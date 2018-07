Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 46 vom 3.11.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Kann das sein? Da baut man einen Kulturtempel, der in Anspruch, Bauzeit und Kosten seinesgleichen sucht. Und dann stellt der beflissene Besucher in spe fest, dass er diese Stätte nur unter Entbehrungen wird erreichen können, wenn überhaupt.

Sicher, die Philharmonie ist auf drei Seiten von Wasser umgeben, aber die Anfahrt per Auto wird noch komplizierter, weil der zum Musikhaus führende Kaiserkai künftig vor Veranstaltungen gesperrt wird: Anwohner fürchten ein Verkehrschaos. Dieses wird dann auf dem einzig verbliebenen Zufahrtsweg entstehen, der nagelneuen Mahatma-Gandhi-Klappbrücke. Die versagte schon beim Hafengeburtstag; wer weiß, wie es angesichts der weltbesten Solisten und Orchester sein wird.

Vielleicht sagen Sie nun: Auto, das ist doch so was von gestern! Und selbst wenn man sich und seine Abendgarderobe nicht auf dem Rad mit gebleckten Zähnen dem waagerechten Eisregen aussetzen mag – es gibt doch einen Bus! Schon. Leider hält er auf der anderen Seite der bewussten Brücke. Und die U-Bahn fährt zwar quasi direkt unter dem Gebäude durch. Aber die Haltestelle Überseequartier ist weit weg, und auch vom Baumwall sind es noch etwa 450 Meter. Vielleicht reisen die happy few hier bald per Boot-Shuttle oder Drohne an, doch umweltbewussten Kulturbeflissenen bleibt er nicht erspart, der Marsch über die Brücke und die Ankunft mit nassen Klamotten. Wie kann es sein, dass Hamburg im Ausland gerade aus Leibeskräften die Werbetrommel rührt und auf einige Hunderttausend zusätzliche Besucher hofft, die wegen der Elbphilharmonie kommen – diese jedoch vielleicht gar nicht erreichen können?

Aber das macht nichts. Denn wenn all die Leute schon hier sind, geben sie ihr Geld halt für etwas anderes aus: für Shopping, Museen, Labskaus, Zweithaar. Sie kurbeln unsere Wirtschaft an. Kurz: Wenn die Elbphilharmonie nicht schon so unerreichbar wäre, man müsste sich glatt etwas einfallen lassen. Oder hat man das etwa schon?