Der Mann Anfang vierzig ist bettelarm, er hat nichts, nur ein billiges Zelt. Seine Heimstatt hat er auf dem Mittelstreifen einer Ausfallstraße aufgeschlagen, hier wohnt er, der Mann hat nichts anderes. Entgeistert fragt ihn der Reporter, wie man so leben könne. Der Zeltbewohner antwortet ziemlich gereizt: "Ich habe das gottgegebene Recht, mein Leben so zu leben, wie ich es möchte, egal ob es Ihnen gefällt oder nicht." Komischer Typ, dieser Reporter aus Deutschland, scheint er zu denken.

Der Reporter ist, wer hätte das gedacht, der Entertainer Markus Lanz, der für das ZDF eine bemerkenswerte Momentaufnahme der amerikanischen Klassengesellschaft gedreht hat. Für seine Reportage Amerika ungeschminkt holte Lanz Menschen von ganz unten und ganz oben vor die Kamera, und wer die USA immer noch für das gelobte Land hält, dem wird diese Sendung nicht aus dem Kopf gehen. Lanz reiste durch Luxus und Elend, zum Beispiel nach Camden in der Nähe von Philadelphia, wo im Trailer-Park jene wohnen, die in der Finanzkrise alles verloren haben und die trotz Obama fürchten müssen, auch noch ihre letzte Herberge zu verlieren. Sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie für Donald Trump stimmen werden, genauso wie der polnischstämmige Farmer im Mittleren Westen. Noch gehe es ihm ja gut. Aber wie lange noch?

Dann reist Lanz ins berüchtigte Baltimore, am Wochenende waren dort 22 Menschen erschossen worden. Der Reporter trifft ein schwarzes Ehepaar, die Frau ist schwanger, ihre Mutter saß jahrelang hinter Gittern, ihr Bruder wurde gerade zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch die junge Frau hat es geschafft, sie fand einen Job. 800 Dollar im Monat kostet die 35-Quadratmeter-Wohnung, aber was heißt schon Wohnung?

Die nächste Station ist New York, "an der Wall Street läuft alles wie geschmiert". Lanz befragt Consuelo G. Vanderbilt-Costin. Sie ist Musikerin und Geschäftsfrau und gehört zur Vanderbilt-Dynastie, deren Begründer Cornelius einst der reichste Mann der Welt war. Frau Vanderbilt-Costin trägt 900-Dollar-Schuhe aus Pythonleder, und Lanz erzählt ihr, er habe gerade ein schwarzes Ehepaar getroffen, das 800 Dollar Miete für seine Elendsbehausung aufbringen müsse. Und was sagt Frau Vanderbilt? "Das ist nicht fair, das passt alles nicht mehr zusammen." Amerika könne es sich "nicht leisten, vor so viel Ungerechtigkeit die Augen zu verschließen". Viele Amerikaner hätten große Wut auf die Profiteure des Systems.

Ob man Unruhen fürchte, will Lanz nun wissen. Durchaus, solche Ängste seien in ihren Kreisen "weitverbreitet". Viele hätten ihre Flucht schon vorbereitet. Lanz staunt ungläubig und fragt eine deutschstämmige Finanzberaterin aus dem Hedgefonds-Milieu. "Klar, die Mächtigen haben Angst, dass die Menschen eines Tages mit Mistgabeln anrücken. Im Grunde haben wir Feudalismus. Die Reichen wissen, wie gefährlich das ist. So viel Geld in so wenigen Händen." Seltsam. Die Geldelite hat ein revolutionäres Bewusstsein, aber sie mag ruhig schlafen. Der Mann im Zelt wählt Trump. Er nennt es Freiheit, der Wind der Autos sei so schön kühl.