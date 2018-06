Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Halloween ist nun glücklich und ohne viel Blutvergießen vorübergegangen, man lehnt sich entspannt zurück und glaubt, die Angriffe der Horrorclowns wären ein Ding von gestern. Weit gefehlt. Die Wirtschaft hat ja, um die ökonomisch halb tote Zeit im Herbst zu beleben, die globale Halloweenparty erfunden und dadurch der derzeit tonangebenden School of Zombie Economics zum Durchbruch verholfen. Sich zu verunstalten ist ein zentrales Element dieser Wirtschaftstheorie. So entstand ein netter Volkssport, bei dem eine Gruppe Verunstalteter einen Außenseiter, der nicht verunstaltet ist, zu schockieren trachtet. Das ist wichtig, denn dank dieses Selbstermächtigungseffekts fühlen sich selbst armselige Mitbürger, also die breite Masse, die das Leben stets benachteiligt hat, für einen Augenblick souverän und überlegen. Dadurch wird die Konsumfreude angefacht und folglich die Wirtschaft angekurbelt. Deshalb setzt sich nun langsam die Idee durch, die Angriffe der Clowns auf das ganze Jahr auszudehnen. Das geht auch ganz ohne Maskerade. Etwa durch Hasspostings auf der Facebook-Seite von Hasspolitikern. Dieses verbale Heckenschützentum ist nichts anderes als ein Ventil gefährlich frustrierter Clowns. Ein hochrangiger Jurist meinte unlängst: "Das Strafrecht bestraft Leute nicht dafür, was sie sind oder denken, sondern dafür, was sie machen." Brandstiftung ist strafbar, da es sich um eine Tat handelt. Bei verbaler Brandstiftung ist das schon schwieriger. Macht man sie, oder sagt man sie nur? Wenn also irgendwelche geistig wirren Kürbisköpfe ihr Ganzjahreshalloween zelebrieren, dann machen sie ja de facto nichts, wollen nur spielen. Und auch dafür wird sich sicher ein Jurist finden, der daran nichts findet. Verharmlosung ist ja auch nicht strafbar.