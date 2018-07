"Meine einzige Sünde ist, dass mich mein Gewissen keiner Sünde anklagt", sagt der Papst. Ein scharfer Satz von enormer Konsequenz vom enorm gut aussehenden Heiligen Vater, der natürlich weiß, dass er sich damit des schwerwiegendsten aller Laster schuldig macht, des Hochmuts, der superbia. Über die wird er stürzen. Hoffen jedenfalls alle Kardinäle und die gesamte Christenheit. Denn seit dieser Papst gewählt wurde, leiden alle Beteiligten unter einem starken postkonklavischen Wahlkater. Der einstige Förderer des jungen Talents hat sich sogar bereits die Pulsadern aufgeschnitten. Eine leicht manipulierbare amerikanische Marionette wollte man, einen coolen Moralapostel hat man bekommen, dessen einzige Schwäche ist, keine Schwäche zu haben. Kein Wunder, dass ein an der Wahl beteiligter Kardinal nach ein paar Tagen Pontifikat Pius’ XIII. über das jüngst vergangene Konklave sagt: "Der Heilige Geist ist nicht dumm. Er ist ironisch und durchtrieben." Dann seufzt der Kardinal in seinen Asthma-Inhalator.

Es ist eine wunderbare Versuchsanordnung, die der oscarprämierte Regisseur Paolo Sorrentino in seiner zehnteiligen Hochglanzfernsehserie The Young Pope (seit 21. Oktober bei Sky Atlantic) aufstellt. Er setzt den verstörend glatten Jude Law an die Spitze der Kirche, einen jungen, Cherry Coke trinkenden, von seiner Elternlosigkeit traumatisierten Waisenjungen, dem man die liberale katholische Revolution zutraut. Leider ist er nicht liberal. Leider ist er der dunkle Zwilling von Papst Franziskus. Ohne den wäre The Young Pope als Fernsehereignis auch gar nicht denkbar, wäre ein Papst als Protagonist bei einem Blockbustersender wie Sky nicht satisfaktionsfähig gewesen. Erst Franziskus hat dem Amt Popularität und Hipness verliehen, die Jude Law nun sozusagen ausnutzt.

Wie Jorge Mario Bergoglio ist auch der fiktive Lenny Belardo Nichteuropäer, ein Außenseiter, der nie zuvor in der römischen Kurie gedient hat. Von beiden erhofft man sich frischen Wind, beide gehen dann in ihrer Amtsführung weiter als zuvor angedacht, beide sind erratisch, unberechenbar und vergleichsweise untraditionell. Da hören die Gemeinsamkeiten allerdings auch auf, denn wo Franziskus die Herrschaft der Barmherzigkeit absolut setzt, setzt Pius XIII. die Herrschaft der Tugend und der Askese absolut. In deren Nähe wird es jedoch schnell kühl. Pius’ Streben nach dem Guten und Wahren hat nur einen einzigen Effekt, den der Verwüstung. Folglich wünscht man sich als Zuschauer die gute alte Doppelmoral, die Lasterhaftigkeit, Intriganz, Ranküne, die Mauscheleien und Machenschaften, die Lügen und Lippenbekenntnisse zurück, die man aus Rom kennt und sonst eigentlich kritisiert.

Die Zuschauer treffen den frisch gewählten Lenny Belardo, vormals Erzbischof von New York, am Morgen nach seiner Kür in einer ersten epischen elfminütigen Szene. In Zeitlupe durchschreitet der Papst Saal um Saal des Apostolischen Palastes. In Ultra-Zeitlupe grüßen ihn die Schweizergardisten. Hinter ihm folgen Kardinäle in Zweierreihen, auch der Kardinal mit dem Asthmaspray. In jedem neuen Raum steht weiteres Soutane-Personal, schweigend aufgereiht wie Schachfiguren, die darauf warten, dass jemand ihr Spiel eröffnet. Am Ende des Marsches tritt Pius XIII. auf den berühmten Balkon von Sankt Peter und spricht zur Petersplatz-Crowd: "Ciao Rom! Ciao Welt! Was haben wir vergessen? Wir haben vergessen zu masturbieren! Verhütungsmittel zu benutzen! Abzutreiben! Die Homo-Ehe zu feiern! Wir haben vergessen, uns scheiden zu lassen, Nonnen die Messe lesen zu lassen und Babys auf allen möglichen Wegen zu machen!"

Die Rede ist ein Schock, vor allem für den Papst, der sie nämlich nur geträumt hat – und der das ganze Gegenteil will, eine Werterestauration übelster Sorte. Dazu führt er zunächst mal eine Gedankenpolizei ein, deren Oberhaupt er selbst ist. Pius lässt sich von den Beichtvätern des Vatikans die Sünden und Schwächen seiner engsten Mitarbeiter darlegen, um die Kurie anschließend mit seinem neuen Wissen zu erpressen.

In seinen amtseinführenden Gesprächen gibt es keinen Präfekten, Minister oder Koch, den er durch Unnahbarkeit, erbarmungslose Schlagfertigkeit oder einfach klassische Verachtung nicht demütigt. Den Chef der Kongregation für den Klerus konfrontiert Pius ansatzlos mit dessen Vorliebe für junge Männer. Den Kardinalstaatssekretär stellt er mit einer Bemerkung über seine unzüchtige Verehrung der Venus von Willendorf bloß, einer Kalksteinfigur aus der Altsteinzeit. Dann zwingt er den Minister, ihm vor den Augen seiner Entourage einen Kaffee zu kochen – ausgerechnet einen "Americano".

Pius, der Asket, will aufräumen mit der barocken, sündhaften Kurie, will das Papstamt befreien von seinen Höflingen und Schmarotzern und das Leben endlich der Lehre anpassen, nicht andersrum. Verstörenderweise sieht er dabei aus wie ein amerikanischer Dandy, mit Filterzigaretten und Ray-Ban-Sonnenbrille.