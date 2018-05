Lieber Manfred Krug,

es ist jetzt zu spät, mein Brief kann Sie nicht mehr erreichen, und trotzdem konnte ich nicht anders, als Ihnen diese Zeilen zu schreiben, die ich Ihnen schon viel früher hätte schreiben sollen. Aber nie zu schreiben wagte. Allein weil ich nicht genau wusste, wie ich Sie ansprechen sollte. Sie schienen mir so vertraut, wie ein Freund, der immer da war. Es kommt mir falsch vor, Sie zu siezen. Andererseits kennen wir uns nicht. Und uns trennen vier Jahrzehnte, ich bin 1979 geboren.

Als ich vergangene Woche – seit Langem mal wieder – von Ihnen hörte, legte ich alles beiseite. Mein Tag konnte nicht einfach so weitergehen. Also saß ich da. Und versuchte, die Worte auf meinem Bildschirm zu verstehen: "Der Krug ist gebrochen", schrieb Bild . Diese Nachricht erwischte mich kalt. Ich benötigte dringend Trost. Also ging ich zu meinem Rollschrank aus Holz, in dem irgendwo auch Ihre Platten standen.

Zuerst suchte ich verzweifelt bei den deutschsprachigen Interpreten. Vergebens. Besonders Ihre letzten vier Amiga-Alben wie Greens oder Das war nur ein Moment hatte ich in guter Erinnerung. Es brauchte etwas Zeit, bis ich sie endlich fand, bei den Swing-Legenden, zwischen Sammy Davis Jr. und Frank Sinatra. Unbewusst hatte ich sie wohl einmal hier einsortiert. Vollkommen zu Recht natürlich. Sie gehören in diese Reihe. Denn Sie waren ein Crooner mit Herz, der Jazzer mit der ruppigen Wärme in der Stimme, die coolste Sau der DDR.

Es mag ungewöhnlich klingen, aber ich bin nicht mit Ihren Filmen erwachsen geworden, sondern mit Ihren Liedern. Sie waren mir über viele Jahre ein verlässlicher Begleiter bei Kummer. Das erste Mal hörte ich Gestern war der Ball oder Hör auf! in den neunziger Jahren. Mit Anfang 20. Eine Bekannte hatte mir Ihr Frühwerk vorbeigebracht, als ich im tiefen Jammertal des Selbstmitleids zu versumpfen drohte. Meine Freundin hatte mich sitzen lassen. Gleich die ersten Takte von Du sagtest leider nur "Gut Nacht" zogen mich sofort in den Bann, dieses peitschende Klaviersolo, die Streicher, die Emotionen. Mit diesem Lied lehrten Sie mich, die Ablehnung einer Angebeteten mit Würde zu nehmen. Das fand ich stark: "Du sagtest leider nur ›Gut Nacht‹ und sahst mich schräg von oben an. Ich hätt dich gern nach Haus gebracht, doch du erzähltest nur von einem anderen Mann."

Und gleich ein paar Songs später rüttelten Sie mich wach; erinnerten den unglücklichen Mann in mir daran, dass wieder andere Zeiten kommen. Ich kenne keinen zweiten Musiker, der den Zauber jenes besonderen Moments, in dem zwei Menschen sich kennenlernen, besser in Musik verwandeln konnte als Sie: "Gestern war der Ball, da sah ich zum ersten Mal dich und deinen Gang, mir wurde bang und bänger."

Sie sangen über alles, was junge Menschen beschäftigt. Was mich beschäftigte: Unsicherheit. Liebe. Leben. Das war nie kitschig. Vielmehr schien mir zum ersten Mal jemand da zu sein, der voller Lebenslust Antworten auf meine Fragen hatte: Wie spreche ich dieses wunderbare Mädchen nur an? Wie gehe ich damit um, dass ich verliebt bin – sie aber nur Augen für einen anderen hat? Wie erkläre ich ihr, dass ich eine andere geküsst habe? Was mache ich, wenn ich sie mit einem anderen sehe?

Später hörte ich auch Ihre anderen Alben, und wie Sie Que será so intensiv wie kein anderer hauchten. Wie Sie in den Siebzigern im Osten über New York sangen und Parlez moi d’amour. Ihre Texte waren voll selbstironischem Witz. Verspielt, progressiv, albern. Als ich vor wenigen Tagen in meiner Küche saß und diese über 40 Jahre alten Songs noch einmal hörte, spürte ich fast körperlich das pralle Leben, das in ihnen steckt. Als Unser Abend war wunderbar anlief, musste ich weinen. Weinen vor Glück, dass es da draußen jemanden gegeben hat, der mich verstanden hat. Und weinen aus Schmerz über Ihren Tod, in diesem an Abschieden nicht armen Jahr.

Da fiel mir ein, wie ich Sie doch einmal persönlich traf. Vor Jahren nahm ich allen Mut zusammen und trat nach einer Lesung im Berliner Kino Babylon an Ihren Tisch. Ich stotterte, wie fantastisch ich Ihre Musik fände, Sie schauten mich an und scherzten: "Sie haben einen guten Geschmack, junger Mann."

Dann musste ich daran denken, wie meine Oma mir viele Jahre lang von einem Ihrer Open-Air-Konzerte vorgeschwärmt hat, auf der Rollschuhbahn in Naumburg, für meine Oma war es ein unvergesslicher Abend. Ja: Sie waren ein besonderer Mensch. Und wer Sie nur als Brummi-Manne auf Achse kennt, als altväterlichen Tatort- Ermittler oder als Werbefigur aus der Telekom-Reklame, der kennt Sie nicht wirklich.

Der DDR wurden Sie irgendwann lästig. Die leisen kleinen Männer in ihren grauen Anzügen kamen nicht klar mit Ihrer wilden, lauten Art. Ihr starker Charakter wurde zum Problem für diesen in Wahrheit schwachen Staat. Denn Sie machten keine Kompromisse, gingen nie unter Ihren eigenen Anspruch. Dafür legten Sie sich auch mit denen an, die sich für mächtig hielten. Es folgten Auftrittsverbote, Sie bekamen keine Rollen mehr, die Stasi bespitzelte Sie. Trotzdem blieben Sie standhaft. Die Loyalität zu ihrem Gewissen war größer als die zu einem Staat.

Wie wichtig es ist, seinen Idealen zu folgen, das lernte ich aus Ihrer Musik. Zwischen den Zeilen versteckten Ihr Arrangeur Klaus Fischer und Ihr Texter Clemens Kerber schon 1971 die Hoffnung auf Veränderung in diesem erstarrenden Land. Und Sie sangen diese Worte so ehrlich und aufrichtig. Jeder verstand die Metapher damals, verpackt in ein Liebeslied: "Und es bleibt uns die Hoffnung, die Zeit wird eines Tages zu Ende sein." Sechs Jahre später packten Sie ein paar Sachen in Ihren silbergrauen Mercedes 240D/8 und hauten ab in den Westen.

Jetzt sind Sie für immer abgehauen. Sie werden fehlen. Aber Ihre Musik wird bleiben. Danke für alles, Manfred Krug!

Ihr Christian Fuchs