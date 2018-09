Journalisten in der Türkei hatten noch nie leichte oder wenigstens sichere Arbeitsbedingungen. Obwohl die Verfassung Pressefreiheit garantiert, gehören willkürliche Festnahmen seit Langem zum Alltag von Reportern, Redakteuren und Fotografen.

Doch seit dem vereitelten Putschversuch vom 15. Juli geht die Regierung in Ankara mit besonderer Härte gegen regierungskritische Zeitungen vor. Nach der Verhängung des Ausnahmezustands am 20. Juli wurden laut der unabhängigen Journalisten-Plattform P24 mindestens 99 Journalisten festgenommen, insgesamt sitzen derzeit etwa 130 im Gefängnis. Die Vorwürfe gegen sie reichen von der Behauptung, sie seien "sehr schnell" am Ort eines Anschlags erschienen, bis hin zur "Unterstützung" oder "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation".

Unter den Opfern der Festgenommenen sind viele, die für Medien der Gülen-Bewegung gearbeitet haben, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Den Gründer der Bewegung, den Geistlichen Fethullah Gülen, der in den USA lebt, beschuldigt Staatspräsident Tayyip Erdoğan, als Drahtzieher hinter dem Putsch zu stecken, bei dem mehr als 240 Menschen getötet und über 1.000 verletzt wurden.

Doch es trifft längst nicht mehr nur Gülen-nahe Journalisten, sondern auch viele Kurden, Säkulare und Linke, mitunter sogar solche, die selbst klar gegen Gülen Position bezogen haben. Erst Anfang dieser Woche gerieten Redakteure der Zeitung Cumhuriyet ins Visier der Polizei. Der Journalist Hikmet Çetinka beispielsweise schrieb kritisch über die Gülen-Bewegung – und wurde als deren vermeintlicher Unterstützer inhaftiert.

Das bestätigt nur, was etwa der Chef der oppositionellen CHP-Partei sagt: Der Putschversuch sei zu einer Gelegenheit für Erdoğan verkommen, alle Kritiker aus dem Weg zu räumen. Zehntausende Beamte, Lehrer, Professoren, Militärs, Polizisten und andere öffentlich Bedienstete wurden suspendiert, entlassen oder festgenommen.

Auf dieser Seite zeigen wir nur einige der inhaftierten Journalisten. Ob sie sich wirklich strafbar gemacht haben, lässt sich nicht beurteilen. Sie sind als Autoren bekannt, als schlechte und gute, regierungskritische oder einst regierungsnahe. Manche von ihnen wurden nach kürzerer oder längerer Haft bereits wieder freigelassen. Aber auch das gehört zur Willkür dazu. Und alle, auch die Freigelassenen, müssen mit einem Prozess rechnen und jahrelanger Haft.

Hanım Büşra Erdal war Gerichtsreporterin der Gülen-nahen Zeitung Zaman. Festnahme am 26. Juli. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung

Zana Kaya war Chefredakteur der mittlerweile verbotenen PKK-nahen Zeitung Özgür Gündem. Er wurde Ende August festgenommen und beschuldigt, Mitglied einer Terrororganisation zu sein

Aslı Erdoğan ist eine international preisgekrönte Schriftstellerin. Sie wurde am 19. August inhaftiert

Cemil Uğur, Reporter beim linken Blatt Evrensel, wurde am 24. August in Mersin festgenommen, als er über ein Sit-in für den inhaftierten PKK-Führer Abdullah Öcalan berichten wollte

Arzu Yıldız arbeitete zuletzt für eine mittlerweile verbotene Nachrichtenseite. Sie wird per Haftbefehl gesucht

Hilmi Yavuz, Dichter, hatte eine Kolumne in der Zaman. Der 80-Jährige wurde am 27. Juli festgenommen. Zwei Tage später kam er wieder frei

Ibrahim Balta, Wirtschaftsredakteur der mittlerweile eingestellten Zaman, kam am 25. Juli ins Gefängnis. Vorwurf: Mitgliedschaft in der "Gülen-Terrororganisation"

Memet Arslan, Reporter der mittlerweile verbotenen kurdischen Nachrichtenagentur Diha. Festnahme am 2. August

Nazlı Ilıcak schrieb in unterschiedlichen Gülen-nahen Medien. Festnahme am 27. Juli. Der Vorwurf lautet: Mitgliedschaft in einer Terrororganisation

Necmiye Alpay, Sprachwissenschaftlerin, war ehrenamtliche Chefredakteurin der mittlerweile verbotenen Özgür Gündem. In Haft seit dem 31. August

Nizamettin Yilmaz war Austräger der mittlerweile verbotenen kurdischsprachigen Azadiya Welat

Şahin Alpay, bekannter Intellektueller und Kolumnist bei der Zaman. Festnahme am 27. Juli wegen Mitgliedschaft in der "Gülen Terrororganisation"

Selami Aslan arbeitete als Reporter der mittlerweile verbotenen kurdischen Nachrichtenagentur Diha. Wurde am 26. Juli festgenommen und kurze Zeit später wieder freigelassen

Tuncer Çetinkaya war bei der Zaman Leiter des Büros in Antalya. Er wurde am 23. Juli wegen Terrorverdachts festgenommen

Zehra Doğan, Redakteurin bei der mittlerweile verbotenen Frauen-Nachrichtenagentur Jinha. Am 22. Juli festgenommen wegen "Propaganda für eine Terrororganisation"

Murat Aksoy war Presseberater der Oppositionspartei CHP und schrieb für die als Gülen-nah geltende Zeitung Taraf. Festnahme am 2. September

Kadri Gürsel, einer der bekanntesten Journalisten des Landes, Cumhuriyet-Kolumnist, festgenommen am 31. Oktober

Aydın Engin, Kolumnist der Zeitung Cumhuriyet, lebte nach dem Putsch 1980 zwölf Jahre im deutschen Exil. Nach dem Putschversuch im Juli wurde er festgenommen

Mehmet Altan, Ökonom und Autor verschiedener Medien, Bruder von Ahmet Altan, beide am 10. September festgenommen

Ahmet Altan, ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Taraf. Grund seiner Festnahme: Terrorverdacht

Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet-Kolumnist, Autor zahlreicher Gülen-kritischer Bücher. Am 31. Oktober wurde er wegen mutmaßlicher Gülen-Unterstützung festgenommen

Said Sefa war Chef der mittlerweile verbotenen Nachrichtenseite haberdar.com. Er wird per Haftbefehl gesucht, sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Er soll Gülen-Anhänger sein

Mümtaz’er Türkone, Zaman-Kolumnist und Wissenschaftler, wurde am 27. Juli im Rahmen einer Anti-Terror-Operation verhaftet

Sertaç Kayar, freier Fotograf, wurde mit seinem Kollegen Hasan Akbaş zusammen festgenommen. Nach zwei Tagen wurden sie wieder freigelassen, die Verfahren laufen

Hasan Akbaş arbeitet bei der linken Zeitung Evrensel. Er wurde am 10. August bei einer Recherche in Diyarbakır festgenommen

Yakup Sağlam war Reporter beim Fernsehsender Samanyolu. Der Gülen-nahe Sender ist mittlerweile außer Betrieb. Sağlam wurde am 25. Juli festgesetzt

Murat Sabuncu, seit Kurzem Chefredakteur der Cumhuriyet, wurde am 31. Oktober festgenommen

Lale Kemal schrieb für Zaman und Jane’s Defence Weekly. Festnahme am 30. Juli, kam dann wieder frei, das Verfahren läuft

Hülya Karakaya, leitende Redakteurin bei dem PKK-nahen Magazin Özgür Halk, wurde am 2. August festgenommen. Vorwurf: Mitgliedschaft in einer Terrororganisation