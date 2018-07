Härter, als es Sachsen im vergangenen Monat getroffen hat – härter kann es ein Bundesland eigentlich nicht treffen. Drei Wochen sind vergangen, seit sich Jaber al-Bakr in einer sächsischen Gefängniszelle das Leben nehmen konnte. Drei Wochen, in denen die Anklage gegen diesen Freistaat unerbittlich war. Der stern titelte: Sachsen, ein Trauerspiel. In der ZEIT erschien ein Dossier mit dem Titel: Unter Stümpern.

Das hatte sich Sachsen verdient. Die große Wut ist nun herausgebrüllt. Was bleibt, ist ein irritierendes Gefühl: das Gefühl, dass sich die innersächsische Lage – bemerkenswert schnell – entspannt hat. Dass alle weitermachen wie bisher. Dass die Regierung weiterregiert wie bisher. Dass der Ministerpräsident weiterpräsidiert wie bisher. Dass sich so viel nicht geändert hat. Dass sich so viel wohl nicht ändern wird.

Für viele Beobachter ist klar, wer die Schuld daran trägt, dass alles ist, wie es war: die CDU, die keinen Minister geopfert hat, die nach wenigen Tagen beschloss, dass genug diskutiert sei, und die mit ihrer Unkultur, keine Fehler einzugestehen, erneut durchgekommen ist.

Und die Kritik an dieser CDU ist ja auch berechtigt. Sachsens Union hat kein Interesse daran, ihre Herrschaft infrage zu stellen. So ist das mit einer Partei, die zur Staatspartei geworden ist. Die all ihr Handeln auf den Machterhalt ausgerichtet hat. Die auch die nächsten 25 Jahre regieren will. Doch sich in seiner Kritik auf die CDU zu konzentrieren, immer auf die sächsische Union einzuknüppeln, das ist bequem. Bequem für die CDU, die sich in ihrem Jetzt-erst-recht-Patriotismus einrichten kann. Bequem aber auch für alle anderen.

Es gibt einen Akteur, der es sich, im Windschatten der CDU, besonders bequem gemacht hat. Eine Partei, die sich, immer wenn es brennt in Sachsen, zur moralischen Instanz erklärt, ohne dass zwangsläufig etwas daraus folgen müsste. Das ist der Regierungspartner der sächsischen Union. Die SPD.

SPD-Politiker empören sich seit Jahren, wie die Dinge in Sachsen laufen, sie schimpfen – mal in der Zeitung, mal auch nur heimlich. Wer sich heute in Sachsens SPD umhört, erfährt zweierlei: dass man, erstens, die Berichterstattung über Sachsen zwar auch hart gefunden habe, dass man sich, zweitens, aber auch etwas ins Fäustchen gelacht habe. Denn die Sachsen-Schelte verstanden die SPD-Leute zuvorderst als CDU-Schelte. Als gäbe es ein faules, verrottendes Sachsen in CDU-Hand und ein eigentlich ganz ansehnliches, leider unterdrücktes, freundliches Sachsen. Das Land der SPD.

Die SPD ist eine Zwölf-Prozent-Partei in Sachsen. Sie ist nur der Juniorpartner in der Regierung. Man könnte sie also für eine marginale Erscheinung halten, aber das würde ihr nicht gerecht: Sie ist der zweite wesentliche Faktor der sächsischen Koalition. Sie stellt mit Martin Dulig den Vize-Ministerpräsidenten. Sie stellt zwei weitere Minister. Wer regiert, trägt Verantwortung. Ohne die SPD ist es der CDU fast unmöglich zu regieren.

Die Sozialdemokraten hatten drei Möglichkeiten, mit der Krisensituation der letzten Wochen umzugehen. Zwei davon hätten verhindert, dass die CDU einfach weitermachen kann wie immer. Und dafür gesorgt, dass aus dem Fall Al-Bakr eine Chance erwachsen wäre, etwas zu ändern.