr, und Nachwahlbefragungen deuten auf einen klaren Vorsprung der Demokraten hin. Zudem ist die Wahlbeteiligung unter den Hispanics, die Trump mehrfach beleidigt hatte, drastisch angestiegen, jedenfalls unter den Frühwählern. Für Clinton ein gutes Zeichen.

Für einen Wahlsieg Trumps müsste viel zusammenkommen, er braucht eine geradezu perfekte Kombination von Faktoren, sonst hat er keine Chance. Seine treuesten Wähler, weiße Männer aus der Unterschicht, müssten massenhaft wählen gehen, weitaus mehr als bei früheren Wahlen. Schwarze und Latinos, die ihm ablehnend bis feindlich gegenüberstehen, müssten ebenso massenhaft zu Hause bleiben. Weiße Frauen mit akademischer Bildung, die von Trumps Sexismus abgestoßen wurden, müssten ihre Empörung runterschlucken und doch für ihn stimmen. Viele, viele Clinton-Anhänger müssten frustriert aufgeben und nicht zur Wahl gehen.

Und das alles müsste nicht hier und da in den Vereinigten Staaten passieren, sondern exakt in den Bundesstaaten, die wegen des föderalen US-Wahlsystems entscheidend sind, in den sogenannten swing states, vor allem in Iowa, North Carolina, Ohio und Florida.

Gleichzeitig müsste Trump alle traditionellen Hochburgen seiner Partei verteidigen. Auch das ist gar nicht sicher. Im stark mormonisch geprägten Utah beispielsweise, eigentlich eine Festung der Republikaner, hat sich ein unabhängiger Kandidat, Evan McMullin, selbst Mormone, gefährlich nah an Trump herangeschoben. Den tiefreligiösen Mormonen ist Trumps Charakter und Lebenswandel ein Graus, auf ihre Unterstützung kann er nicht automatisch zählen.

Zudem gibt es Berichte darüber, dass treue Großspender der Republikaner ihr Geld von Trumps Kampagne abziehen und lieber in die parallel laufenden Wahlkämpfe für den Kongress investieren, um einer als unvermeidlich angesehenen Präsidentin Clinton wenigstens starken Widerstand in Senat und Repräsentantenhaus entgegenzusetzen.

Klar, es kann auch noch alles anders kommen. Den Brexit hat fast niemand für möglich gehalten; dass Trump überhaupt nominiert würde, galt lange als ausgeschlossen. Denkbar also, dass die Meinungsforscher durchweg falschliegen, dass alle Erfahrungswerte früherer Wahlen in die Irre führen, dass sogar der Instinkt der republikanischen Großspender trügt. Nur ist das eben auch nicht sehr wahrscheinlich.

Sehr viel mehr spricht dafür, dass Hillary Clinton die Wahl am kommenden Dienstag mit einem komfortablen, aber nicht überwältigenden Vorsprung gewinnt. Der eine oder andere swing state könnte das Lager wechseln, doch im Wesentlichen dürfte das Ergebnis dem der Wahlen von 2004 und 2008 gleichen.

Das allerdings wäre nach diesen Monaten voller Hass und Hysterie, voller absurder Wendungen und dramatischer Momente auch eine Überraschung.

Womöglich sind eben die langen Linien, die großen sozialen und demografischen Trends für den Ausgang der amerikanischen Wahlen doch wesentlich wichtiger als alle Aufgeregtheiten des Wahlkampfs.