In einem gemütlichen kleinen Nebengelass der königlich-saudischen Gemächer in Riad trifft sich im November 1917 ein wunderliches Paar. Auf den groben Teppichen sitzen ein britischer Gesandter und ein arabischer Stammesführer und plaudern – während Deutsche und Franzosen auf Europas Schlachtfeldern verbluten und Russland im revolutionären Chaos versinkt. Die an diesem Tag begonnene Freundschaft wird schon bald die Großmächte herausfordern: Gemeinsam werden sie einen Herrscher stürzen, das britische Weltreich stören und den wohl größten Handel der Menschheitsgeschichte anbahnen.

Der britische Orientalist Harry St. John Bridger Philby und der saudische Heerführer Abdel Asis ibn Saud sahen sich 1917 zum ersten Mal. Ibn Saud sollte 1932 Saudi-Arabien begründen, den heute mächtigsten arabischen Staat. St. John Philby, als Sohn eines bankrotten Plantagenbetreibers in der britischen Kolonie Ceylon geboren, war einer der schillerndsten Diplomaten und Arabienkenner des britischen Empires. Er war ein Kollege des berühmten Lawrence of Arabia, von dem er sich im Laufe der Zeit wie vom gesamten britischen diplomatischen Dienst entfremdete. Sein einziger Sohn, Kim Philby, wurde später zu einem Sowjetspion im Kalten Krieg, ein Mann mit Stahlnerven, der den britischen Geheimdienst vorführte und beschämte. Die Philbys sind nicht wohlgelitten im englischsprachigen Westen. Verrat im Blut heißt eine Biografie über Vater und Sohn Philby. Der Autor lästert, der Vater sei nach dem Glauben der Saudis Wahhabit, der Sohn nach russischer Manier Bolschewik geworden. Doch damit macht man es sich zu einfach.

St. John Philby war ein zutiefst widersprüchlicher Mensch, der lange brauchte, bis er seine eigentliche Rolle fand. Er war ein konservativer Diplomat und Politiker, der sich zum Sozialisten häutete. Ein Linker, der für einen saudischen Monarchen und amerikanische Ölinteressen arbeitete, ein Pazifist, der mit Waffen handelte, ein Kämpfer für die arabische Sache, der Juden nach Palästina bringen wollte. Vor allem aber war er anfangs ein Kolonialist, der zum glühenden Gegner des britischen Kolonialismus wurde. Und davon handelt diese Geschichte.

Als St. John Philby im November 1917 unter vier Augen mit Ibn Saud auf Arabisch spricht, kommt die Rede sofort auf die Religion. Der saudische Führer sagt, er habe kein Problem mit den Christen, die für ihn ein "Volk des Buches" seien. Solange es dem Islam diene, könne man mit ihnen auch verbündet sein. Ibn Sauds Groll gilt jenen Muslimen, die aus seiner Sicht zu locker mit ihrem Glauben umgehen. Er spricht verächtlich von den Türken und von den Bewohnern des Hedschas, des westlichen Teils der Arabischen Halbinsel am Roten Meer. Im Hedschas residiert der Scherif von Mekka, ein Verbündeter der Briten, den London auserkoren hat, nach dem erwarteten Zerfall des Osmanischen Reiches über die Araber zu herrschen.

Ibn Saud sieht in diesem Mann seinen gefährlichsten Konkurrenten. Es geht um die Führung und die Einheit der arabischen Welt. Ibn Saud beschwert sich, dass der Scherif monatlich 200.000 Pfund von den Briten bekomme, er selbst aber mit 5.000 Pfund abgespeist werde. Philby will ihn überzeugen, den Briten trotzdem zu helfen. Geld kann er nicht bieten. Aber er schlägt vor, dass er mit einer saudischen Karawane durch die Wüste bis in den Hedschas reitet, um mit dem Scherifen zu sprechen und zu demonstrieren, wie weit der Einflussbereich der saudischen Dynastie reiche. Ibn Saud schlägt ein, Philby bricht mit 30 Mann und ausreichend Tabak, Brandy und Chinintabletten auf. Zu Weihnachten 1917 kommt er in Taif beim Scherifen an.

Damals arbeitet Philby als Diplomat noch für die Interessen der britischen Krone. Er glaubt an das Londoner Versprechen, einen einheitlichen arabischen Großstaat schaffen zu wollen, an die Allianz zwischen Engländern und Arabern. Er ruft die Araber auf, sich gegen Sultan und Kalif in Konstantinopel zu erheben, um endlich frei und selbstbestimmt zu leben. Doch mit jedem neuen Schachzug der Londoner Diplomatie begreift Philby: Seine eigene Mission wird Lügen gestraft, die Versprechen werden von Großbritannien gebrochen.

Die Teilungspläne der britischen und französischen Emissäre Mark Sykes und François Georges-Picot von 1916 kehren in neuer Form in den Friedensverträgen für das Osmanische Reich 1920 wieder. Die Balfour-Deklaration ist der frühe Beginn der Teilung Palästinas. Westliche Interessen zerstückeln den jahrhundertealten Traum eines arabischen Staates von Jerusalem bis Mekka, vom Roten Meer bis an den Golf.

Briten und Franzosen bauen sich Satellitenstaaten auf. Sie schaffen das künstliche Gebilde Irak und geben ihm einen fremden König. Sie gründen ein Syrien, das so nie existiert hat. Sie ziehen willkürlich Grenzen, die Stämme, Loyalitäten und Traditionen zerschneiden. Sie setzen Potentaten ein, die das Volk nicht will. Es wird die letzte Epoche des europäischen Kolonialismus sein. Und die koloniale Phase mit den brutalsten Folgen, gemessen an den Konflikten, Aufständen und Bürgerkriegen im Nahen Osten bis heute.