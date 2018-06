Inhalt Seite 1 — "Es wird mehr Beben geben" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Seit Monaten kommt die Erde in Italien nicht zur Ruhe, vor ein paar Tagen gab es erneut ein schweres Beben bei Norcia in Umbrien. Wie halten Sie als Erdbebenforscher sich auf dem Laufenden?

Massimiliano Pittore: Ich habe eine App installiert, die meldet, wenn Beben einer gewissen Stärke passieren. In manchen Gegenden der Welt würde ich mir bei einem Wert von 6,6 auf der Richterskala nicht viele Gedanken machen. Aber in Italien ist das anders.

ZEIT: Warum?

Pittore: Im August wurde die Stadt Amatrice zerstört, und normalerweise ebben die Nachbeben innerhalb weniger Tage oder Wochen ab. Was wir nun erleben, ist kein Nachbeben, sondern ein seismisches Kapitel innerhalb einer ganzen Serie. Das jüngste Beben kam zwar nicht unerwartet, aber selbst für mich ist es schwer, nicht jedes Mal von so einer Katastrophe überrascht zu sein. Es wird riesig viel Energie frei, die großen Schaden anrichtet.

ZEIT: Warum kommen die Beben immer in Gruppen?

Pittore: Die Geologie in der Region ist sehr komplex. Weil sich in Mittelitalien die afrikanische Kontinentalplatte unter die europäische schiebt, steht der ganze Boden in der Region unter Spannung. Ein einzelnes größeres Beben – wie etwa das von L’Aquila 2009 – kann zwar diese Spannung lokal lösen. Doch dann baut diese sich anderswo auf und löst dort das nächste Beben aus. Es entsteht ein richtiger Dominoeffekt, bei dem die verschiedenen Beben miteinander in Verbindung stehen, ohne dass der genaue Zusammenhang klar ist.

ZEIT: Wird man den Hergang jemals präzise rekonstruieren können?

Pittore: Daran arbeiten Geologen im Moment, wir werden in nächster Zeit mehr und mehr über die Vorgänge in der Erde lernen. Nur bei der Voraussage wird das leider kaum helfen.

ZEIT: In den vergangenen Monaten gab es fünf größere Beben. Das letzte war sogar noch stärker als jenes vom August. Wie schlimm ist die Zerstörung?

Pittore: Die Serie hat gewaltigen Schaden an Gebäuden und den Kulturschätzen der Region angerichtet. Viele Menschen können schon seit dem ersten Beben im August nicht mehr in ihren Häusern leben, viele haben die Region verlassen. Sie haben zu viel Angst. Es wird lange dauern, alle Gebäude daraufhin zu überprüfen, ob sie noch bewohn- oder benutzbar sind. Wir reden über Hunderttausende von Häusern! Das wird Monate dauern.

ZEIT: Was heißt das für den kommenden Winter?

Pittore: Viele Dörfer liegen abgeschieden und hoch in den Bergen. Das macht es nicht einfacher. Was mir Mut macht: Ich war im September dort, um Gebäude zu untersuchen, und habe gesehen, wie professionell die Behörden dort gearbeitet haben. Sie wussten ja, dass so etwas jederzeit passieren kann. Die staatlichen Stellen für Zivilschutz und Umwelt, Armee, Feuerwehr und Krankenhäuser, alle haben gut reagiert. Die Leute vor Ort erkennen das und kooperieren.

ZEIT: Geht das überhaupt – sich auf eine Katastrophe vorzubereiten?

Pittore: Genau das hat das letzte Beben gezeigt. Die Mechanismen und Notfallprotokolle wurden angewandt, die logistischen Abläufe waren eingespielt, die Helfer vorbereitet, die Bewohner haben die Warnungen ernst genommen und sind nach den ersten Erschütterungen nicht mehr im Haus geblieben. Das ist auch ein Grund, warum jetzt niemand ums Leben gekommen ist, obwohl das Beben so stark war. Trotzdem leiden die Menschen unter der erneuten Zerstörung natürlich sehr. Und in ihre Heimat können die meisten auch noch nicht zurück.

ZEIT: Wieso nicht?

Pittore: Man muss sich vor Augen halten, dass die Gebäudesubstanz in vielen Gebieten schwer beschädigt ist. Schon ein kleines Beben kann Dinge wirklich kompliziert machen. Viele Menschen sind jetzt in Hotels an der Küste untergebracht. Es ist keine einfache Entscheidung, sein Haus, seinen Besitz, auch seine Tiere zurückzulassen. Aber das ist das sicherste, solange die seismische Aktivität in der Region anhält. Und das wird mit Sicherheit noch Wochen so bleiben.

ZEIT: Wie haben Sie vor Ort die Menschen erlebt? Wie gehen sie mit dem Risiko um, dass die Erde jederzeit wieder beben könnte?