Leidenschaftliche Emotionen sind mir selbst nicht fremd. Man kommt mir aber heute zu schnell mit dem Totschlagargument, wie armselig ein Leben ohne ungebremste Gefühlsausbrüche wäre und dass dem modernen Fußball ja ohnehin authentische Typen fehlten.

Der Leverkusener Trainer Roger Schmidt ist ein intelligenter Mann, er wusste, dass er unter besonderer Beobachtung stand, als er sich mit dem Hoffenheimer Trainer Julian Nagelsmann anlegte. Wenn das Spiel nicht so läuft, wie er es sich wünscht, dann rastet Schmidt leicht aus. Natürlich ist Fußball eine hochemotionale Szene – es gibt jedoch Regeln, ohne die sich Chaos ausbreiten würde. Wer von sich weiß, dass er im Getümmel die Fassung verliert, der muss sich einen Maulkorb auferlegen. Leverkusens Trainer hat einen jungen Kollegen, der neu ist in der Bundesliga, angeschnauzt und ihm unterstellt, er glaube, den Fußball erfunden zu haben. Ich frage mich: Hätte sich Schmidt auch getraut, jemanden wie Pep Guardiola oder Carlo Ancelotti so anzufahren?

Roger Schmidt und sein Verteidiger Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, sind mir hochsympathisch, aber sie haben Vorbildfunktion, und ihr Verhalten strahlt auch auf den Amateurbereich aus. An der Seitenlinie finden keine Lauschangriffe mit versteckten Kameras statt, jeder Trainer weiß Bescheid, dass er dort einen gläsernen Job ausübt.

Aber: Roger Schmidt platzt leicht die Hutschnur, und genau deshalb hat ihn Rudi Völler nach Leverkusen geholt. Beim Werkssportclub legt sich allzu oft Saturiertheit wie Mehltau über die Mannschaft, und diese Truppe braucht einen Typen wie Schmidt, um nicht in Agonie zu verfallen.

Sein Bruder im Geiste, Christian Streich, schafft es in Freiburg mit geringen Mitteln, dass auf einer Glatze Locken wachsen. Er macht oft mit grenzwertigen Aktionen Stimmung – das halte ich noch für legitim. Seine Spieler brauchen jemanden, der vorangeht, wie ihr Trainer dies tut. Suspekt sind mir hingegen jene Trainer, die das Raubtier in sich ganz bewusst freilassen – Jürgen Klopp ist zum Beispiel einer von ihnen oder der Coach von Atlético Madrid, Diego Simeone. Erinnern Sie sich an die Szene, in der er anscheinend bewusst einen zweiten Ball ins Spielfeld rollen ließ, um die Partie zu unterbrechen?

Der Ex-Dortmunder Jürgen Klopp bringt gezielt das ganze Stadion auf seine Seite, um so die Schiedsrichter unter Druck zu setzen. José Mourinho und Pep Guardiola beherrschen diese Untugend auch. Mit Roger Schmidts ehrlichen Gefühlsausbrüchen kann ich umgehen – mit denen eines Mourinho oder Guardiola jedoch nicht.