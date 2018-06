Es ist schwierig, über das Älterwerden zu sprechen. Die persönliche Erfahrung, kompliziert genug, ist eingebettet in einen mächtigen gesellschaftlichen Diskurs. Altern, das war einst ein still erduldeter biologischer Prozess. Heute hingegen wimmelt es von Büchern über das Altern, männliches wie weibliches. Und wir altern auch immer früher: Die Entdeckung der quarterlife crisis verwies auf ein Vanitas-Gefühl bereits unter Twens.

Dennoch kann all das nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Sprechen über das Älterwerden mitnichten selbstverständlich geworden ist: Darüber reden ist immer noch etwas anderes als darüber lesen. Es ist die Intimität, das eminent Persönliche, was für verständliche Hemmungen sorgt. Die Dichterin und Schriftstellerin Ulrike Draesner hat jetzt dennoch ein Experiment gewagt und spricht über ihr Älterwerden als Frau, genauer: als Frau in den Wechseljahren. Das für erzählte Leben und Gedankengänge zu Recht gepriesene Label Supposé hat daraus ein Hörbuch gemacht, unter dem leise ironischen Titel Happy Aging.

Zunächst mag es seltsam anmuten, dass ausgerechnet eine dynamische Intellektuelle und vielfach preisgekrönte, 1962 geborene Autorin über ihre Wechseljahre spricht. Draesners Erzählen, mal ernst, mal ironisch, mit intensiver, naher Stimme, funktioniert wie eine Erkundung des eigenen Ichs, intim, in verblüffender Offenherzigkeit, aber theoretisch rückgekoppelt an moderne Weiblichkeitsvorstellungen. Sie berichtet von Datingportal-Erlebnissen und ihrem rational nicht steuerbaren "Beuteschema", in dem für sie als "unglaublich schlimmen weiblichen Macho" ältere Männer nicht vorkommen. Sie beschreibt die Veränderungen über mehrere Jahre, die in dieser Dauer etwas Besonderes seien: "Mich erinnert es schon manchmal an die Pubertät." Dazu die seelisch-körperlichen Mutationen und Probleme, das Ende der Fruchtbarkeit, das ewige "Wer bist du, zu wem wirst du?", die Depressionen und Schlafstörungen. Am stärksten hallt vielleicht der Moment nach, in dem Draesner von einer Fehlgeburt erzählt und daraus überzeugend eine Leiblichkeitswahrnehmung herleitet: "In entscheidenden Situationen war ich allein mit der Erfahrung des weiblichen Körpers."

Happy Aging. Ulrike Draesner erzählt ihre Wechseljahre. Supposé, Berlin 2016; 2 CDs, 150 Min., 24,– €