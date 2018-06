Read the English version of this article here

Als Deutscher kann man die Amerikaner nur sehr schwer verstehen, man kann etwas über sie lernen, über ihre Geschichte und Kultur, ihre Haltung zur Welt, man kann sie bewundern oder sich über sie aufregen. Aber verstehen? Bei aller Freundschaft gibt es doch keine zwei Völker auf der Erde, die seelisch so weit voneinander entfernt sind wie die Amerikaner und die Deutschen. Denn die einen gründen auf Stolz, die anderen auf Scham; die einen haben den heiligsten aller Kriege geführt und gewonnen, die anderen das größte Unheil gebracht und denselben Krieg verloren, die Niederlage war ihre Befreiung, und die Befreier waren Amerikaner.

Dabei ist es eine offene Frage, womit ein Volk auf Dauer besser zurechtkommt, mit dem Gefühl der Scham und dem Ehrgeiz, sich zu bewähren – oder mit Stolz und Weltverantwortung, mit der Bürde, die größte Nation der Erde sein zu sollen.

Diese Frage wird gerade historisch fällig. Denn die Amerikaner haben in den vergangenen Jahren den Griff auf die Welt mehr und mehr verloren – und in den letzten zwölf Monaten die Selbstbeherrschung. Die Europäer, die Deutschen zumal, versuchen diesen widerwärtigen US-Wahlkampf anzusehen wie eine Mischung aus House of Cards und Big Brother, sie wollen nicht wahrhaben, was sie eigentlich wissen: Die USA sind nicht mehr die Rückversicherung aller Demokratien, sondern selbst auf einem Abweg.

Wer zieht ins Weiße Haus ein? Zahl der Wahlmänner, die Clinton und Trump laut aktuellen Umfragen in den einzelnen Bundesstaaten für sich gewinnen können. -

Und kann ein Land, das dabei ist, die Selbstbeherrschung zu verlieren, noch den Anspruch erheben, die Welt zu ordnen?

Die USA sind, man mag es gar nicht niederschreiben, ein gefährdetes und infolgedessen gefährliches Land geworden – so wie andere Länder auch, Deutschland eingeschlossen. Nur größer.

1974, als die Radikalisierung der Republikaner erstmals richtig Fahrt aufnahm, hielt der spätere Präsident Ronald Reagan eine epochale Wahlkampfrede. Darin waren schon die meisten von den ideologischen Elementen enthalten, die in diesen Tagen zur Selbstzerstörung seiner Partei führen. In einem aber konnten Reagan fast alle zustimmen: Für jeden Menschen auf der Welt gibt es einen Ort, wohin er vor Unterdrückung und Unrecht fliehen kann – Amerika. (Es war übrigens, gemessen an neuesten Standards, eine brillante, geradezu intellektuelle Wahlkampfrede.)

Und heute? Heute ist dieses Amerika, die einst letzte Zuflucht aller Demokraten, so außer sich, dass es einen Mann auf Armeslänge an die Tür des Oval Office lässt, der unbeherrscht ist, rassistisch, sexistisch, ein außenpolitischer Hasardeur, der die Folter legalisieren und Muslime verbannen will. Ein Mann, der droht, die Wahl nicht anzuerkennen, wenn er verliert, und seine Kontrahentin ins Gefängnis bringen möchte, wenn er gewinnt. Ein Mann, der ständig Lob braucht und Beifall, den er sich auch unentwegt selber spendet, der sich kaum konzentrieren kann und zappelig wird, wenn er nicht attackieren darf oder nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Ist er ein Psychopath oder ein Faschist, wie manche sagen? Sei’s drum. Entscheidend ist, dass so ein Mann vierzig Prozent der Amerikaner hinter sich bringen kann. Oder mehr.

Man muss sich das nur mal kurz umgekehrt vorstellen. Jemand wie Trump würde in einem Bundestagswahlkampf in die Nähe einer Mehrheit kommen. Da würde ein amerikanischer Präsident mahnende Worte an das deutsche Volk richten und sachte daran erinnern, dass man die Welt schon zweimal vor Deutschland gerettet habe und das, falls nötig, auch ein drittes Mal tun würde.